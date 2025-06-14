Soft Manager EA

Más información, seguimiento

Informe de operaciones de los últimos meses, Cuenta REAL: https://drive.google.com/drive/folders/1Wd5nZHpEX_deCnSEm9fC05hWkAUXW3IW?usp=drive_link

Este EA es el producto de mi desarrollo durante varios años. ¡El resultado es lo que ves ahora!

No utilizo trucos de marketing como machine learning, inteligencia artificial, o trading con backtests overfitting (sobreoptimizados) para un solo instrumento.





Es el EA de tendencia universal basado en la búsqueda de una corrección y un punto de entrada para la continuación de la tendencia. Mercados - Todos.Timeframe de trabajo de M1 a W1, dependiendo del SET utilizado.



Este EA utiliza es el Método del Autor - la interpretación de los cambios ocultos de la volatilidad del mercado basado en los seis valores del indicador ATR. Es el núcleo lógico cerrado del sistema (cuyos parámetros todavía se pueden cambiar en la configuración del asesor) Todos los demás ajustes (como takeprofit, stop loss, horario de negociación, correlaciones de mercado, tiempo de parada y así sucesivamente) son obvios y comprensibles, y también abierto para la personalización.

De esta manera, usted no obtiene un robot cerrado (Caja Negra) que dejará de funcionar cuando las condiciones del mercado cambien. Y cambiarán, siempre ha sido así y siempre lo será.



Tenga en cuenta que el EA requiere archivos SET personalizados para funcionar correctamente. Con la configuración por defecto, el EA no generará beneficios.