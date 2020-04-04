Phoenix Candle Timer Panel
Temporizador profesional de velas para MetaTrader 5. Muestra el tiempo exacto restante en la vela actual para mejorar el tiempo de ejecución, la disciplina de la estrategia, y la coordinación EA / manual de comercio.
Propósito
La sincronización precisa de las velas es fundamental tanto para los operadores discrecionales como para las estrategias algorítmicas. Entrar demasiado pronto o demasiado tarde en una vela puede tener un impacto significativo en el riesgo, la exposición al spread y la validez de la señal.
El Phoenix Candle Timer Panel proporciona una visibilidad clara y en tiempo real de la cuenta atrás de las velas, eliminando las conjeturas y mejorando la precisión de la ejecución en todos los marcos temporales.
Casos de uso
Entradas de precisión al cierre o apertura de la vela
Operadores de noticias que programan las entradas tras la confirmación de la vela
Operaciones manuales asistidas por EA (coordinación humana + algoritmo)
Scalpers que evitan entradas tardías en la vela
Swing traders que esperan la confirmación del cierre de la barra
Pruebas y optimización de estrategias con conocimiento del tiempo
Características
Cuenta atrás en tiempo real de la vela actual
Se adapta automáticamente al marco temporal del gráfico
Panel limpio y minimalista en el gráfico
Colocación no intrusiva (no bloquea la acción del precio)
Funciona con todos los símbolos y marcos temporales
No requiere ninguna configuración: instalar y utilizar
Sincronización estable con la hora del servidor del broker
Optimizado para un uso reducido de la CPU
Cómo funciona
El Phoenix Candle Timer Panel monitoriza continuamente la hora del servidor del broker y el marco temporal del gráfico actual.
Entonces:
Calcula la hora exacta de apertura y cierre de la vela actual
Actualiza el tiempo restante en tiempo real
Muestra la cuenta atrás claramente en el panel del gráfico
Se ajusta instantáneamente cuando cambia el marco temporal o el símbolo
Sin retardo, sin recalibración, sin necesidad de actualización manual.
Especificaciones técnicas
Frecuencia de actualización: En tiempo real (basada en ticks)
Hora de referencia: Hora del servidor del corredor
Marcos temporales soportados: Todos los plazos de MT5 (M1-MN1)
Tipo de panel: Panel gráfico basado en gráficos
Uso de recursos: Extremadamente bajo
Compatibilidad: Todos los pares de divisas, metales, índices, criptodivisas
Instalación
Descargar desde MQL5 Market
Arrastrar a cualquier gráfico MT5
El panel del temporizador aparece inmediatamente
Sin entradas. Sin parámetros. Sin configuración.
Requisitos del sistema
MetaTrader 5 build 3280 o superior
Windows 7 / 10 / 11 o Mac (a través de Wine / Parallels)
Cuenta de trading activa (demo o real)
Conexión a Internet
Notas Importantes
Este es un Asesor Experto (EA) y debe ejecutarse en un gráfico
Funciona con cualquier símbolo - la selección del símbolo no importa
Utiliza la hora del servidor del broker (no la hora local del PC)
Mantenga el gráfico abierto para actualizaciones continuas
Diseñado para complementar estrategias manuales y automatizadas
Soporta
Soporte gratuito de por vida a través de MQL5 Mensaje Privado.
Respuesta en 24 horas.
Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd
