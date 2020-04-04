Phoenix Candle Timer Panel

Phoenix Candle Timer Panel (MT5)

Temporizador profesional de velas para MetaTrader 5. Muestra el tiempo exacto restante en la vela actual para mejorar el tiempo de ejecución, la disciplina de la estrategia, y la coordinación EA / manual de comercio.

Propósito

La sincronización precisa de las velas es fundamental tanto para los operadores discrecionales como para las estrategias algorítmicas. Entrar demasiado pronto o demasiado tarde en una vela puede tener un impacto significativo en el riesgo, la exposición al spread y la validez de la señal.

El Phoenix Candle Timer Panel proporciona una visibilidad clara y en tiempo real de la cuenta atrás de las velas, eliminando las conjeturas y mejorando la precisión de la ejecución en todos los marcos temporales.

Casos de uso

  • Entradas de precisión al cierre o apertura de la vela

  • Operadores de noticias que programan las entradas tras la confirmación de la vela

  • Operaciones manuales asistidas por EA (coordinación humana + algoritmo)

  • Scalpers que evitan entradas tardías en la vela

  • Swing traders que esperan la confirmación del cierre de la barra

  • Pruebas y optimización de estrategias con conocimiento del tiempo

Características

  • Cuenta atrás en tiempo real de la vela actual

  • Se adapta automáticamente al marco temporal del gráfico

  • Panel limpio y minimalista en el gráfico

  • Colocación no intrusiva (no bloquea la acción del precio)

  • Funciona con todos los símbolos y marcos temporales

  • No requiere ninguna configuración: instalar y utilizar

  • Sincronización estable con la hora del servidor del broker

  • Optimizado para un uso reducido de la CPU

Cómo funciona

El Phoenix Candle Timer Panel monitoriza continuamente la hora del servidor del broker y el marco temporal del gráfico actual.

Entonces:

  1. Calcula la hora exacta de apertura y cierre de la vela actual

  2. Actualiza el tiempo restante en tiempo real

  3. Muestra la cuenta atrás claramente en el panel del gráfico

  4. Se ajusta instantáneamente cuando cambia el marco temporal o el símbolo

Sin retardo, sin recalibración, sin necesidad de actualización manual.

Especificaciones técnicas

  • Frecuencia de actualización: En tiempo real (basada en ticks)

  • Hora de referencia: Hora del servidor del corredor

  • Marcos temporales soportados: Todos los plazos de MT5 (M1-MN1)

  • Tipo de panel: Panel gráfico basado en gráficos

  • Uso de recursos: Extremadamente bajo

  • Compatibilidad: Todos los pares de divisas, metales, índices, criptodivisas

Instalación

  • Descargar desde MQL5 Market

  • Arrastrar a cualquier gráfico MT5

  • El panel del temporizador aparece inmediatamente

Sin entradas. Sin parámetros. Sin configuración.

Requisitos del sistema

  • MetaTrader 5 build 3280 o superior

  • Windows 7 / 10 / 11 o Mac (a través de Wine / Parallels)

  • Cuenta de trading activa (demo o real)

  • Conexión a Internet

Notas Importantes

  • Este es un Asesor Experto (EA) y debe ejecutarse en un gráfico

  • Funciona con cualquier símbolo - la selección del símbolo no importa

  • Utiliza la hora del servidor del broker (no la hora local del PC)

  • Mantenga el gráfico abierto para actualizaciones continuas

  • Diseñado para complementar estrategias manuales y automatizadas

Soporta

Soporte gratuito de por vida a través de MQL5 Mensaje Privado.
Respuesta en 24 horas.

Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos los derechos reservados.


