Phoenix Magic Number Dashboard

Phoenix Magic Number Dashboard (MT5)

Tablero profesional de seguimiento de carteras multi-EA para MetaTrader 5. Siga y analice múltiples Asesores Expertos en tiempo real usando números mágicos, con visibilidad en vivo de P/L abierto y cerrado.

Propósito

La ejecución de múltiples Asesores Expertos sin una supervisión consolidada crea puntos ciegos en el riesgo, el rendimiento y la exposición. Monitorizar los EAs individualmente supone una pérdida de tiempo y aumenta las posibilidades de que no se produzcan detracciones, estrategias fuera de control o fallos silenciosos.

El Phoenix Magic Number Dashboard proporciona una visión centralizada y en tiempo real de toda su cartera de EAs, permitiendo una visibilidad instantánea de qué estrategias están activas, son rentables, están inactivas o tienen un bajo rendimiento.

Casos de uso

  • Monitorización de múltiples EAs desde un único gráfico

  • Operadores de Prop Firm que gestionan cuentas de desafío multiEA

  • Conocimiento del riesgo y la exposición a nivel de cartera

  • Identificación de EA inactivos o estancados

  • Comparación del rendimiento de los EA en tiempo real

  • Supervisión manual junto con la negociación automatizada

  • Auditoría del rendimiento y rotación de estrategias

Características

  • Detección de números mágicos en tiempo real

  • Seguimiento de 5-15 Asesores Expertos (por defecto: 5, máximo: 15)

  • P/L abierto en tiempo real por EA

  • Seguimiento de P/L cerrados por EA

  • Resumen agregado de P/L de cartera

  • Indicador de estado de EA activo / inactivo

  • Detección automática de números mágicos

  • Lista manual de números mágicos opcional

  • Cuadro de mandos limpio y profesional al estilo Phoenix

  • Configuración cero para la detección automática

Cómo funciona

El Phoenix Magic Number Dashboard escanea la cuenta en busca de posiciones abiertas e historial de operaciones recientes.

Luego:

  1. Detecta todos los números mágicos activos (EAs)

  2. Agrega posiciones abiertas y P/L flotante

  3. Calcula el rendimiento de las operaciones cerradas

  4. Rastrea el estado de actividad de los EAs (VIVO / INACTIVO)

  5. Muestra un panel unificado actualizado en tiempo real.

Todos los cálculos se sincronizan con los datos del servidor del broker para mayor precisión.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de panel: Panel de indicadores basado en gráficos

  • Método de actualización: Basado en temporizador (intervalo configurable)

  • Capacidad de números mágicos:

    • Por defecto: 5

    • Máximo: 15 (limitado para evitar el desbordamiento del panel)

  • Visualización de beneficios: P/L abierto, P/L cerrado, P/L total

  • Hora de referencia: Hora del servidor del broker

  • Uso de recursos: Optimizado para un uso reducido de la CPU

  • Compatibilidad: Todos los símbolos y brokers de MT5

Instalación

  • Descargar desde MQL5 Market

  • Adjuntar a cualquier gráfico MT5

  • El panel de control aparece al instante

No requiere configuración para la detección automática.
Opción de introducción manual del número mágico.

Requisitos del Sistema

  • MetaTrader 5 build 3280 o superior

  • Windows 7 / 10 / 11 o Mac (a través de Wine / Parallels)

  • Cuenta de trading activa (demo o real)

  • Conexión a Internet

Notas Importantes

  • Este es un indicador personalizado, no un EA

  • Sólo muestra los datos de la cuenta de operaciones actual

  • Los números mágicos se detectan automáticamente por defecto

  • Las operaciones manuales (Magic 0) se pueden incluir o excluir

  • El tamaño del panel depende del número de números mágicos mostrados

  • Mantenga el gráfico abierto para una monitorización continua

Información sobre la versión

Versión: 1.00
Edición: GRATIS
Seguimiento de carteras de nivel profesional con funciones básicas incluidas.

Soporte

Soporte gratuito de por vida vía Mensaje Privado MQL5.
Respuesta en 24 horas.

Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos los derechos reservados.


