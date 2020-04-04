Phoenix Candle Timer Panel (MT5)

Temporizador profesional de velas para MetaTrader 5. Muestra el tiempo exacto restante en la vela actual para mejorar el tiempo de ejecución, la disciplina de la estrategia, y la coordinación EA / manual de comercio.

Propósito

La sincronización precisa de las velas es fundamental tanto para los operadores discrecionales como para las estrategias algorítmicas. Entrar demasiado pronto o demasiado tarde en una vela puede tener un impacto significativo en el riesgo, la exposición al spread y la validez de la señal.

El Phoenix Candle Timer Panel proporciona una visibilidad clara y en tiempo real de la cuenta atrás de las velas, eliminando las conjeturas y mejorando la precisión de la ejecución en todos los marcos temporales.

Casos de uso

Entradas de precisión al cierre o apertura de la vela

Operadores de noticias que programan las entradas tras la confirmación de la vela

Operaciones manuales asistidas por EA (coordinación humana + algoritmo)

Scalpers que evitan entradas tardías en la vela

Swing traders que esperan la confirmación del cierre de la barra

Pruebas y optimización de estrategias con conocimiento del tiempo

Características

Cuenta atrás en tiempo real de la vela actual

Se adapta automáticamente al marco temporal del gráfico

Panel limpio y minimalista en el gráfico

Colocación no intrusiva (no bloquea la acción del precio)

Funciona con todos los símbolos y marcos temporales

No requiere ninguna configuración: instalar y utilizar

Sincronización estable con la hora del servidor del broker

Optimizado para un uso reducido de la CPU

Cómo funciona

El Phoenix Candle Timer Panel monitoriza continuamente la hora del servidor del broker y el marco temporal del gráfico actual.

Entonces:

Calcula la hora exacta de apertura y cierre de la vela actual Actualiza el tiempo restante en tiempo real Muestra la cuenta atrás claramente en el panel del gráfico Se ajusta instantáneamente cuando cambia el marco temporal o el símbolo

Sin retardo, sin recalibración, sin necesidad de actualización manual.

Especificaciones técnicas

Frecuencia de actualización: En tiempo real (basada en ticks)

Hora de referencia: Hora del servidor del corredor

Marcos temporales soportados: Todos los plazos de MT5 (M1-MN1)

Tipo de panel: Panel gráfico basado en gráficos

Uso de recursos: Extremadamente bajo

Compatibilidad: Todos los pares de divisas, metales, índices, criptodivisas

Instalación

Descargar desde MQL5 Market

Arrastrar a cualquier gráfico MT5

El panel del temporizador aparece inmediatamente

Sin entradas. Sin parámetros. Sin configuración.

Requisitos del sistema

MetaTrader 5 build 3280 o superior

Windows 7 / 10 / 11 o Mac (a través de Wine / Parallels)

Cuenta de trading activa (demo o real)

Conexión a Internet

Notas Importantes

Este es un Asesor Experto (EA) y debe ejecutarse en un gráfico

Funciona con cualquier símbolo - la selección del símbolo no importa

Utiliza la hora del servidor del broker (no la hora local del PC)

Mantenga el gráfico abierto para actualizaciones continuas

Diseñado para complementar estrategias manuales y automatizadas

Soporta

Soporte gratuito de por vida a través de MQL5 Mensaje Privado.

Respuesta en 24 horas.

Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd

