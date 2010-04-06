Ultimate ADX MTF

Indicador Ultimate ADX Multi-marco temporal

Este indicador proporciona valores ADX en tiempo real para múltiples marcos temporales en un panel de etiqueta discreta. Es especialmente útil para medir la fuerza de la tendencia a través de los marcos de tiempo sin cambiar constantemente los gráficos.

Elija qué periodos mostrar, ancle el panel a cualquier esquina del gráfico y coloree los niveles de intensidad del ADX a su gusto.

Características principales y personalización

Multi-Timeframe ADX - Alterne la visibilidad de 9 periodos incorporados (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) y vea todos los valores ADX en su gráfico actual.

Periodo Retroactivo Ajustable - Ajuste el periodo de cálculo del ADX (por defecto 14) para adaptarlo a su estrategia.

Anclaje en Esquina - Ancle el panel de etiquetas en cualquiera de las cuatro esquinas del gráfico (superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda, inferior derecha).

Posicionamiento Pixel-Perfect Defina las distancias horizontal (OffsetX) y vertical (OffsetY) desde la esquina elegida.

Espaciado de etiquetas personalizado Controle el espacio vertical entre cada etiqueta de marco temporal con el parámetro LineSpacing.

Fuerza de la Tendencia Codificada por Colores Asigne sus propios colores para cuatro rangos ADX-bajo 20, ≥20, ≥25, y ≥30-para resaltar el debilitamiento o fortalecimiento de las tendencias.





Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene algún problema.

Muchas gracias.