Phoenix News Countdown Calendar

Panel de calendario y cuenta atrás de noticias económicas de gran impacto para MetaTrader 5. Muestra los próximos acontecimientos del mercado con temporizadores de cuenta atrás precisos para ayudar a los operadores a gestionar el riesgo en torno a los picos de volatilidad.

Propósito

La publicación de noticias económicas es una de las mayores fuentes de volatilidad inesperada, deslizamiento y reducción. Operar a ciegas en eventos de alto impacto puede invalidar instantáneamente configuraciones técnicas y controles de riesgo.

El calendario de cuenta atrás de Phoenix News proporciona una clara visibilidad de los próximos acontecimientos económicos y del tiempo exacto restante, permitiendo a los operadores preparar, pausar o salir de sus posiciones antes de que se produzca la volatilidad.

Casos prácticos

Evitar operaciones antes de noticias de gran impacto

Operadores de Prop firm que protegen los límites de reducción y pérdida diaria

Operadores de noticias que programan las entradas inmediatamente después de las publicaciones

Operaciones manuales asistidas por EA (supervisión humana de los fundamentales)

Gestión del riesgo durante acontecimientos macroeconómicos

Planificación de sesiones y filtrado de operaciones intradía

Características

Muestra las próximas noticias económicas

Cuenta atrás hasta la próxima publicación

Identifica claramente los acontecimientos de gran impacto

Se actualiza automáticamente en función de la hora del servidor del corredor

Panel limpio y estructurado en el gráfico

Colocación no intrusiva (no bloquea la acción de los precios)

Sin necesidad de configuración: conectar y utilizar

Optimizado para un uso reducido de la CPU

Cómo funciona

El Calendario Phoenix News Countdown recupera los eventos económicos programados y los alinea con la hora del servidor del broker.

A continuación:

Identifica los próximos acontecimientos relevantes para el mercado Calcula el tiempo restante hasta cada publicación Muestra los eventos en un panel claro de estilo calendario Actualiza las cuentas atrás en tiempo real Avanza automáticamente después de cada publicación

De este modo, los operadores siempre saben qué va a ocurrir y cuándo.

Especificaciones técnicas

Referencia horaria: Hora del servidor del broker

Frecuencia de actualización: Cuenta atrás en tiempo real

Tipo de evento: Calendario económico (enfoque de alto impacto)

Tipo de panel: Panel gráfico basado en gráficos

Uso de recursos: Bajo

Compatibilidad: Divisas, índices, metales, criptomonedas

Instalación

Descargar desde MQL5 Market

Arrastrar a cualquier gráfico MT5

El panel del calendario de noticias aparece inmediatamente

Sin entradas. Sin parámetros. Sin configuración.

Requisitos del sistema

MetaTrader 5 build 3280 o superior

Windows 7 / 10 / 11 o Mac (a través de Wine / Parallels)

Cuenta de trading activa (demo o real)

Conexión a Internet

Notas Importantes

Este es un Asesor Experto (EA) y debe ejecutarse en un gráfico

Utiliza la hora del servidor del broker (no la hora local del PC)

Muestra noticias programadas, no resultados en tiempo real

La exactitud de las noticias depende de la alimentación del broker

Mantenga el gráfico abierto para actualizaciones continuas

Soporte

Soporte gratuito de por vida a través de MQL5 Mensaje Privado.

Respuesta en 24 horas.

