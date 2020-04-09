Phoenix Magic Number Dashboard
Phoenix Magic Number Dashboard (MT5)
Tablero profesional de seguimiento de carteras multi-EA para MetaTrader 5. Siga y analice múltiples Asesores Expertos en tiempo real usando números mágicos, con visibilidad en vivo de P/L abierto y cerrado.
Propósito
La ejecución de múltiples Asesores Expertos sin una supervisión consolidada crea puntos ciegos en el riesgo, el rendimiento y la exposición. Monitorizar los EAs individualmente supone una pérdida de tiempo y aumenta las posibilidades de que no se produzcan detracciones, estrategias fuera de control o fallos silenciosos.
El Phoenix Magic Number Dashboard proporciona una visión centralizada y en tiempo real de toda su cartera de EAs, permitiendo una visibilidad instantánea de qué estrategias están activas, son rentables, están inactivas o tienen un bajo rendimiento.
Casos de uso
Monitorización de múltiples EAs desde un único gráfico
Operadores de Prop Firm que gestionan cuentas de desafío multiEA
Conocimiento del riesgo y la exposición a nivel de cartera
Identificación de EA inactivos o estancados
Comparación del rendimiento de los EA en tiempo real
Supervisión manual junto con la negociación automatizada
Auditoría del rendimiento y rotación de estrategias
Características
Detección de números mágicos en tiempo real
Seguimiento de 5-15 Asesores Expertos (por defecto: 5, máximo: 15)
P/L abierto en tiempo real por EA
Seguimiento de P/L cerrados por EA
Resumen agregado de P/L de cartera
Indicador de estado de EA activo / inactivo
Detección automática de números mágicos
Lista manual de números mágicos opcional
Cuadro de mandos limpio y profesional al estilo Phoenix
Configuración cero para la detección automática
Cómo funciona
El Phoenix Magic Number Dashboard escanea la cuenta en busca de posiciones abiertas e historial de operaciones recientes.
Luego:
Detecta todos los números mágicos activos (EAs)
Agrega posiciones abiertas y P/L flotante
Calcula el rendimiento de las operaciones cerradas
Rastrea el estado de actividad de los EAs (VIVO / INACTIVO)
Muestra un panel unificado actualizado en tiempo real.
Todos los cálculos se sincronizan con los datos del servidor del broker para mayor precisión.
Especificaciones técnicas
Tipo de panel: Panel de indicadores basado en gráficos
Método de actualización: Basado en temporizador (intervalo configurable)
Capacidad de números mágicos:
Por defecto: 5
Máximo: 15 (limitado para evitar el desbordamiento del panel)
-
Visualización de beneficios: P/L abierto, P/L cerrado, P/L total
Hora de referencia: Hora del servidor del broker
Uso de recursos: Optimizado para un uso reducido de la CPU
Compatibilidad: Todos los símbolos y brokers de MT5
Instalación
Descargar desde MQL5 Market
Adjuntar a cualquier gráfico MT5
El panel de control aparece al instante
No requiere configuración para la detección automática.
Opción de introducción manual del número mágico.
Requisitos del Sistema
MetaTrader 5 build 3280 o superior
Windows 7 / 10 / 11 o Mac (a través de Wine / Parallels)
Cuenta de trading activa (demo o real)
Conexión a Internet
Notas Importantes
Este es un indicador personalizado, no un EA
Sólo muestra los datos de la cuenta de operaciones actual
Los números mágicos se detectan automáticamente por defecto
Las operaciones manuales (Magic 0) se pueden incluir o excluir
El tamaño del panel depende del número de números mágicos mostrados
Mantenga el gráfico abierto para una monitorización continua
Información sobre la versión
Versión: 1.00
Edición: GRATIS
Seguimiento de carteras de nivel profesional con funciones básicas incluidas.
Soporte
Soporte gratuito de por vida vía Mensaje Privado MQL5.
Respuesta en 24 horas.
Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd
