Phoenix Spread Panel
- Indicadores
- PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
- Versión: 1.0
Panel de spreads Phoenix (MT5)
Panel de monitorización de spreads en tiempo real para MetaTrader 5. Muestra el diferencial actual de compra/venta en puntos para ayudar a los operadores a evitar malas entradas durante condiciones de mercado de alto coste o sin liquidez.
Propósito
La expansión del diferencial es una de las fuentes de pérdidas más olvidadas. En condiciones de baja liquidez, rollovers, noticias o volatilidad, los spreads pueden ampliarse drásticamente, convirtiendo operaciones válidas en pérdidas instantáneas.
El Phoenix Spread Panel proporciona una visibilidad constante y en tiempo real del coste de los diferenciales, permitiendo a los operadores tomar decisiones de ejecución informadas antes de entrar o gestionar posiciones.
Casos prácticos
-
Evitar entradas durante picos de diferencial
-
Operadores de noticias que supervisan las condiciones previas y posteriores a la publicación
-
Los operadores de scalping filtran los periodos de ejecución de alto coste
-
Operadores de Prop firm que protegen límites de drawdown ajustados
-
Operaciones manuales asistidas por EA (conocimiento del diferencial antes de la entrada)
-
Identificación de problemas de liquidez del corredor o ampliación del rollover
Características
-
Visualización del diferencial en tiempo real
-
El diferencial se muestra en puntos (precisión nativa del corredor)
-
Se adapta automáticamente al símbolo del gráfico
-
Panel limpio y minimalista en el gráfico
-
Colocación no intrusiva (no oculta la acción del precio)
-
Sin necesidad de configuración: instalar y utilizar
-
Se actualiza instantáneamente con las condiciones del mercado
-
Optimizado para un uso extremadamente bajo de la CPU
Cómo funciona
El Phoenix Spread Panel lee continuamente los precios actuales de compra y venta del broker.
A continuación:
-
Calcula el diferencial en puntos
-
Actualiza el valor en tiempo real
-
Muestra el diferencial claramente en un panel gráfico específico
-
Se ajusta instantáneamente cuando cambia el símbolo
Esto proporciona información inmediata sobre el coste de ejecución en todo momento.
Especificaciones técnicas
-
Cálculo: Demanda - Oferta (puntos)
-
Frecuencia de actualización: En tiempo real (basado en ticks)
-
Soporte de símbolos: Todos los instrumentos negociables en MT5
-
Tipo de panel: Panel gráfico basado en gráficos
-
Uso de recursos: Extremadamente bajo
-
Compatibilidad: Divisas, metales, índices, criptodivisas
Instalación
-
Descargar desde MQL5 Market
-
Arrastrar a cualquier gráfico MT5
-
El panel de spreads aparece inmediatamente
Sin entradas. Sin parámetros. Sin configuración.
Requisitos del sistema
-
MetaTrader 5 build 3280 o superior
-
Windows 7 / 10 / 11 o Mac (a través de Wine / Parallels)
-
Cuenta de trading activa (demo o real)
-
Conexión a Internet
Notas Importantes
-
Este es un Asesor Experto (EA) y debe ejecutarse en un gráfico
-
Funciona con cualquier símbolo - la selección del símbolo no importa
-
Muestra el spread del broker en tiempo real (no fijo ni promediado)
-
El spread puede aumentar significativamente durante rollovers o noticias
-
Mantenga el gráfico abierto para actualizaciones continuas
Soporte
Soporte gratuito de por vida vía Mensaje Privado MQL5.
Respuesta en 24 horas.
Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos los derechos reservados.