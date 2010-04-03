Panel de spreads Phoenix (MT5)

Panel de monitorización de spreads en tiempo real para MetaTrader 5. Muestra el diferencial actual de compra/venta en puntos para ayudar a los operadores a evitar malas entradas durante condiciones de mercado de alto coste o sin liquidez.

Propósito

La expansión del diferencial es una de las fuentes de pérdidas más olvidadas. En condiciones de baja liquidez, rollovers, noticias o volatilidad, los spreads pueden ampliarse drásticamente, convirtiendo operaciones válidas en pérdidas instantáneas.

El Phoenix Spread Panel proporciona una visibilidad constante y en tiempo real del coste de los diferenciales, permitiendo a los operadores tomar decisiones de ejecución informadas antes de entrar o gestionar posiciones.

Casos prácticos

Evitar entradas durante picos de diferencial

Operadores de noticias que supervisan las condiciones previas y posteriores a la publicación

Los operadores de scalping filtran los periodos de ejecución de alto coste

Operadores de Prop firm que protegen límites de drawdown ajustados

Operaciones manuales asistidas por EA (conocimiento del diferencial antes de la entrada)

Identificación de problemas de liquidez del corredor o ampliación del rollover

Características

Visualización del diferencial en tiempo real

El diferencial se muestra en puntos (precisión nativa del corredor)

Se adapta automáticamente al símbolo del gráfico

Panel limpio y minimalista en el gráfico

Colocación no intrusiva (no oculta la acción del precio)

Sin necesidad de configuración: instalar y utilizar

Se actualiza instantáneamente con las condiciones del mercado

Optimizado para un uso extremadamente bajo de la CPU

Cómo funciona

El Phoenix Spread Panel lee continuamente los precios actuales de compra y venta del broker.

A continuación:

Calcula el diferencial en puntos Actualiza el valor en tiempo real Muestra el diferencial claramente en un panel gráfico específico Se ajusta instantáneamente cuando cambia el símbolo

Esto proporciona información inmediata sobre el coste de ejecución en todo momento.

Especificaciones técnicas

Cálculo: Demanda - Oferta (puntos)

Frecuencia de actualización: En tiempo real (basado en ticks)

Soporte de símbolos: Todos los instrumentos negociables en MT5

Tipo de panel: Panel gráfico basado en gráficos

Uso de recursos: Extremadamente bajo

Compatibilidad: Divisas, metales, índices, criptodivisas

Instalación

Descargar desde MQL5 Market

Arrastrar a cualquier gráfico MT5

El panel de spreads aparece inmediatamente

Sin entradas. Sin parámetros. Sin configuración.

Requisitos del sistema

MetaTrader 5 build 3280 o superior

Windows 7 / 10 / 11 o Mac (a través de Wine / Parallels)

Cuenta de trading activa (demo o real)

Conexión a Internet

Notas Importantes

Este es un Asesor Experto (EA) y debe ejecutarse en un gráfico

Funciona con cualquier símbolo - la selección del símbolo no importa

Muestra el spread del broker en tiempo real (no fijo ni promediado)

El spread puede aumentar significativamente durante rollovers o noticias

Mantenga el gráfico abierto para actualizaciones continuas

Soporte

Soporte gratuito de por vida vía Mensaje Privado MQL5.

Respuesta en 24 horas.

Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos los derechos reservados.