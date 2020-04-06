Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Sistema de Rejilla Bidireccional Inteligente





Un EA de trading avanzado que identifica automáticamente zonas de alta probabilidad de operación (PP, R1, S1) y construye rejillas dinámicas de compra/venta. Incluye trailing, bloqueo de capital, congelación de ganancias y la función “cerrar después de X días de trading”. Los botones en el gráfico BUY, SELL y CLOSE ALL permiten control manual inmediato.





---





Descripción general





Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 es un Asesor Experto profesional basado en un sistema de rejilla bidireccional. Genera automáticamente rejillas de compra y venta alrededor de las zonas clave de equilibrio del mercado, gestionando el riesgo dinámicamente con bloqueo de capital, congelación de ganancias, trailing inteligente y cierre de posiciones por tiempo.





Este EA ofrece ejecución basada en estructura, gestión de riesgo inteligente y despliegue de rejilla flexible, ya sea bajo supervisión manual o automatización completa.









---





Características clave





Detección automática de zonas (PP, R1, S1) — reacciona al instante a las zonas de equilibrio





Lógica de rejilla bidireccional — rejillas simétricas BUY y SELL con espaciamiento, TP, SL y tamaño de lote configurables





Protección de capital y ganancias — cierra posiciones o congela el EA al alcanzar niveles definidos





Modos de trailing inteligentes — paso a paso y breakeven con seguimiento de grupo/ciclo, evitando errores





Cierre automático después de X días de trading — cierra posiciones tras el número de días definido por el usuario





Motor de órdenes pendientes sin errores — verificaciones de margen, stop, spread y precio





Controles manuales en gráfico — botones BUY, SELL y CLOSE ALL para intervención inmediata





Ligero y seguro — sin DLL externas, optimizado para trading en vivo y pruebas en el Strategy Tester













---





Parámetros de entrada (resumen)





InpBuyLevels — Número de niveles de compra





InpSellLevels — Número de niveles de venta





InpGridSpacingPoints — Distancia entre órdenes de la rejilla (pips)





InpSL_Points — Stop Loss (pips)





InpTP_Points — Take Profit (pips)





InpCloseAfterDays — Cierra posiciones tras X días de trading (0 = desactivado)





InpUsePP / R1 / S1 — Activar trading automático en PP, R1, S1 (false = modo manual)





InpLots — Tamaño de lote por orden pendiente





InpEquityLock — Cierra todas las operaciones al alcanzar el capital flotante definido (0 = desactivado)





InpProfitLock — Objetivo de ganancia para cerrar/congelar EA (0 = desactivado)





InpTrailingMode — 0 = Off, 1 = Paso a paso, 2 = Breakeven





InpTrailStartPoints — Pips de ganancia antes de iniciar trailing





InpTrailStepPoints — Distancia del trailing detrás del precio





InpMaxSpreadPoints — Spread máximo permitido





InpSlippage — Deslizamiento permitido





InpWaitCandleClose — Si true, las rejillas manuales se colocan al cierre de la vela





InpMagic — Número mágico para identificar las órdenes del EA





InpDebug — Mostrar registros detallados para pruebas









> Nota: Ajusta InpUsePP, InpUseR1 e InpUseS1 a false para usar únicamente los botones del gráfico.

















---





Panel manual en gráfico





BUY — Rejilla simétrica en el precio actual o cierre de la vela anterior





SELL — Rejilla espejo para venta





CLOSE ALL — Cierra todas las posiciones del EA y elimina órdenes pendientes









Importante: Los botones no funcionan en el Strategy Tester; use el modo automático.









---





Consejos y mejores prácticas





Prueba primero en una cuenta demo





Usa disparadores automáticos en el Strategy Tester





Configura tamaños de lote conservadores y VPS para estabilidad





Ajusta InpMaxSpreadPoints para bloquear rejillas con spreads altos





Usa InpProfitLock + Freeze para asegurar ganancias y detener trading













---





Configuración recomendada





Timeframes: H1–D1





Pares: principales (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)





Espaciado de rejilla: 50–200 pips según volatilidad





Tamaño de lote: empezar pequeño, por ejemplo 0.10 lotes en $1,000













---





Por qué los traders lo aman





Funciona bien en mercados en tendencia y rango





Se adapta a la estructura del mercado sin ajustes constantes





Seguridad incorporada previene riesgos excesivos





Lógica transparente — cada orden y paso es visible





Backtesting estable y bajo consumo de recursos









"Este EA no persigue velas. Construye estructura. No se trata de suerte, se trata de lógica."









---