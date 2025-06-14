Soft Manager EA

5

Más información, seguimiento

Informe de operaciones de los últimos meses, Cuenta REAL: https://drive.google.com/drive/folders/1Wd5nZHpEX_deCnSEm9fC05hWkAUXW3IW?usp=drive_link

Este EA es el producto de mi desarrollo durante varios años. ¡El resultado es lo que ves ahora!

No utilizo trucos de marketing como machine learning, inteligencia artificial, o trading con backtests overfitting (sobreoptimizados) para un solo instrumento.


Es el EA de tendencia universal basado en la búsqueda de una corrección y un punto de entrada para la continuación de la tendencia. Mercados - Todos.Timeframe de trabajo de M1 a W1, dependiendo del SET utilizado.

Este EA utiliza es el Método del Autor - la interpretación de los cambios ocultos de la volatilidad del mercado basado en los seis valores del indicador ATR. Es el núcleo lógico cerrado del sistema (cuyos parámetros todavía se pueden cambiar en la configuración del asesor) Todos los demás ajustes (como takeprofit, stop loss, horario de negociación, correlaciones de mercado, tiempo de parada y así sucesivamente) son obvios y comprensibles, y también abierto para la personalización.

De esta manera, usted no obtiene un robot cerrado (Caja Negra) que dejará de funcionar cuando las condiciones del mercado cambien. Y cambiarán, siempre ha sido así y siempre lo será.

Tenga en cuenta que el EA requiere archivos SET personalizados para funcionar correctamente. Con la configuración por defecto, el EA no generará beneficios.

Por favor, póngase en contacto conmigo después de la compra para recibir los SET`s personalizados correctos, soporte completosin fin , información de configuración y manual en pdf.

Comentarios 4
farkas09
98
farkas09 2025.11.11 02:10 
 

Goood EA,best support.

cyberhiga
1103
cyberhiga 2025.08.15 12:00 
 

The author is very kind and responds quickly. I feel that he is a trustworthy person. I have high expectations for Soft Manager EA. I plan to use it for a while and evaluate it.

Updated September 20, 2025

I've been using it in practice since August 25th, and the results have been outstanding.

I started with a small amount of capital, but it has grown to 1.5 times its original value.

The author mentioned they would create a new set file. That set file has arrived.

I thought they might have forgotten, but after creating it, they sent it promptly.

They are a very trustworthy author.

I am grateful.

Igor Mirkovic
54
Igor Mirkovic 2025.07.31 23:56 
 

Just purchased the EA and wanted to say how impressed I am with the overall design and structure. You can tell right away alot of effort and thought has been put into this Expert Advisor. The interface is clean, the inputs are clearly explained, and the lack of unnecessary complexity is refreshing. The adaptive SL/TP feature is particularly well thought out — it’s evident that a lot of care went into building this. Cant wait to see how it performs in live conditions. Thank you for creating something that’s practical and well thought out!.

Otros productos de este autor
Market Correlation WillSpread
Aliaksei Pinchuk
5 (1)
Indicadores
WillSpread - Indicador de la fuerza del mercado por Larry Williams para MetaTrader 5 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!! Echa un vistazo a mis sistemas de Asesor Experto que también utilizan la correlación de mercado https://www.mql5.com/ru/users/consig/seller WillSpread es un indicador profesional basado en la metodología propia de Larry Williams (un trader con décadas de experiencia), diseñado para analizar la fortaleza y debilidad oculta de los activos a través de correlaciones intermercado. Perfecto par
FREE
