Phoenix News Countdown Calendar

Calendario Phoenix News (MT5)
Panel de calendario y cuenta atrás de noticias económicas de gran impacto para MetaTrader 5. Muestra los próximos acontecimientos del mercado con temporizadores de cuenta atrás precisos para ayudar a los operadores a gestionar el riesgo en torno a los picos de volatilidad.
Propósito
La publicación de noticias económicas es una de las mayores fuentes de volatilidad inesperada, deslizamiento y reducción. Operar a ciegas en eventos de alto impacto puede invalidar instantáneamente configuraciones técnicas y controles de riesgo.
El calendario de cuenta atrás de Phoenix News proporciona una clara visibilidad de los próximos acontecimientos económicos y del tiempo exacto restante, permitiendo a los operadores preparar, pausar o salir de sus posiciones antes de que se produzca la volatilidad.
Casos prácticos
Evitar operaciones antes de noticias de gran impacto
Operadores de Prop firm que protegen los límites de reducción y pérdida diaria
Operadores de noticias que programan las entradas inmediatamente después de las publicaciones
Operaciones manuales asistidas por EA (supervisión humana de los fundamentales)
Gestión del riesgo durante acontecimientos macroeconómicos
Planificación de sesiones y filtrado de operaciones intradía
Características
Muestra las próximas noticias económicas
Cuenta atrás hasta la próxima publicación
Identifica claramente los acontecimientos de gran impacto
Se actualiza automáticamente en función de la hora del servidor del corredor
Panel limpio y estructurado en el gráfico
Colocación no intrusiva (no bloquea la acción de los precios)
Sin necesidad de configuración: conectar y utilizar
Optimizado para un uso reducido de la CPU
Cómo funciona
El Calendario Phoenix News Countdown recupera los eventos económicos programados y los alinea con la hora del servidor del broker.
A continuación:
Identifica los próximos acontecimientos relevantes para el mercado
Calcula el tiempo restante hasta cada publicación
Muestra los eventos en un panel claro de estilo calendario
Actualiza las cuentas atrás en tiempo real
Avanza automáticamente después de cada publicación
De este modo, los operadores siempre saben qué va a ocurrir y cuándo.
Especificaciones técnicas
Referencia horaria: Hora del servidor del broker
Frecuencia de actualización: Cuenta atrás en tiempo real
Tipo de evento: Calendario económico (enfoque de alto impacto)
Tipo de panel: Panel gráfico basado en gráficos
Uso de recursos: Bajo
Compatibilidad: Divisas, índices, metales, criptomonedas
Instalación
Descargar desde MQL5 Market
Arrastrar a cualquier gráfico MT5
El panel del calendario de noticias aparece inmediatamente
Sin entradas. Sin parámetros. Sin configuración.
Requisitos del sistema
MetaTrader 5 build 3280 o superior
Windows 7 / 10 / 11 o Mac (a través de Wine / Parallels)
Cuenta de trading activa (demo o real)
Conexión a Internet
Notas Importantes
Este es un Asesor Experto (EA) y debe ejecutarse en un gráfico
Utiliza la hora del servidor del broker (no la hora local del PC)
Muestra noticias programadas, no resultados en tiempo real
La exactitud de las noticias depende de la alimentación del broker
Mantenga el gráfico abierto para actualizaciones continuas
Soporte
Soporte gratuito de por vida a través de MQL5 Mensaje Privado.
Respuesta en 24 horas.
Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd
