Institutional VWAP Reversal EA
- Asesores Expertos
- Illia Hereha
- Versión: 3.41
- Activaciones: 5
Aproveche estrategias institucionales con Institutional VWAP Reversal EA: Capture reversiones a través de bandas de desviación VWAP, picos de volumen y filtro de tendencia 200 EMA. Apunta a un 5% de beneficio mensual con un 5% de DD diario máximo, incluyendo límites de beneficio, SL de punto de equilibrio y opciones de reversión de señal—ideal para desafíos de prop-trading. Personalice TP/SL por porcentajes, RR o velas; negocie con la tendencia o en ambos lados. Optimizado para forex mayores y oro, con ejecución restringida en tiempo para una automatización confiable y de bajo riesgo en mercados volátiles.