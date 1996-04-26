TrendSeeker Dashboard Pro

TrendSeeker Pro – 궁극의 트렌드 & 전환점 대시보드 + H4 레인지 감지기

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard는 트레이더가 항상 올바른 추세 방향에 머물 수 있도록 돕고, 낮은 확률의 횡보 구간을 제거하며, 정확한 전환점 진입을 자신 있게 제공하는 완전한 멀티 타임프레임 시장 판단 시스템입니다.

이것은 단순한 인디케이터가 아닙니다.

진입 전에 반드시 확인해야 할 모든 것을 명확히 알려주는 완성형 트레이딩 프레임워크입니다.

이 도구는 거래 전에 다음의 세 가지 핵심 질문에 답합니다:

시장은 추세 인가, 횡보 인가?

상위 타임프레임( H4 )의 바이어스 는 무엇인가?

가장 안전하고 확률이 높은 전환점 진입 위치는 어디인가?

1️⃣ 스마트 멀티 심볼 트렌드 대시보드 (H4 기반)

내장된 대시보드는 모든 사용 가능한 심볼을 자동으로 스캔하여 H4 타임프레임에서 EMA, ADX, ATR 로직을 사용해 각 종목을 즉시 분류합니다.

각 종목에 대해 대시보드는 다음을 명확히 표시합니다:

PAIR (통화쌍)

TREND → 상승 / 하락 / 횡보

BIAS → BUY / SELL

ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE

대시보드의 강력한 장점

변동성이 낮고 횡보 중인 시장 자동 필터링

실제로 거래 가능한 강한 추세 종목만 강조

ADX 추세 강도 + ATR 변동성 으로 이중 확인

현재 열려 있는 차트 종목 자동 하이라이트

설정에서 대시보드 ON / OFF 가능

불필요한 분석은 줄이고, 고확률 기회에만 집중할 수 있습니다.

2️⃣ H4 레인지 & 바이어스 감지기 (시장 상태 즉시 파악)

이 인디케이터는 H4 타임프레임을 지속적으로 분석하고, 차트에 색상 구역으로 시장 구조를 시각화합니다:

🟢 초록 구역 → 강한 상승 추세

🔴 빨간 구역 → 강한 하락 추세

🟠 주황 구역 → 횡보 / 거래 회피 구간

차트에는 다음과 같은 실시간 라벨이 표시됩니다:

“H4 Trending UP”

“H4 Trending DOWN”

“H4 Ranging”

H4 시장 상태가 바뀔 때 알림, 푸시 알림, 이메일을 설정할 수 있어, 차트를 보지 않을 때도 상황을 놓치지 않습니다.

3️⃣ 정밀 전환점 진입 시스템 (실전 트레이드 엔진)

이 시스템의 핵심 경쟁력입니다.

전환점 엔진은 H4 바이어스 방향으로만 진입 신호를 생성하며, 다음의 강력한 조건을 결합합니다:

스윙 하이 / 스윙 로우 구조

강한 윅(꼬리) 리젝션 캔들

ATR 기반 변동성 확장

EMA 기울기를 통한 추세 확인

멀티 타임프레임 EMA 정렬 (M30 + H4)

BUY 전환점 화살표

다음 조건이 모두 충족될 때만 표시:

H4 바이어스 = BUY

시장이 상승 추세

유효한 스윙 로우 형성

강한 상승 리젝션

ATR 기준 변동성 충족

SELL 전환점 화살표

다음 조건이 모두 충족될 때만 표시:

H4 바이어스 = SELL

시장이 하락 추세

유효한 스윙 하이 형성

강한 하락 리젝션

ATR 기준 변동성 충족

차트 상태 라벨이 명확하게 안내합니다:

“H4 BIAS: BUY / SELL”

“WAIT FOR TURNING POINT BUY / SELL ARROW”

추측은 없습니다. 과도한 매매도 없습니다.

확인된 진입만 제공합니다.

완전한 커스터마이징 & 트레이더 친화적

다음 항목을 자유롭게 조절할 수 있습니다:

EMA 기간

ADX & ATR 민감도

전환점 강도

화살표 간격

알림 / 푸시 / 이메일

대시보드 표시 여부

스캘핑, 데이트레이딩, 스윙트레이딩 모두에 적합합니다.

이런 트레이더에게 적합합니다

추세 추종 트레이더

구조 기반 트레이더

스마트 머니 트레이더

대시보드 중심 트레이더

복잡함보다 명확함을 원하는 트레이더

요약

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard가 제공하는 것:

명확한 시장 방향

추세 강도

상위 타임프레임 바이어스

고정밀 진입 신호

깔끔하고 전문적인 시각화

객관적인 트레이딩 판단

적게 거래하고, 더 잘 거래하세요. 이 도구는 바로 그 목적을 위해 만들어졌습니다.

⚠ 중요 안내

대시보드의 현재 종목 Action이 차트의 다른 두 인디케이터 라벨과 동시에 일치할 경우, 이는 매우 높은 확률의 BUY 또는 SELL 신호입니다.