Meravith MT5

El indicador analiza el volumen desde cualquier punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen.

Líneas principales de Meravith:

Línea de agotamiento de volumen alcista – sirve como objetivo.

Línea de agotamiento de volumen bajista – sirve como objetivo.

Línea de tendencia – indica la tendencia del mercado. Cambia de color según si el mercado es alcista o bajista, y actúa como soporte de la tendencia.

Cómo usarlo: haga doble clic en la línea vertical púrpura y muévala a la posición deseada.

Puede analizar cualquier cosa – tendencias y correcciones. Mueva el indicador hacia arriba, abajo o a cualquier punto del mercado que considere importante. Un buen enfoque es colocar Meravith en un lugar donde el mercado permanezca entre las líneas de agotamiento; de este modo tendrá objetivos claros que seguir.

Si las líneas de agotamiento iniciales se rompen, aparecerán nuevas líneas de agotamiento, creando canales adicionales para operar.

Cuando se alcanza el agotamiento, puede reposicionar el indicador o cambiar a otro marco temporal para identificar nuevos niveles de agotamiento.

Cuanto mayor sea la distancia entre la línea de tendencia y una de las líneas de agotamiento de volumen, mayor será el volumen en esa dirección. La línea de tendencia puede usarse como lugar para abrir órdenes, mientras que las líneas de agotamiento sirven para recoger beneficios.

Meravith incluye botones en el gráfico, lo que hace que trabajar con él sea mucho más sencillo y rápido: todas las funcionalidades principales pueden activarse directamente desde el gráfico. A continuación, se detalla lo que hace cada botón:

DEV – Muestra una doble desviación desde la línea de soporte, que puede actuar como un nivel adicional de soporte si la tendencia tiene un alto volumen interno.

95% – Traza una curva que cubre el 95% de las últimas 20 velas. Si el precio rompe este nivel, el movimiento se considera fuerte.

99% – Similar al 95%, pero cubre el 99% de las últimas 20 velas. Una ruptura más allá de esta zona indica un movimiento extremo.

CH – Muestra el canal de soporte completo para una mejor visualización de la estructura.

MID – Marca el punto medio (50%) de todo el movimiento, junto con los niveles de 0% y 100%.

E – Alterna entre los modos Meravith y Enigmera. Esto le da acceso a las funciones básicas de Enigmera.

Vd – Resalta velas con una desviación de volumen inusualmente alta en comparación con el promedio.

ON / OFF – Activa o desactiva todo el indicador.

Recomendaciones:

Pares de divisas: todos los pares, todos los mercados

Marco temporal: todos los marcos temporales

Depósito mínimo: sin requisitos

Tipo de cuenta: sin limitaciones

Brókers: sin limitaciones

Antes de comprar:

Este producto puede probarse directamente en el Probador de Estrategias de MetaTrader.

Recomiendo encarecidamente que explore cómo se comporta con sus instrumentos, marcos temporales y condiciones de mercado preferidos antes de tomar una decisión de compra.

¿Tiene preguntas o necesita aclaraciones?

No dude en enviarme un mensaje privado aquí en MQL5.

Estoy disponible para asistirle y brindarle una guía clara, asegurándome de que entienda completamente lo que ofrece el producto.