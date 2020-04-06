Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
- Asesores Expertos
- Tola Moses Hector
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Sistema de Rejilla Bidireccional Inteligente
Un EA de trading avanzado que identifica automáticamente zonas de alta probabilidad de operación (PP, R1, S1) y construye rejillas dinámicas de compra/venta. Incluye trailing, bloqueo de capital, congelación de ganancias y la función “cerrar después de X días de trading”. Los botones en el gráfico BUY, SELL y CLOSE ALL permiten control manual inmediato.
---
Descripción general
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 es un Asesor Experto profesional basado en un sistema de rejilla bidireccional. Genera automáticamente rejillas de compra y venta alrededor de las zonas clave de equilibrio del mercado, gestionando el riesgo dinámicamente con bloqueo de capital, congelación de ganancias, trailing inteligente y cierre de posiciones por tiempo.
Este EA ofrece ejecución basada en estructura, gestión de riesgo inteligente y despliegue de rejilla flexible, ya sea bajo supervisión manual o automatización completa.
---
Características clave
Detección automática de zonas (PP, R1, S1) — reacciona al instante a las zonas de equilibrio
Lógica de rejilla bidireccional — rejillas simétricas BUY y SELL con espaciamiento, TP, SL y tamaño de lote configurables
Protección de capital y ganancias — cierra posiciones o congela el EA al alcanzar niveles definidos
Modos de trailing inteligentes — paso a paso y breakeven con seguimiento de grupo/ciclo, evitando errores
Cierre automático después de X días de trading — cierra posiciones tras el número de días definido por el usuario
Motor de órdenes pendientes sin errores — verificaciones de margen, stop, spread y precio
Controles manuales en gráfico — botones BUY, SELL y CLOSE ALL para intervención inmediata
Ligero y seguro — sin DLL externas, optimizado para trading en vivo y pruebas en el Strategy Tester
---
Parámetros de entrada (resumen)
InpBuyLevels — Número de niveles de compra
InpSellLevels — Número de niveles de venta
InpGridSpacingPoints — Distancia entre órdenes de la rejilla (pips)
InpSL_Points — Stop Loss (pips)
InpTP_Points — Take Profit (pips)
InpCloseAfterDays — Cierra posiciones tras X días de trading (0 = desactivado)
InpUsePP / R1 / S1 — Activar trading automático en PP, R1, S1 (false = modo manual)
InpLots — Tamaño de lote por orden pendiente
InpEquityLock — Cierra todas las operaciones al alcanzar el capital flotante definido (0 = desactivado)
InpProfitLock — Objetivo de ganancia para cerrar/congelar EA (0 = desactivado)
InpTrailingMode — 0 = Off, 1 = Paso a paso, 2 = Breakeven
InpTrailStartPoints — Pips de ganancia antes de iniciar trailing
InpTrailStepPoints — Distancia del trailing detrás del precio
InpMaxSpreadPoints — Spread máximo permitido
InpSlippage — Deslizamiento permitido
InpWaitCandleClose — Si true, las rejillas manuales se colocan al cierre de la vela
InpMagic — Número mágico para identificar las órdenes del EA
InpDebug — Mostrar registros detallados para pruebas
> Nota: Ajusta InpUsePP, InpUseR1 e InpUseS1 a false para usar únicamente los botones del gráfico.
---
Panel manual en gráfico
BUY — Rejilla simétrica en el precio actual o cierre de la vela anterior
SELL — Rejilla espejo para venta
CLOSE ALL — Cierra todas las posiciones del EA y elimina órdenes pendientes
Importante: Los botones no funcionan en el Strategy Tester; use el modo automático.
---
Consejos y mejores prácticas
Prueba primero en una cuenta demo
Usa disparadores automáticos en el Strategy Tester
Configura tamaños de lote conservadores y VPS para estabilidad
Ajusta InpMaxSpreadPoints para bloquear rejillas con spreads altos
Usa InpProfitLock + Freeze para asegurar ganancias y detener trading
---
Configuración recomendada
Timeframes: H1–D1
Pares: principales (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)
Espaciado de rejilla: 50–200 pips según volatilidad
Tamaño de lote: empezar pequeño, por ejemplo 0.10 lotes en $1,000
---
Por qué los traders lo aman
Funciona bien en mercados en tendencia y rango
Se adapta a la estructura del mercado sin ajustes constantes
Seguridad incorporada previene riesgos excesivos
Lógica transparente — cada orden y paso es visible
Backtesting estable y bajo consumo de recursos
"Este EA no persigue velas. Construye estructura. No se trata de suerte, se trata de lógica."
---