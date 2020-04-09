Phoenix Magic Number Dashboard (MT5)

Tablero profesional de seguimiento de carteras multi-EA para MetaTrader 5. Siga y analice múltiples Asesores Expertos en tiempo real usando números mágicos, con visibilidad en vivo de P/L abierto y cerrado.

Propósito

La ejecución de múltiples Asesores Expertos sin una supervisión consolidada crea puntos ciegos en el riesgo, el rendimiento y la exposición. Monitorizar los EAs individualmente supone una pérdida de tiempo y aumenta las posibilidades de que no se produzcan detracciones, estrategias fuera de control o fallos silenciosos.

El Phoenix Magic Number Dashboard proporciona una visión centralizada y en tiempo real de toda su cartera de EAs, permitiendo una visibilidad instantánea de qué estrategias están activas, son rentables, están inactivas o tienen un bajo rendimiento.

Casos de uso

Monitorización de múltiples EAs desde un único gráfico

Operadores de Prop Firm que gestionan cuentas de desafío multiEA

Conocimiento del riesgo y la exposición a nivel de cartera

Identificación de EA inactivos o estancados

Comparación del rendimiento de los EA en tiempo real

Supervisión manual junto con la negociación automatizada

Auditoría del rendimiento y rotación de estrategias

Características

Detección de números mágicos en tiempo real

Seguimiento de 5-15 Asesores Expertos (por defecto: 5, máximo: 15)

P/L abierto en tiempo real por EA

Seguimiento de P/L cerrados por EA

Resumen agregado de P/L de cartera

Indicador de estado de EA activo / inactivo

Detección automática de números mágicos

Lista manual de números mágicos opcional

Cuadro de mandos limpio y profesional al estilo Phoenix

Configuración cero para la detección automática

Cómo funciona

El Phoenix Magic Number Dashboard escanea la cuenta en busca de posiciones abiertas e historial de operaciones recientes.

Luego:

Detecta todos los números mágicos activos (EAs) Agrega posiciones abiertas y P/L flotante Calcula el rendimiento de las operaciones cerradas Rastrea el estado de actividad de los EAs (VIVO / INACTIVO) Muestra un panel unificado actualizado en tiempo real.

Todos los cálculos se sincronizan con los datos del servidor del broker para mayor precisión.

Especificaciones técnicas

Tipo de panel: Panel de indicadores basado en gráficos

Método de actualización: Basado en temporizador (intervalo configurable)

Capacidad de números mágicos: Por defecto: 5 Máximo: 15 (limitado para evitar el desbordamiento del panel)

Visualización de beneficios: P/L abierto, P/L cerrado, P/L total

Hora de referencia: Hora del servidor del broker

Uso de recursos: Optimizado para un uso reducido de la CPU

Compatibilidad: Todos los símbolos y brokers de MT5

Instalación

Descargar desde MQL5 Market

Adjuntar a cualquier gráfico MT5

El panel de control aparece al instante

No requiere configuración para la detección automática.

Opción de introducción manual del número mágico.

Requisitos del Sistema

MetaTrader 5 build 3280 o superior

Windows 7 / 10 / 11 o Mac (a través de Wine / Parallels)

Cuenta de trading activa (demo o real)

Conexión a Internet

Notas Importantes

Este es un indicador personalizado , no un EA

Sólo muestra los datos de la cuenta de operaciones actual

Los números mágicos se detectan automáticamente por defecto

Las operaciones manuales (Magic 0) se pueden incluir o excluir

El tamaño del panel depende del número de números mágicos mostrados

Mantenga el gráfico abierto para una monitorización continua

Información sobre la versión

Versión: 1.00

Edición: GRATIS

Seguimiento de carteras de nivel profesional con funciones básicas incluidas.

Soporte

Soporte gratuito de por vida vía Mensaje Privado MQL5.

Respuesta en 24 horas.

Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd

