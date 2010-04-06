Ultimate ADX MTF

Indicador Ultimate ADX Multi-marco temporal

Este indicador proporciona valores ADX en tiempo real para múltiples marcos temporales en un panel de etiqueta discreta. Es especialmente útil para medir la fuerza de la tendencia a través de los marcos de tiempo sin cambiar constantemente los gráficos.

Elija qué periodos mostrar, ancle el panel a cualquier esquina del gráfico y coloree los niveles de intensidad del ADX a su gusto.

Características principales y personalización

  • Multi-Timeframe ADX - Alterne la visibilidad de 9 periodos incorporados (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) y vea todos los valores ADX en su gráfico actual.

  • Periodo Retroactivo Ajustable - Ajuste el periodo de cálculo del ADX (por defecto 14) para adaptarlo a su estrategia.

  • Anclaje en Esquina - Ancle el panel de etiquetas en cualquiera de las cuatro esquinas del gráfico (superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda, inferior derecha).

  • Posicionamiento Pixel-Perfect Defina las distancias horizontal (OffsetX) y vertical (OffsetY) desde la esquina elegida.

  • Espaciado de etiquetas personalizado Controle el espacio vertical entre cada etiqueta de marco temporal con el parámetro LineSpacing.

  • Fuerza de la Tendencia Codificada por Colores Asigne sus propios colores para cuatro rangos ADX-bajo 20, ≥20, ≥25, y ≥30-para resaltar el debilitamiento o fortalecimiento de las tendencias.


Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene algún problema.

Muchas gracias.

