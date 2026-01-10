Phoenix Moving Average Meter

Medidor de promedio móvil Phoenix (MT5)


Herramienta profesional de análisis y visualización de tendencias de promedio móvil para MetaTrader 5. Combina análisis inteligente de pendiente, medición de ancho de nube y clasificación de régimen en un panel de control limpio y en tiempo real.


Descripción general


El medidor de promedio móvil Phoenix analiza la relación entre un promedio móvil rápido y uno lento para determinar la dirección, la fuerza y la madurez de la tendencia. El indicador supervisa continuamente el ángulo de inclinación de la media móvil, la expansión o contracción del ancho de la nube y el tiempo transcurrido desde el cruce para clasificar el régimen actual del mercado en tiempo real.


El sistema cuenta con una pantalla de medidor doble en forma de herradura. El medidor de posición de inclinación visualiza el ángulo de la media móvil rápida desde decreciente hasta plano y creciente, mientras que el medidor de ancho de nube mide la compresión y expansión de la tendencia en relación con los promedios históricos. Juntos, proporcionan una visión inmediata de la calidad del impulso y la sostenibilidad de la tendencia.


Los regímenes de tendencia se clasifican automáticamente como débiles, moderados, fuertes o extendidos, tanto para condiciones alcistas como bajistas. El color de la nube está directamente relacionado con el estado de la tendencia, lo que garantiza la coherencia visual entre el gráfico y el panel de control. El indicador está diseñado para reducir el ruido y centrar la atención en los estados de tendencia accionables, en lugar de en los valores brutos del indicador.


Instalación


Descárguelo de MQL5 Market y adjúntelo a cualquier gráfico. El panel de análisis y la nube MA aparecen inmediatamente utilizando la configuración de la media móvil seleccionada.


Requisitos


MetaTrader 5 build 3280 o superior. Se trata de un indicador personalizado. Funciona con todos los brókers y tipos de símbolos. Adecuado para todos los marcos temporales e instrumentos, incluyendo divisas, índices, materias primas y criptomonedas.


Comentarios y reseñas


Si esta herramienta le resulta útil, considere dejar una reseña en MQL5. Sus comentarios influyen directamente en las futuras actualizaciones, mejoras y nuevas herramientas de Phoenix: creamos más de lo que los traders realmente valoran.


Soporte


Soporte de por vida a través de mensajes privados de MQL5. Respuesta en un plazo de 24 horas.


Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos los derechos reservados.

