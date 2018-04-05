Lot Master Rebate Scalper MT5

Lot Master Escalador de Reembolsos MT5

Diseñado para la generación de lotes de gran volumen (Lot Flipping/Rebate Farming).

Características y estrategia del EA

  • Estrategia No Grid: El EA abre órdenes en intervalos de tiempo específicos (por ejemplo, cada 1 minuto o 5 minutos). Está específicamente diseñado para generar un alto volumen de operaciones. Por ejemplo, si se establece en intervalos de 1 minuto, el EA abrirá aproximadamente 1.440 órdenes por día. Puede aumentar el tamaño del lote a través del ajuste de entrada Lot_Fix.

  • Lógica de Entrada RSI: El EA utiliza el indicador RSI para determinar las entradas de compra o venta. (Los ajustes son totalmente personalizables).

  • Sin Martingala: Este EA utiliza un tamaño de lote fijo para garantizar una mejor gestión del capital y un control del riesgo más fácil en comparación con las estrategias de Martingala.

  • Sin SL/TP individuales: El EA no establece Stop Loss o Take Profit para órdenes individuales. En su lugar, utiliza un "Cierre de Cesta" (Cierre de todas las órdenes simultáneamente).

  • Sistemas de Cierre Duales: * Cierra todas: Cierra todas las órdenes de compra y venta juntas una vez que el beneficio total alcanza el objetivo : Cierra las órdenes de compra y venta por separado.

    • Nota: Para desactivar cualquiera de los dos sistemas, establezca el objetivo de beneficio en una cantidad inalcanzable (por ejemplo, 9.999 USD).

  • Enfoque de Reembolso: El objetivo principal es maximizar el volumen del lote mientras se mantienen pequeñas ganancias (dependiendo de la configuración) para asegurar la sostenibilidad de la cuenta.

Recomendaciones

  • Depósito mínimo: 10.000 USD (o una cuenta Cent).

  • Pares de Divisas: Soporta todos los pares.

    • Alta Volatilidad: XAUUSD (Oro).

    • Baja Volatilidad/Seguro: EURUSD u otros pares principales.

  • Tipo de cuenta: Cualquier tipo de cuenta. Sin embargo, las cuentas con Spread Bajo son altamente recomendables ya que permiten al EA cerrar órdenes más rápido.

Importante: Por favor, pruebe en una Cuenta Demo antes de operar con fondos reales para optimizar su configuración y aumentar la rentabilidad.


Si encuentra algún problema o tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo. Póngase en contacto conmigo de inmediato, ¡estoy aquí para ayudarle!

