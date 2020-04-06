Grid Masters Grid Matrix Pro MT5

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Sistema de Rejilla Bidireccional Inteligente


Un EA de trading avanzado que identifica automáticamente zonas de alta probabilidad de operación (PP, R1, S1) y construye rejillas dinámicas de compra/venta. Incluye trailing, bloqueo de capital, congelación de ganancias y la función “cerrar después de X días de trading”. Los botones en el gráfico BUY, SELL y CLOSE ALL permiten control manual inmediato.


---


Descripción general


Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 es un Asesor Experto profesional basado en un sistema de rejilla bidireccional. Genera automáticamente rejillas de compra y venta alrededor de las zonas clave de equilibrio del mercado, gestionando el riesgo dinámicamente con bloqueo de capital, congelación de ganancias, trailing inteligente y cierre de posiciones por tiempo.


Este EA ofrece ejecución basada en estructura, gestión de riesgo inteligente y despliegue de rejilla flexible, ya sea bajo supervisión manual o automatización completa.



---


Características clave


Detección automática de zonas (PP, R1, S1) — reacciona al instante a las zonas de equilibrio


Lógica de rejilla bidireccional — rejillas simétricas BUY y SELL con espaciamiento, TP, SL y tamaño de lote configurables


Protección de capital y ganancias — cierra posiciones o congela el EA al alcanzar niveles definidos


Modos de trailing inteligentes — paso a paso y breakeven con seguimiento de grupo/ciclo, evitando errores


Cierre automático después de X días de trading — cierra posiciones tras el número de días definido por el usuario


Motor de órdenes pendientes sin errores — verificaciones de margen, stop, spread y precio


Controles manuales en gráfico — botones BUY, SELL y CLOSE ALL para intervención inmediata


Ligero y seguro — sin DLL externas, optimizado para trading en vivo y pruebas en el Strategy Tester




---


Parámetros de entrada (resumen)


InpBuyLevels — Número de niveles de compra


InpSellLevels — Número de niveles de venta


InpGridSpacingPoints — Distancia entre órdenes de la rejilla (pips)


InpSL_Points — Stop Loss (pips)


InpTP_Points — Take Profit (pips)


InpCloseAfterDays — Cierra posiciones tras X días de trading (0 = desactivado)


InpUsePP / R1 / S1 — Activar trading automático en PP, R1, S1 (false = modo manual)


InpLots — Tamaño de lote por orden pendiente


InpEquityLock — Cierra todas las operaciones al alcanzar el capital flotante definido (0 = desactivado)


InpProfitLock — Objetivo de ganancia para cerrar/congelar EA (0 = desactivado)


InpTrailingMode — 0 = Off, 1 = Paso a paso, 2 = Breakeven


InpTrailStartPoints — Pips de ganancia antes de iniciar trailing


InpTrailStepPoints — Distancia del trailing detrás del precio


InpMaxSpreadPoints — Spread máximo permitido


InpSlippage — Deslizamiento permitido


InpWaitCandleClose — Si true, las rejillas manuales se colocan al cierre de la vela


InpMagic — Número mágico para identificar las órdenes del EA


InpDebug — Mostrar registros detallados para pruebas



> Nota: Ajusta InpUsePP, InpUseR1 e InpUseS1 a false para usar únicamente los botones del gráfico.





---


Panel manual en gráfico


BUY — Rejilla simétrica en el precio actual o cierre de la vela anterior


SELL — Rejilla espejo para venta


CLOSE ALL — Cierra todas las posiciones del EA y elimina órdenes pendientes



Importante: Los botones no funcionan en el Strategy Tester; use el modo automático.



---


Consejos y mejores prácticas


Prueba primero en una cuenta demo


Usa disparadores automáticos en el Strategy Tester


Configura tamaños de lote conservadores y VPS para estabilidad


Ajusta InpMaxSpreadPoints para bloquear rejillas con spreads altos


Usa InpProfitLock + Freeze para asegurar ganancias y detener trading




---


Configuración recomendada


Timeframes: H1–D1


Pares: principales (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)


Espaciado de rejilla: 50–200 pips según volatilidad


Tamaño de lote: empezar pequeño, por ejemplo 0.10 lotes en $1,000




---


Por qué los traders lo aman


Funciona bien en mercados en tendencia y rango


Se adapta a la estructura del mercado sin ajustes constantes


Seguridad incorporada previene riesgos excesivos


Lógica transparente — cada orden y paso es visible


Backtesting estable y bajo consumo de recursos



"Este EA no persigue velas. Construye estructura. No se trata de suerte, se trata de lógica."



---

