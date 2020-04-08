Currency Strength Suite

PAQUETE DE FUERZA DEL ORO Y LAS DIVISAS





Panel de control profesional de 7 pestañas para el análisis en tiempo real de la fuerza de las divisas, el seguimiento de correlaciones y la inteligencia comercial basada en sesiones. Sin repintado. Configuración inmediata.





Descripción general





El paquete de fuerza de las divisas proporciona un análisis multidivisa completo a través de siete paneles especializados. El sistema realiza un seguimiento de la fuerza de 8 divisas más el oro, identifica correlaciones, analiza el rendimiento de las sesiones y busca oportunidades en múltiples marcos temporales.





Características principales





Seguimiento de la fortaleza en tiempo real (escala de -10 a +10) con componentes de tendencia, impulso y volatilidad.

Análisis del rendimiento de las sesiones de Tokio, Londres, Nueva York y Sídney.

Matriz de correlación completa que muestra las relaciones entre todas las divisas.

Escáner de pares en múltiples marcos temporales con clasificación automática de señales.

Sistemas de detección de GAP, divergencias y rupturas.

Cambio de gráficos con un solo clic para todos los pares supervisados.





Siete paneles de análisis





1. Medidor de fuerza

Seguimiento de la fuerza en tiempo real de cada divisa con tendencias de media móvil, impulso RSI y porcentaje de volatilidad ATR. Codificado por colores para una toma de decisiones instantánea.





2. Rendimiento de la sesión

Realiza un seguimiento de las divisas con mejor rendimiento durante las sesiones de Tokio, Londres, Nueva York y Sídney. Clasificación inteligente por sesión activa actual.





3. Escáner de pares

Vista de múltiples marcos temporales (H1/H4/D1 personalizable) que muestra la diferencia de fuerza de todos los pares. Clasificación automática de señales: compra/venta fuerte, moderada, reversión. Haga clic en cualquier par para cambiar de gráfico al instante.





4. Pestaña de análisis

Filtro avanzado de oportunidades con indicadores de alineación de marcos temporales. Identifica cuándo los tres marcos temporales coinciden para obtener las configuraciones con mayor probabilidad.





5. Matriz de correlación

Cuadrícula de correlación completa de 9×9 (-1,0 a +1,0) que muestra las relaciones entre todas las divisas. Evite operaciones redundantes y encuentre oportunidades de cobertura naturales.





6. Clústeres de correlación

Los 5 pares más/menos correlacionados se muestran en formato de ticker desplazable. Identifique al instante qué divisas se mueven juntas.





7. Configuración e información

Panel de control completo para tipos de alertas, métodos de notificación (sonido/push/correo electrónico), programador de horas de negociación activas y diagnóstico del sistema.





Sistemas de detección





Detección de GAP: alerta cuando la fuerza sube ≥3,0 puntos (reacciones a las noticias, cambios de impulso).

Detección de divergencias: identifica el desajuste entre el precio y la fuerza (señales de reversión).

Detección de rupturas: avisa cuando la fuerza rompe el máximo/mínimo de 14 barras en ≥2,5 puntos.

Estado del mercado: detecta automáticamente la apertura/cierre del mercado con protección contra la congelación de datos durante el fin de semana.





Base técnica





Sistema de cálculo unificado de 14 barras:

- RSI(14) para el impulso.

- SMA(14) para la confirmación de la tendencia.

- ATR(14) para la medición de la volatilidad.





Intervalos de tiempo: H1 (predeterminado), H4, D1, totalmente personalizables.

Divisas: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD, XAU.

Frecuencia de actualización: 5 segundos (ajustable de 1 a 60 segundos).

Detección de símbolos: reconocimiento automático del sufijo del bróker (.m, .f, .pro, .raw, .c, #).





Aplicaciones de trading





Fuerte frente a débil: opere con los pares con mayor diferencial

Ruptura de sesión: identifique las divisas fuertes antes de que se abra la sesión

Reversión de divergencia: operaciones en contra de la tendencia cuando hay conflicto entre el precio y la fuerza

Arbitraje de correlación: opere con pares con correlación negativa como cobertura natural

Confirmación de múltiples marcos temporales: entre solo cuando todos los marcos temporales coincidan





Configuración





Compra → Se instala automáticamente a través del mercado MT5

Anexar a cualquier gráfico → El panel de control se carga automáticamente.

Comience a operar → Todos los pares se detectan automáticamente.





Sin listas de pares manuales. Sin descargas de historiales. Sin configuración específica del bróker.





Requisitos técnicos





MetaTrader 5 build 3280 o superior.

Windows 10/11 o Mac (a través de Wine/Parallels).

Cuenta de trading activa (demo o real).





El paquete incluye





Panel de control completo de 7 pestañas con licencia de por vida

10 activaciones simultáneas

Actualizaciones gratuitas de por vida

El paquete incluye









Asistencia





Asistencia de por vida a través de mensajes privados de MQL5. Tiempo de respuesta habitual: 24 horas.





