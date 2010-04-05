Phoenix Drawdown Meter
- Utilidades
- PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
- Versión: 1.0
Phoenix Drawdown Meter (MT5)
Herramienta de monitorización del drawdown en tiempo real para MetaTrader 5. Muestra métricas de reducción de la cuenta en tiempo real para ayudar a los operadores a gestionar activamente el riesgo y evitar sobrepasar los límites en condiciones de mercado adversas.
Propósito
El Drawdown es el indicador de riesgo más crítico para los operadores, especialmente para aquellos que operan con cuentas propias o carteras con una estricta gestión del riesgo. Superar los límites de Drawdown, aunque sea brevemente, puede invalidar cuentas o anular semanas de progreso.
El Medidor de Drawdown de Phoenix proporciona un conocimiento instantáneo y siempre visible del drawdown, lo que permite a los operadores reaccionar a tiempo, reducir la exposición o dejar de operar antes de que se superen los límites.
Casos de uso
-
Operadores de Prop firm que controlan los límites de reducción diarios y globales
-
Gestión del riesgo de la cartera en condiciones de volatilidad
-
Operadores manuales que aplican una disciplina de riesgo estricta
-
Operaciones asistidas por EA con supervisión humana del riesgo
-
Identificar el deslizamiento del riesgo durante las rachas perdedoras
-
Protección del capital durante acontecimientos noticiosos o perturbaciones del mercado
Características
-
Cálculo de la reducción en tiempo real
-
Muestra claramente la reducción actual en el gráfico
-
Utiliza los datos de capital y saldo del servidor del corredor
-
Se actualiza automáticamente con las fluctuaciones del mercado
-
Panel de medidores limpio y minimalista en el gráfico
-
Colocación no intrusiva (no bloquea la acción del precio)
-
Sin necesidad de configuración: instalar y utilizar
-
Optimizado para un uso reducido de la CPU
Cómo funciona
El Phoenix Drawdown Meter monitoriza continuamente el saldo de la cuenta y la equidad.
Luego:
-
Calcula la reducción en tiempo real basándose en el capital actual.
-
Se actualiza instantáneamente a medida que fluctúan el precio y la cuenta de pérdidas y ganancias.
-
Muestra claramente la reducción en el panel gráfico
-
Permite a los operadores evaluar visualmente el riesgo de un vistazo.
Esto garantiza que la reducción del riesgo nunca esté "fuera de la vista, fuera de la mente".
Especificaciones técnicas
-
Tipo de reducción: Basado en acciones
-
Fuente de datos: Saldo y capital del servidor del broker
-
Frecuencia de actualización: Tiempo real (basado en ticks)
-
Tipo de panel: Medidor gráfico basado en gráficos
-
Uso de recursos: Extremadamente bajo
-
Compatibilidad: Todos los brokers y símbolos de MT5
Instalación
-
Descargar desde MQL5 Market
-
Arrastrar a cualquier gráfico MT5
-
El medidor de Drawdown aparece inmediatamente
Sin entradas. Sin parámetros. Sin configuración.
Requisitos del sistema
-
MetaTrader 5 build 3280 o superior
-
Windows 7 / 10 / 11 o Mac (a través de Wine / Parallels)
-
Cuenta de trading activa (demo o real)
-
Conexión a Internet
Notas Importantes
-
Este es un Asesor Experto (EA) y debe ejecutarse en un gráfico
-
Sólo muestra la reducción de la cuenta actual
-
Utiliza capital real - la reducción puede fluctuar rápidamente
-
No coloca ni gestiona operaciones
-
Mantenga el gráfico abierto para una monitorización continua
Comentarios
Si encuentra esta herramienta útil, por favor considere dejar un comentario de 5 estrellas en MQL5. Sus comentarios influyen directamente en las futuras actualizaciones de Phoenix, mejoras y nuevas herramientas gratuitas y de pago - construimos más de lo que los traders realmente valoran.
Soporte
Soporte gratuito de por vida a través de MQL5 Mensaje Privado.
Respuesta en 24 horas.
Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos los derechos reservados.