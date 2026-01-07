Phoenix Auto Fibonacci Monitor

Phoenix Auto Fibonacci Monitor (MT5)


Herramienta profesional de inteligencia Fibonacci y análisis de oscilaciones para MetaTrader 5. Detecta automáticamente las oscilaciones dominantes del mercado y ofrece información avanzada sobre los retrocesos de Fibonacci a través de un panel visual en tiempo real.


Descripción general


Phoenix Auto Fibonacci Monitor identifica automáticamente las principales oscilaciones del mercado utilizando pivotes de marcos temporales superiores y validación ATR, y luego traza niveles inteligentes de retroceso de Fibonacci directamente en el gráfico. El sistema realiza un seguimiento continuo de los niveles 0.0 %, 23.6 %, 38.2 %, 50.0 %, 61.8 % y 100.0 %, adaptándose dinámicamente a medida que se forman nuevas oscilaciones.


Cada nivel de Fibonacci se analiza en cinco dimensiones clave: precio exacto, clasificación de fuerza (fuerte/media/débil según el recuento de toques validado), clasificación de distancia (cerca/moderada/lejana en relación con el precio actual), barras desde la última interacción y estado de la función (activa, rota o sin probar). La lógica de la función detecta automáticamente cuándo se respetan, se rompen o se recuperan los niveles a medida que evoluciona la estructura de precios.


El indicador incluye un panel de control limpio y profesional de 6 columnas que muestra toda la información de Fibonacci de un vistazo, junto con un indicador claro del estado de subida/bajada. Las líneas de Fibonacci se dibujan directamente en el gráfico con etiquetas porcentuales automáticas, líneas de estructura de oscilación opcionales y un Golden Pocket resaltado para una rápida toma de decisiones. Las líneas pueden extenderse solo hacia adelante o a lo largo de todo el gráfico, según las preferencias del usuario.


El ancho de la zona se calcula automáticamente utilizando el ATR para adaptarse a la sensibilidad del mercado, o se puede definir manualmente en pips. Todos los cálculos tienen en cuenta los símbolos y son totalmente compatibles con instrumentos de forex, índices, materias primas y criptomonedas.


Las funciones de alerta incluyen alertas de proximidad cuando el precio se acerca a niveles clave de Fibonacci, alertas de cambio de rol cuando los niveles cambian entre estados activos y rotos, y notificaciones configurables a través de ventanas emergentes, sonidos o alertas push móviles. Una tecla de acceso rápido personalizable permite alternar instantáneamente entre el panel de control, las líneas del gráfico o ambos.


Instalación


Descárguelo del MQL5 Market y adjúntelo a cualquier gráfico. El panel de control y los niveles de Fibonacci se inicializarán automáticamente una vez que se detecte una oscilación válida.


Requisitos


MetaTrader 5 build 3280 o superior. Se trata de un indicador personalizado. Compatible con todos los brókers y tipos de símbolos. Para obtener un rendimiento óptimo, considere la posibilidad de utilizar un marco temporal de ejecución más bajo, al tiempo que permite que el indicador detecte las oscilaciones de un marco temporal más alto o actual.


Comentarios y reseñas


Si esta herramienta le resulta útil, considere dejar una reseña en MQL5. Sus comentarios influyen directamente en las futuras actualizaciones, mejoras y herramientas de trading avanzadas de Phoenix: creamos sistemas que los traders realmente utilizan.


Soporte


Soporte de por vida a través de mensajes privados de MQL5. Respuesta habitual en un plazo de 24 horas.


Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos los derechos reservados.



Productos recomendados
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicadores
Desarrollo de la versión previa del indicador ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicador ZigZag estándar modificado con información añadida sobre la longitud de onda en puntos, niveles, y diferentes lógicas de alertas Mejoras generales: Adaptación del código para MetaTrader 5 Optimizada la operación con objetos gráficos Novedades: Niveles horizontales en los extremos Selección del tipo de niveles: horizontal/rayos/segmentos Filtro de niveles líquidos (no rotos por el precio) Buffer para r
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicadores
Indicador automático de línea de retroceso de Fibonacci. Este indicador toma la tendencia actual y, si es posible, traza líneas de retroceso de Fibonacci desde la oscilación hasta el precio actual. Los niveles de Fibonacci utilizados son: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Este indicador funciona para todos los gráficos en todos los plazos. Los niveles de Fibonacci también se registran en buffers para su uso por otros robots de trading. Cualquier comentario, preocupación o requisito de c
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Fibonacci Moving Averages
Brendan Jonathan Stoyanowski-campbell
2 (1)
Indicadores
VISIÓN GENERAL Las Medias Móviles Fibonacci son un conjunto de herramientas que permiten al usuario configurar diferentes tipos de Medias Móviles basadas en números clave de Fibonacci. Las medias móviles se utilizan para visualizar el soporte y la resistencia a corto y largo plazo, que pueden utilizarse como señal de dónde puede continuar o retroceder el precio. Las Medias Móviles sirven como una herramienta simple pero poderosa que puede ayudar a los operadores en su toma de decisiones y ayu
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP Retroceso de Fibonacci PRO (MT5) Visión general AP Fibonacci Retracement PRO es un EA de retroceso de continuación de tendencia. Espera un swing confirmado, calcula la zona de retroceso de Fibonacci y busca entradas en la dirección del movimiento original. Sin rejilla, sin martingala. Lógica de la estrategia Detecta la última oscilación válida alta/baja usando Fractales en el marco temporal de la señal seleccionada. Calcula la zona de retroceso entre el 38,2% y el 61,8% (configurable). En un
FREE
Fibonacci Trend Indicator
Vinoth Durairaj Durairaj
Indicadores
Indicador de Tendencia Fibonacci para MT5 Unlock the power of Fibonacci analysis on your MetaTrader 5 charts! Nuestro indicador de tendencia Fibonacci traza automáticamente niveles dinámicos de soporte y resistencia para que pueda detectar tendencias, retrocesos y oportunidades de ruptura de un vistazo. Características y Ventajas Niveles de Fibonacci automáticos Muestra al instante siete niveles clave de retroceso de Fibonacci basados en los precios más altos y más bajos del periodo de retroce
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
GEN FXTrendZones
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN FXTrendZones GEN F XTrendZones es un indicador de análisis técnico diseñado para identificar zonas clave de precios utilizando los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci, a la vez que detecta cambios en la estructura del mercado como la ruptura de la estructura (BoS) y el cambio de carácter (CHoCH). El indicador ayuda a los operadores a visualizar las zonas críticas de giro y las posibles zonas de continuación o inversión de la tendencia.
FREE
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT5 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 5 (MT5). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de reversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.09 (11)
Indicadores
El indicador Punto Pivote calcula y muestra automáticamente la línea del punto pivote y los niveles de soporte y resistencia. El pivote puede calcularse según la fórmula Clásica, Suelo, Fibonacci, Woodie, Camarilla o DeMark. También es posible seleccionar el periodo de cálculo del indicador. El operador puede elegir entre periodos diarios, semanales, mensuales o definidos por el usuario. Tipos de pivotes Clásico Suelo Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Características principales El indicador
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O quizás le gustaría tener más consistencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   "Haven Key Levels PDH PDL"   ayuda a los traders a visualizar los niveles clave en el gráfico. Marca automáticamente los siguientes niveles: DO (Daily Open)   — el nivel de apertura diaria. NYM (New York Midnight)   — el nivel de la medianoche de Nueva York. PDH (Previous Day High)   — el máximo del día anterior. PDL (Previous Day Low)   — el mínimo del día anterior. WO (Weekly Open)   — el nivel de apertura semanal. MO (Monthly Open)   — el nivel de apertura mensual. PWH (Previo
FREE
Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
Indicadores
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Bandas de Bollinger avanzadas: 1. El riel de Bollinger cambiará de color con la dirección "
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indicadores
ATR Plus es una versión mejorada del clásico ATR que muestra no sólo la volatilidad en sí, sino la energía direccional del mercado . El indicador convierte ATR en un oscilador normalizado (0-100), lo que le permite ver claramente: quién domina el mercado: compradores o vendedores cuándo comienza una tendencia cuando una tendencia pierde fuerza cuando el mercado entra en un rango cuando la volatilidad alcanza zonas de agotamiento ATR Plus es perfecto para sistemas basados en el impulso, el seguim
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Asesores Expertos
Easy Gold es la última incorporación a la familia BotGPT. Es sorprendente y muy potente. Es ideal para principiantes debido a su simplicidad. No hay absolutamente nada que hacer, es 100% automatizado, simplemente indique el porcentaje de riesgo que desea tomar por operación y el EA está listo. Sea cual sea su capital, el EA se encarga de todo. Optimizado en (XAUUSD). Libere toda la potencia con la versión profesional (AGI Gold) y su conexión a la red neuronal, disponible en mi tienda. Mis otros
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
NOTA: Activar Pattern Scan Este indicador identifica Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), patrones de contracción y expansión que se trazan en los gráficos. También viene con alertas y notificaciones móviles para que no se pierda ninguna operación. Se puede utilizar en todos los instrumentos de negociación y en todos los plazos. La característica de no repintar lo hace particularmente útil en backtesting y en el desarrollo de modelos de trading rentables. La prof
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (2)
Indicadores
THE MAGICIAN - Indicador Profesional de Zonas de Oferta y Demanda Convierte el Caos del Mercado en Oportunidades de Trading Cristalinas en Gráficos de Oro de 15 Minutos ¿Tienes Problemas con el Trading de Oro? ¿Cansado de adivinar dónde entrar en operaciones en XAU/USD? ¿Confundido sobre si COMPRAR, VENDER o QUEDARSE FUERA? ¿Perdiendo configuraciones de alta probabilidad en el marco temporal de 15 minutos? "THE MAGICIAN" revela las fuerzas invisibles de oferta y demanda que mueven los mercados!
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
KTrade Fibo For MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Indicadores
Necesario para los operadores: herramientas e indicadores Ondas calcular automáticamente los indicadores, el comercio de tendencia del canal Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT4 Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT5 Copia local de trading Copia fácil y rápida , MT4 Copia fácil y rápida , MT5 Copia Local Trading Para DEMO Copia fácil y rápida , MT4 DEMO Copia Fácil y Rápida , MT5 DEMO Fibo: de KTrade 1. Calcular y ana
FREE
Smart Auto TrendLine
Duy Van Nguy
5 (2)
Indicadores
Indicador de Líneas de Tendencia Automáticas Inteligentes traza automáticamente líneas de tendencia de soporte y resistencia en tu gráfico de MetaTrader 5. Identifica niveles de precios clave utilizando dos métodos: Dos Extremos (Tipo 1) o Extremo y Delta (Tipo 2). Las líneas de tendencia se actualizan solo cuando se forma una nueva barra, garantizando un rendimiento óptimo. **Características**   - **Dos Extremos (Tipo 1):** Dibuja líneas de tendencia basadas en dos puntos extremos (máximos/mí
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indicadores
Daily Support and Resistance Levels es un indicador profesional que calcula y muestra automáticamente los niveles clave de precio para el trading intradía mediante Puntos Pivote clásicos. Características principales: Cálculo automático del Punto Pivote (PP) 3 niveles de resistencia (R1, R2, R3) 3 niveles de soporte (S1, S2, S3) Máximo/Mínimo del día anterior Panel de información en tiempo real Sesgo del mercado (Alcista/Bajista) Distancia a los niveles más cercanos Colores y visualización person
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (78)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
Indicadores
ADVERTENCIA: Este indicador se distribuye EXCLUSIVAMENTE en MQL5.com Versión MT4: https: //www.mql5.com/it/market/product/160363 Versión MT5: https: //www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 ¡El indicador que le muestra la TENDENCIA de forma clara e inequívoca! ============================================================================================= DESCRIPCIÓN MAX RIBBON es un ind
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicadores
Próxima generación de zonas de oferta y demanda automatizadas. Algoritmo nuevo e innovador que funciona en cualquier gráfico. Todas las zonas se crean dinámicamente de acuerdo con la acción del precio del mercado. DOS TIPOS DE ALERTAS --> 1)CUANDO EL PRECIO LLEGA A UNA ZONA 2)CUANDO SE FORMA UNA NUEVA ZONA No obtienes un indicador inútil más. Obtiene una estrategia comercial completa con resultados probados.     Nuevas características:     Alertas cuando el precio llega a la zona de ofert
Otros productos de este autor
Phoenix ATR Volatility Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Medidor de volatilidad Phoenix ATR (MT5) Herramienta de monitoreo de volatilidad en tiempo real para MetaTrader 5. Utiliza el rango verdadero promedio (ATR) para mostrar la volatilidad actual del mercado en su gráfico. Propósito La volatilidad del mercado afecta directamente la colocación de stops, el tamaño de las posiciones, el deslizamiento y la eficacia de las estrategias. Operar sin ser consciente de la volatilidad a menudo conduce a un riesgo excesivo en mercados rápidos o a oportunidad
FREE
Phoenix Support and Resistance Detector
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Detector de soporte y resistencia Phoenix (MT5) Herramienta profesional de detección de soporte y resistencia para MetaTrader 5. Detecta automáticamente los niveles de soporte y resistencia más fuertes a partir de un marco temporal superior y muestra un análisis exhaustivo de la fuerza a través de un panel visual. Descripción general El detector de soporte y resistencia Phoenix identifica los tres niveles de soporte y resistencia más fuertes utilizando un análisis de pivotes de un marco tempo
FREE
Phoenix Trend Strength Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Medidor de fuerza de tendencia Phoenix (MT5) Analizador del régimen del mercado y la fuerza de la tendencia para MetaTrader 5. Combina ADX, RSI y movimiento direccional en un solo panel para clasificar las condiciones del mercado en tiempo real. Objetivo La mayoría de los traders fracasan no por realizar entradas erróneas, sino porque aplican la estrategia equivocada al régimen de mercado incorrecto. El medidor de fuerza de tendencia Phoenix ayuda a los traders a determinar al instante si el
FREE
Phoenix Candlestick Pattern Monitor
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Monitor de patrones de velas Phoenix (MT5) Herramienta de detección y monitoreo de patrones de velas en tiempo real para MetaTrader 5. Identifica automáticamente patrones de velas clásicos en múltiples símbolos y muestra estadísticas completas de los patrones a través de un panel visual. Descripción general Phoenix Candlestick Pattern Monitor detecta y rastrea los patrones Doji, Martillo, Estrella fugaz, Engullimiento alcista, Engullimiento bajista, Estrella matutina, Estrella vespertina, Tre
FREE
Phoenix News Countdown Calendar
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Calendario de cuenta atrás de noticias de Phoenix (MT5) Panel de cuenta atrás de noticias económicas en tiempo real para MetaTrader 5. Muestra los próximos eventos de alto impacto con temporizadores de cuenta atrás precisos para ayudar a los operadores a gestionar el riesgo en torno a los picos de volatilidad. Objetivo Las noticias económicas generan volatilidad, deslizamientos y caídas inesperadas. Operar a ciegas en eventos de alto impacto puede invalidar instantáneamente las configuracione
FREE
Phoenix Candle Timer Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Panel Phoenix Candle Timer (MT5) Temporizador de cuenta atrás en tiempo real para MetaTrader 5. Muestra el tiempo exacto que queda en la vela actual para mejorar el momento de ejecución y la disciplina comercial. Finalidad La precisión en el tiempo de las velas es fundamental para los operadores discrecionales y las estrategias algorítmicas. Entrar demasiado pronto o demasiado tarde en una vela puede afectar al riesgo, la exposición al spread y la validez de la señal. El panel temporizador d
FREE
Phoenix Breakeven Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilidades
Botón Phoenix Breakeven (MT5) Herramienta de ajuste de stop loss con un solo clic para MetaTrader 5. Mueve todas las posiciones abiertas al punto de equilibrio con solo pulsar un botón, eliminando el riesgo de pérdidas una vez que las operaciones son rentables. Finalidad Ajustar manualmente los stop loss en múltiples posiciones durante las operaciones activas supone una pérdida de tiempo y genera dudas. El botón Phoenix Breakeven proporciona protección instantánea contra el riesgo, lo que per
FREE
Phoenix Drawdown Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilidades
Medidor de drawdown Phoenix (MT5) Herramienta de monitoreo de drawdown en tiempo real para MetaTrader 5. Muestra el porcentaje de drawdown de la cuenta en vivo en su gráfico para ayudar a los traders a gestionar el riesgo y evitar sobrepasar los límites de la cuenta. Finalidad El drawdown es la métrica de riesgo más importante para los traders que operan con cuentas de empresas de capital propio o carteras con una gestión de riesgo estricta. Superar los límites de drawdown puede invalidar las
FREE
Close All Trades Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilidades
Botón Cerrar todas las operaciones (MT5) Utilidad para cerrar posiciones con un solo clic en MetaTrader 5. Muestra un botón rojo en su gráfico que cierra todas las posiciones abiertas cuando se presiona, con manejo automático de rechazos y recotizaciones. Finalidad Cerrar varias posiciones individualmente en condiciones volátiles o con problemas en la plataforma supone una pérdida de tiempo y aumenta la exposición al deslizamiento. El botón Cerrar todas las operaciones permite liquidar
FREE
Phoenix Spread Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Panel Phoenix Spread (MT5) Panel de monitoreo de spreads en tiempo real para MetaTrader 5. Muestra el spread actual entre la oferta y la demanda en puntos en su gráfico. Propósito La expansión del spread es una de las fuentes de pérdidas comerciales más ignoradas. Durante la baja liquidez, los rollovers, los eventos noticiosos o las condiciones volátiles, los spreads pueden ampliarse drásticamente, convirtiendo operaciones que de otro modo serían válidas en pérdidas instantáneas. El panel de
FREE
Phoenix Magic Number Dashboard
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilidades
Panel de control Phoenix Magic Number (MT5) Panel de control en tiempo real para supervisar múltiples EA en MetaTrader 5. Realiza un seguimiento simultáneo de múltiples asesores expertos utilizando números mágicos y muestra las ganancias y pérdidas en tiempo real de cada estrategia. Finalidad Ejecutar múltiples asesores expertos sin una supervisión consolidada crea puntos ciegos en cuanto al riesgo, el rendimiento y la exposición. Supervisar los EA individualmente supone una pérdida de tiempo
FREE
Currency Strength Suite
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Paquete Gold & Currency Strength (MT5) Panel de control profesional con 7 pestañas para el análisis en tiempo real de la fortaleza de las divisas, el seguimiento de correlaciones y la inteligencia comercial basada en sesiones en 8 divisas más el oro. Descripción general El paquete Currency Strength proporciona un análisis multidivisa completo a través de siete paneles especializados: medidor de fortaleza, rendimiento de la sesión, escáner de pares, pestaña de análisis, matriz de correlaci
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario