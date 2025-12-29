Phoenix News Countdown Calendar

Calendario Phoenix News (MT5)

Panel de calendario y cuenta atrás de noticias económicas de gran impacto para MetaTrader 5. Muestra los próximos acontecimientos del mercado con temporizadores de cuenta atrás precisos para ayudar a los operadores a gestionar el riesgo en torno a los picos de volatilidad.

Propósito

La publicación de noticias económicas es una de las mayores fuentes de volatilidad inesperada, deslizamiento y reducción. Operar a ciegas en eventos de alto impacto puede invalidar instantáneamente configuraciones técnicas y controles de riesgo.

El calendario de cuenta atrás de Phoenix News proporciona una clara visibilidad de los próximos acontecimientos económicos y del tiempo exacto restante, permitiendo a los operadores preparar, pausar o salir de sus posiciones antes de que se produzca la volatilidad.

Casos prácticos

  • Evitar operaciones antes de noticias de gran impacto

  • Operadores de Prop firm que protegen los límites de reducción y pérdida diaria

  • Operadores de noticias que programan las entradas inmediatamente después de las publicaciones

  • Operaciones manuales asistidas por EA (supervisión humana de los fundamentales)

  • Gestión del riesgo durante acontecimientos macroeconómicos

  • Planificación de sesiones y filtrado de operaciones intradía

Características

  • Muestra las próximas noticias económicas

  • Cuenta atrás hasta la próxima publicación

  • Identifica claramente los acontecimientos de gran impacto

  • Se actualiza automáticamente en función de la hora del servidor del corredor

  • Panel limpio y estructurado en el gráfico

  • Colocación no intrusiva (no bloquea la acción de los precios)

  • Sin necesidad de configuración: conectar y utilizar

  • Optimizado para un uso reducido de la CPU

Cómo funciona

El Calendario Phoenix News Countdown recupera los eventos económicos programados y los alinea con la hora del servidor del broker.

A continuación:

  1. Identifica los próximos acontecimientos relevantes para el mercado

  2. Calcula el tiempo restante hasta cada publicación

  3. Muestra los eventos en un panel claro de estilo calendario

  4. Actualiza las cuentas atrás en tiempo real

  5. Avanza automáticamente después de cada publicación

De este modo, los operadores siempre saben qué va a ocurrir y cuándo.

Especificaciones técnicas

  • Referencia horaria: Hora del servidor del broker

  • Frecuencia de actualización: Cuenta atrás en tiempo real

  • Tipo de evento: Calendario económico (enfoque de alto impacto)

  • Tipo de panel: Panel gráfico basado en gráficos

  • Uso de recursos: Bajo

  • Compatibilidad: Divisas, índices, metales, criptomonedas

Instalación

  • Descargar desde MQL5 Market

  • Arrastrar a cualquier gráfico MT5

  • El panel del calendario de noticias aparece inmediatamente

Sin entradas. Sin parámetros. Sin configuración.

Requisitos del sistema

  • MetaTrader 5 build 3280 o superior

  • Windows 7 / 10 / 11 o Mac (a través de Wine / Parallels)

  • Cuenta de trading activa (demo o real)

  • Conexión a Internet

Notas Importantes

  • Este es un Asesor Experto (EA) y debe ejecutarse en un gráfico

  • Utiliza la hora del servidor del broker (no la hora local del PC)

  • Muestra noticias programadas, no resultados en tiempo real

  • La exactitud de las noticias depende de la alimentación del broker

  • Mantenga el gráfico abierto para actualizaciones continuas

Soporte

Soporte gratuito de por vida a través de MQL5 Mensaje Privado.
Respuesta en 24 horas.

Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos los derechos reservados.


