Close All Trades Button

BOTÓN CERRAR TODAS LAS OPERACIONES













Herramienta de salida de emergencia con un solo clic para MetaTrader 5. Cierra todas las posiciones al instante durante mercados volátiles, problemas técnicos o limpieza al final del día.













Propósito













Liquidación rápida de la cartera cuando el cierre manual de posiciones es demasiado lento. Durante mercados volátiles, picos de noticias o problemas con la plataforma, cerrar múltiples posiciones individualmente hace perder tiempo y aumenta las pérdidas. Esta utilidad elimina ese riesgo.













Casos de uso













Salidas de emergencia durante volatilidad inesperada.





Operadores de empresas de capital propio que protegen cuentas de desafío antes de los límites.





Operadores de noticias que cierran posiciones antes de anuncios importantes.





Limpieza de la cartera al final del día (cerrar todo al instante).





Problemas técnicos que requieren liquidación inmediata.





Gestión de riesgos cuando se acerca la caída máxima.













Características













Con solo pulsar un botón se cierran todas las posiciones abiertas.





Procesa todas las posiciones al instante.





Funciona con cualquier corredor y todos los tipos de símbolos.





No requiere configuración: solo hay que conectarlo y utilizarlo.





Gran botón rojo (187 × 40 píxeles) situado debajo del panel de negociación con un solo clic.





Gestiona automáticamente los deslizamientos, las recotizaciones y los problemas de conexión.





Muestra un resumen después de la ejecución: «Cerrado: X | Fallido: Y».













Cómo funciona













La utilidad muestra un botón rojo «CERRAR TODAS LAS OPERACIONES» en su gráfico. Con un solo clic se activa:













1. La identificación de todas las posiciones abiertas en la cuenta.





2. El cierre de cada posición con los parámetros de ejecución óptimos.





3. La gestión automática de rechazos, reintentos y recotizaciones.





4. La visualización del resumen de la ejecución.













Todas las posiciones se cierran en segundos, independientemente del número de operaciones.













Especificaciones técnicas













Tamaño del botón: 187 × 40 píxeles.





Posición: 3 píxeles desde la izquierda, 80 píxeles desde la parte superior (debajo del panel de un clic).





Ejecución: sincrónica con una tolerancia de deslizamiento de 100 puntos.





Lógica de reintento: reintento automático en caso de fallos temporales.





Compatibilidad: todos los pares de divisas, metales, índices y criptomonedas.





Compatibilidad con brókers: universal (probado en más de 20 brókers).













Instalación













Descargar desde MQL5 Market.





Arrastrar a cualquier gráfico MT5.





Aparece inmediatamente un botón rojo: listo para usar.













No hay que configurar nada. No hay que ajustar ningún parámetro.













Requisitos del sistema













MetaTrader 5 build 3280 o superior





Windows 7/10/11 o Mac (a través de Wine/Parallels)





Cuenta de trading activa (demo o real)





Conexión a Internet













Notas importantes













Se trata de un asesor experto (EA): debe ejecutarse en un gráfico





Solo cierra posiciones en la cuenta en la que se ejecuta





No cierra las órdenes pendientes de forma predeterminada.





Funciona con cualquier símbolo, la selección del símbolo no importa.





Mantenga el gráfico abierto mientras opera para tener acceso instantáneo.













Soporte













Soporte gratuito de por vida a través de mensajes privados de MQL5. Respuesta en un plazo de 24 horas.













Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd.





© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos los derechos reservados.