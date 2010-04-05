Phoenix Drawdown Meter

Phoenix Drawdown Meter (MT5)

Herramienta de monitorización del drawdown en tiempo real para MetaTrader 5. Muestra métricas de reducción de la cuenta en tiempo real para ayudar a los operadores a gestionar activamente el riesgo y evitar sobrepasar los límites en condiciones de mercado adversas.

Propósito

El Drawdown es el indicador de riesgo más crítico para los operadores, especialmente para aquellos que operan con cuentas propias o carteras con una estricta gestión del riesgo. Superar los límites de Drawdown, aunque sea brevemente, puede invalidar cuentas o anular semanas de progreso.

El Medidor de Drawdown de Phoenix proporciona un conocimiento instantáneo y siempre visible del drawdown, lo que permite a los operadores reaccionar a tiempo, reducir la exposición o dejar de operar antes de que se superen los límites.

Casos de uso

  • Operadores de Prop firm que controlan los límites de reducción diarios y globales

  • Gestión del riesgo de la cartera en condiciones de volatilidad

  • Operadores manuales que aplican una disciplina de riesgo estricta

  • Operaciones asistidas por EA con supervisión humana del riesgo

  • Identificar el deslizamiento del riesgo durante las rachas perdedoras

  • Protección del capital durante acontecimientos noticiosos o perturbaciones del mercado

Características

  • Cálculo de la reducción en tiempo real

  • Muestra claramente la reducción actual en el gráfico

  • Utiliza los datos de capital y saldo del servidor del corredor

  • Se actualiza automáticamente con las fluctuaciones del mercado

  • Panel de medidores limpio y minimalista en el gráfico

  • Colocación no intrusiva (no bloquea la acción del precio)

  • Sin necesidad de configuración: instalar y utilizar

  • Optimizado para un uso reducido de la CPU

Cómo funciona

El Phoenix Drawdown Meter monitoriza continuamente el saldo de la cuenta y la equidad.

Luego:

  1. Calcula la reducción en tiempo real basándose en el capital actual.

  2. Se actualiza instantáneamente a medida que fluctúan el precio y la cuenta de pérdidas y ganancias.

  3. Muestra claramente la reducción en el panel gráfico

  4. Permite a los operadores evaluar visualmente el riesgo de un vistazo.

Esto garantiza que la reducción del riesgo nunca esté "fuera de la vista, fuera de la mente".

Especificaciones técnicas

  • Tipo de reducción: Basado en acciones

  • Fuente de datos: Saldo y capital del servidor del broker

  • Frecuencia de actualización: Tiempo real (basado en ticks)

  • Tipo de panel: Medidor gráfico basado en gráficos

  • Uso de recursos: Extremadamente bajo

  • Compatibilidad: Todos los brokers y símbolos de MT5

Instalación

  • Descargar desde MQL5 Market

  • Arrastrar a cualquier gráfico MT5

  • El medidor de Drawdown aparece inmediatamente

Sin entradas. Sin parámetros. Sin configuración.

Requisitos del sistema

  • MetaTrader 5 build 3280 o superior

  • Windows 7 / 10 / 11 o Mac (a través de Wine / Parallels)

  • Cuenta de trading activa (demo o real)

  • Conexión a Internet

Notas Importantes

  • Este es un Asesor Experto (EA) y debe ejecutarse en un gráfico

  • Sólo muestra la reducción de la cuenta actual

  • Utiliza capital real - la reducción puede fluctuar rápidamente

  • No coloca ni gestiona operaciones

  • Mantenga el gráfico abierto para una monitorización continua

Comentarios

Si encuentra esta herramienta útil, por favor considere dejar un comentario de 5 estrellas en MQL5. Sus comentarios influyen directamente en las futuras actualizaciones de Phoenix, mejoras y nuevas herramientas gratuitas y de pago - construimos más de lo que los traders realmente valoran.

Soporte

Soporte gratuito de por vida a través de MQL5 Mensaje Privado.
Respuesta en 24 horas.

Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos los derechos reservados.


