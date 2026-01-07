Phoenix Auto Fibonacci Monitor (MT5)





Herramienta profesional de inteligencia Fibonacci y análisis de oscilaciones para MetaTrader 5. Detecta automáticamente las oscilaciones dominantes del mercado y ofrece información avanzada sobre los retrocesos de Fibonacci a través de un panel visual en tiempo real.





Descripción general





Phoenix Auto Fibonacci Monitor identifica automáticamente las principales oscilaciones del mercado utilizando pivotes de marcos temporales superiores y validación ATR, y luego traza niveles inteligentes de retroceso de Fibonacci directamente en el gráfico. El sistema realiza un seguimiento continuo de los niveles 0.0 %, 23.6 %, 38.2 %, 50.0 %, 61.8 % y 100.0 %, adaptándose dinámicamente a medida que se forman nuevas oscilaciones.





Cada nivel de Fibonacci se analiza en cinco dimensiones clave: precio exacto, clasificación de fuerza (fuerte/media/débil según el recuento de toques validado), clasificación de distancia (cerca/moderada/lejana en relación con el precio actual), barras desde la última interacción y estado de la función (activa, rota o sin probar). La lógica de la función detecta automáticamente cuándo se respetan, se rompen o se recuperan los niveles a medida que evoluciona la estructura de precios.





El indicador incluye un panel de control limpio y profesional de 6 columnas que muestra toda la información de Fibonacci de un vistazo, junto con un indicador claro del estado de subida/bajada. Las líneas de Fibonacci se dibujan directamente en el gráfico con etiquetas porcentuales automáticas, líneas de estructura de oscilación opcionales y un Golden Pocket resaltado para una rápida toma de decisiones. Las líneas pueden extenderse solo hacia adelante o a lo largo de todo el gráfico, según las preferencias del usuario.





El ancho de la zona se calcula automáticamente utilizando el ATR para adaptarse a la sensibilidad del mercado, o se puede definir manualmente en pips. Todos los cálculos tienen en cuenta los símbolos y son totalmente compatibles con instrumentos de forex, índices, materias primas y criptomonedas.





Las funciones de alerta incluyen alertas de proximidad cuando el precio se acerca a niveles clave de Fibonacci, alertas de cambio de rol cuando los niveles cambian entre estados activos y rotos, y notificaciones configurables a través de ventanas emergentes, sonidos o alertas push móviles. Una tecla de acceso rápido personalizable permite alternar instantáneamente entre el panel de control, las líneas del gráfico o ambos.





Instalación





Descárguelo del MQL5 Market y adjúntelo a cualquier gráfico. El panel de control y los niveles de Fibonacci se inicializarán automáticamente una vez que se detecte una oscilación válida.





Requisitos





MetaTrader 5 build 3280 o superior. Se trata de un indicador personalizado. Compatible con todos los brókers y tipos de símbolos. Para obtener un rendimiento óptimo, considere la posibilidad de utilizar un marco temporal de ejecución más bajo, al tiempo que permite que el indicador detecte las oscilaciones de un marco temporal más alto o actual.





Comentarios y reseñas





Si esta herramienta le resulta útil, considere dejar una reseña en MQL5. Sus comentarios influyen directamente en las futuras actualizaciones, mejoras y herramientas de trading avanzadas de Phoenix: creamos sistemas que los traders realmente utilizan.





Soporte





Soporte de por vida a través de mensajes privados de MQL5. Respuesta habitual en un plazo de 24 horas.





Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos los derechos reservados.



