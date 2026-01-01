TrendSeeker Dashboard Pro

TrendSeeker Pro —— 终极趋势与拐点交易仪表盘 + H4 区间识别器

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard（终极趋势与拐点仪表盘） 是一套完整的多时间框架市场决策系统，旨在帮助交易者始终顺势而为，过滤低概率的震荡行情，并以高度自信捕捉精准的拐点入场机会。

这不仅仅是一个指标——它是一套完整的交易框架，在你下单之前清晰回答三个核心问题：

市场是在 趋势中 还是 震荡中 ？

H4 高时间框架 的市场方向（Bias）是什么？

最安全、最可靠的拐点入场位置在哪里？

1️⃣ 智能多品种趋势仪表盘（基于 H4）

内置的趋势仪表盘会自动扫描所有可用交易品种，并基于 H4 时间框架的 EMA、ADX 与 ATR 逻辑，对每一个品种进行即时分类。

每个交易品种都会清晰显示：

PAIR —— 交易品种

TREND → UP / DOWN / RANGE（上涨 / 下跌 / 震荡）

BIAS → BUY / SELL（做多 / 做空）

ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE（等待做多 / 等待做空 / 不交易）

仪表盘智能逻辑

自动过滤低波动与震荡市场

仅突出显示强趋势、可交易的品种

通过 ADX 趋势强度 + ATR 波动性 双重确认

自动高亮当前打开的图表品种

可在指标设置中自由 开启 / 关闭

这确保你只专注于高概率交易机会，不再浪费时间盯着无效行情。

2️⃣ H4 区间与趋势方向识别器（市场状态感知）

指标持续分析 H4 时间框架，并使用彩色区间直观标记市场结构：

🟢 绿色区域 → 强势多头趋势

🔴 红色区域 → 强势空头趋势

🟠 橙色区域 → 震荡 / 禁止交易状态

图表上会实时显示清晰的状态标签：

“H4 Trending UP”（H4 上升趋势）

“H4 Trending DOWN”（H4 下降趋势）

“H4 Ranging”（H4 震荡）

当 H4 市场状态发生变化时，可启用弹窗提醒、推送通知和邮件提醒，即使不在电脑前也能第一时间掌握行情变化。

3️⃣ 精准拐点入场系统（交易执行引擎）

这是整个系统的核心优势所在。

拐点引擎只在顺应 H4 方向的前提下，寻找高质量反转入场信号，结合以下多重确认条件：

Swing High / Swing Low 市场结构

强势影线拒绝（价格反转信号）

基于 ATR 的波动性扩张

EMA 趋势斜率确认

多时间框架 EMA 共振（M30 + H4）

BUY 拐点箭头

仅在以下条件全部满足时出现：

H4 Bias = BUY

市场处于上升趋势

形成有效的 Swing Low

出现强烈的多头影线拒绝

波动性超过 ATR 阈值

SELL 拐点箭头

仅在以下条件全部满足时出现：

H4 Bias = SELL

市场处于下降趋势

形成有效的 Swing High

出现强烈的空头影线拒绝

波动性超过 ATR 阈值

图表状态标签清晰指引交易行为：

“H4 BIAS: BUY / SELL”

“WAIT FOR TURNING POINT BUY / SELL ARROW”

无需猜测，不再频繁交易，只做确认后的高质量入场。

完全可定制 · 交易者友好

你可以完全控制：

EMA 周期

ADX 与 ATR 灵敏度

拐点信号强度

箭头间距

弹窗 / 推送 / 邮件提醒

仪表盘显示开关

无论是剥头皮交易、日内交易还是波段交易，都可以灵活适配。

适合哪些交易者

趋势交易者

结构型交易者

Smart Money 风格交易者

喜欢仪表盘的交易者

追求清晰、拒绝杂乱的交易者

总结

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard 为你提供：

市场方向

市场强度

高时间框架偏向

高精度入场信号

干净、专业的视觉体验

客观、系统化的交易决策

如果你想减少交易次数，但提高交易质量，这个工具正是为你打造的。

⚠ 重要提示：

当仪表盘中当前品种的 ACTION 信号与另外两个指标的标签方向完全一致时，这通常代表一个高概率的 BUY 或 SELL 交易机会。