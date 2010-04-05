Phoenix Drawdown Meter (MT5)

Herramienta de monitorización del drawdown en tiempo real para MetaTrader 5. Muestra métricas de reducción de la cuenta en tiempo real para ayudar a los operadores a gestionar activamente el riesgo y evitar sobrepasar los límites en condiciones de mercado adversas.

Propósito

El Drawdown es el indicador de riesgo más crítico para los operadores, especialmente para aquellos que operan con cuentas propias o carteras con una estricta gestión del riesgo. Superar los límites de Drawdown, aunque sea brevemente, puede invalidar cuentas o anular semanas de progreso.

El Medidor de Drawdown de Phoenix proporciona un conocimiento instantáneo y siempre visible del drawdown, lo que permite a los operadores reaccionar a tiempo, reducir la exposición o dejar de operar antes de que se superen los límites.

Casos de uso

Operadores de Prop firm que controlan los límites de reducción diarios y globales

Gestión del riesgo de la cartera en condiciones de volatilidad

Operadores manuales que aplican una disciplina de riesgo estricta

Operaciones asistidas por EA con supervisión humana del riesgo

Identificar el deslizamiento del riesgo durante las rachas perdedoras

Protección del capital durante acontecimientos noticiosos o perturbaciones del mercado

Características

Cálculo de la reducción en tiempo real

Muestra claramente la reducción actual en el gráfico

Utiliza los datos de capital y saldo del servidor del corredor

Se actualiza automáticamente con las fluctuaciones del mercado

Panel de medidores limpio y minimalista en el gráfico

Colocación no intrusiva (no bloquea la acción del precio)

Sin necesidad de configuración: instalar y utilizar

Optimizado para un uso reducido de la CPU

Cómo funciona

El Phoenix Drawdown Meter monitoriza continuamente el saldo de la cuenta y la equidad.

Luego:

Calcula la reducción en tiempo real basándose en el capital actual. Se actualiza instantáneamente a medida que fluctúan el precio y la cuenta de pérdidas y ganancias. Muestra claramente la reducción en el panel gráfico Permite a los operadores evaluar visualmente el riesgo de un vistazo.

Esto garantiza que la reducción del riesgo nunca esté "fuera de la vista, fuera de la mente".

Especificaciones técnicas

Tipo de reducción: Basado en acciones

Fuente de datos: Saldo y capital del servidor del broker

Frecuencia de actualización: Tiempo real (basado en ticks)

Tipo de panel: Medidor gráfico basado en gráficos

Uso de recursos: Extremadamente bajo

Compatibilidad: Todos los brokers y símbolos de MT5

Instalación

Descargar desde MQL5 Market

Arrastrar a cualquier gráfico MT5

El medidor de Drawdown aparece inmediatamente

Sin entradas. Sin parámetros. Sin configuración.

Requisitos del sistema

MetaTrader 5 build 3280 o superior

Windows 7 / 10 / 11 o Mac (a través de Wine / Parallels)

Cuenta de trading activa (demo o real)

Conexión a Internet

Notas Importantes

Este es un Asesor Experto (EA) y debe ejecutarse en un gráfico

Sólo muestra la reducción de la cuenta actual

Utiliza capital real - la reducción puede fluctuar rápidamente

No coloca ni gestiona operaciones

Mantenga el gráfico abierto para una monitorización continua

Comentarios

Si encuentra esta herramienta útil, por favor considere dejar un comentario de 5 estrellas en MQL5. Sus comentarios influyen directamente en las futuras actualizaciones de Phoenix, mejoras y nuevas herramientas gratuitas y de pago - construimos más de lo que los traders realmente valoran.

Soporte

Soporte gratuito de por vida a través de MQL5 Mensaje Privado.

Respuesta en 24 horas.

Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos los derechos reservados.