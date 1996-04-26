TrendSeeker Dashboard Pro
- 지표
- Godwin Edward Enyali
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
TrendSeeker Pro – 궁극의 트렌드 & 전환점 대시보드 + H4 레인지 감지기
Ultimate Trend & Turning Point Dashboard는 트레이더가 항상 올바른 추세 방향에 머물 수 있도록 돕고, 낮은 확률의 횡보 구간을 제거하며, 정확한 전환점 진입을 자신 있게 제공하는 완전한 멀티 타임프레임 시장 판단 시스템입니다.
이것은 단순한 인디케이터가 아닙니다.
진입 전에 반드시 확인해야 할 모든 것을 명확히 알려주는 완성형 트레이딩 프레임워크입니다.
이 도구는 거래 전에 다음의 세 가지 핵심 질문에 답합니다:
-
시장은 추세인가, 횡보인가?
-
상위 타임프레임(H4)의 바이어스는 무엇인가?
-
가장 안전하고 확률이 높은 전환점 진입 위치는 어디인가?
1️⃣ 스마트 멀티 심볼 트렌드 대시보드 (H4 기반)
내장된 대시보드는 모든 사용 가능한 심볼을 자동으로 스캔하여 H4 타임프레임에서 EMA, ADX, ATR 로직을 사용해 각 종목을 즉시 분류합니다.
각 종목에 대해 대시보드는 다음을 명확히 표시합니다:
-
PAIR (통화쌍)
-
TREND → 상승 / 하락 / 횡보
-
BIAS → BUY / SELL
-
ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE
대시보드의 강력한 장점
-
변동성이 낮고 횡보 중인 시장 자동 필터링
-
실제로 거래 가능한 강한 추세 종목만 강조
-
ADX 추세 강도 + ATR 변동성으로 이중 확인
-
현재 열려 있는 차트 종목 자동 하이라이트
-
설정에서 대시보드 ON / OFF 가능
불필요한 분석은 줄이고, 고확률 기회에만 집중할 수 있습니다.
2️⃣ H4 레인지 & 바이어스 감지기 (시장 상태 즉시 파악)
이 인디케이터는 H4 타임프레임을 지속적으로 분석하고, 차트에 색상 구역으로 시장 구조를 시각화합니다:
🟢 초록 구역 → 강한 상승 추세
🔴 빨간 구역 → 강한 하락 추세
🟠 주황 구역 → 횡보 / 거래 회피 구간
차트에는 다음과 같은 실시간 라벨이 표시됩니다:
-
“H4 Trending UP”
-
“H4 Trending DOWN”
-
“H4 Ranging”
H4 시장 상태가 바뀔 때 알림, 푸시 알림, 이메일을 설정할 수 있어, 차트를 보지 않을 때도 상황을 놓치지 않습니다.
3️⃣ 정밀 전환점 진입 시스템 (실전 트레이드 엔진)
이 시스템의 핵심 경쟁력입니다.
전환점 엔진은 H4 바이어스 방향으로만 진입 신호를 생성하며, 다음의 강력한 조건을 결합합니다:
-
스윙 하이 / 스윙 로우 구조
-
강한 윅(꼬리) 리젝션 캔들
-
ATR 기반 변동성 확장
-
EMA 기울기를 통한 추세 확인
-
멀티 타임프레임 EMA 정렬 (M30 + H4)
BUY 전환점 화살표
다음 조건이 모두 충족될 때만 표시:
-
H4 바이어스 = BUY
-
시장이 상승 추세
-
유효한 스윙 로우 형성
-
강한 상승 리젝션
-
ATR 기준 변동성 충족
SELL 전환점 화살표
다음 조건이 모두 충족될 때만 표시:
-
H4 바이어스 = SELL
-
시장이 하락 추세
-
유효한 스윙 하이 형성
-
강한 하락 리젝션
-
ATR 기준 변동성 충족
차트 상태 라벨이 명확하게 안내합니다:
-
“H4 BIAS: BUY / SELL”
-
“WAIT FOR TURNING POINT BUY / SELL ARROW”
추측은 없습니다. 과도한 매매도 없습니다.
확인된 진입만 제공합니다.
완전한 커스터마이징 & 트레이더 친화적
다음 항목을 자유롭게 조절할 수 있습니다:
-
EMA 기간
-
ADX & ATR 민감도
-
전환점 강도
-
화살표 간격
-
알림 / 푸시 / 이메일
-
대시보드 표시 여부
스캘핑, 데이트레이딩, 스윙트레이딩 모두에 적합합니다.
이런 트레이더에게 적합합니다
-
추세 추종 트레이더
-
구조 기반 트레이더
-
스마트 머니 트레이더
-
대시보드 중심 트레이더
-
복잡함보다 명확함을 원하는 트레이더
요약
Ultimate Trend & Turning Point Dashboard가 제공하는 것:
-
명확한 시장 방향
-
추세 강도
-
상위 타임프레임 바이어스
-
고정밀 진입 신호
-
깔끔하고 전문적인 시각화
-
객관적인 트레이딩 판단
적게 거래하고, 더 잘 거래하세요. 이 도구는 바로 그 목적을 위해 만들어졌습니다.
⚠ 중요 안내
대시보드의 현재 종목 Action이 차트의 다른 두 인디케이터 라벨과 동시에 일치할 경우, 이는 매우 높은 확률의 BUY 또는 SELL 신호입니다.