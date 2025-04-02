Phoenix Breakeven Button

Botón Phoenix Breakeven (MT5)


Herramienta de ajuste de stop loss con un solo clic para MetaTrader 5. Mueve todas las posiciones abiertas al punto de equilibrio con solo pulsar un botón, eliminando el riesgo de pérdidas una vez que las operaciones son rentables.


Finalidad


Ajustar manualmente los stop loss en múltiples posiciones durante las operaciones activas supone una pérdida de tiempo y genera dudas. El botón Phoenix Breakeven proporciona protección instantánea contra el riesgo, lo que permite a los operadores asegurar su posición con un solo clic una vez que el precio se mueve favorablemente.


Al pulsarlo, la herramienta identifica todas las posiciones abiertas, calcula los niveles reales de equilibrio (incluido el spread) y modifica automáticamente los stop loss. Se omiten las posiciones que aún no han obtenido beneficios. El botón aparece en su gráfico después de la instalación y no requiere configuración.


Instalación


Descárguelo de MQL5 Market y adjúntelo a cualquier gráfico. El botón aparecerá inmediatamente.


Requisitos


MetaTrader 5 build 3280 o superior. Se trata de un asesor experto que debe ejecutarse en un gráfico. Solo modifica las posiciones de la cuenta en la que se ejecuta. Funciona con todos los brókers y tipos de símbolos.


Comentarios y opiniones


Si esta herramienta le resulta útil, considere dejar una opinión de 5 estrellas en MQL5. Sus comentarios influyen directamente en las futuras actualizaciones, mejoras y nuevas herramientas de Phoenix: creamos más de lo que los operadores realmente valoran.


Asistencia


Asistencia de por vida a través de mensajes privados de MQL5. Respuesta en un plazo de 24 horas.


Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos los derechos reservados.


