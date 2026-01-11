FX Five Indicator Average Dashboard for MT4

Cuadro de mandos de múltiples marcos temporales que muestra el valor medio de cinco indicadores básicos de impulso a través de múltiples pares de divisas para identificar rápidamente las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado.

Qué hace el indicador

Calcula un único valor medio de cinco indicadores (0-100)

Utiliza cinco indicadores de impulso bien conocidos

Muestra valores a través de múltiples marcos temporales y símbolos

Destaca las zonas de sobreventa y sobrecompra

Proporciona unacolumna de decisión de COMPRA / VENTA basada en la alineación de marcos temporales consecutivos

Indicadores utilizados (AverageFive)

Índice de fuerza relativa (RSI)

Oscilador estocástico

Índice de flujo monetario (MFI)

Rango porcentual de Williams (WPR), normalizado a 0-100

DeMarker, normalizado a 0-100

Los cinco indicadores se promedian enun valor compuesto.

🔹 Lógica de colores

Azul (Sobreventa / COMPRA) Valor de AverageFive en o por debajo del umbral inferior

Rojo (Sobrecompra / VENTA) Valor de AverageFive en o por encima del umbral superior

Neutro ("-") Valor dentro del rango normal



🔹 Lógica de la columna de decisión

COMPRA Al menosN timeframes consecutivos por debajo del umbral inferior

VENTA Al menosN plazos consecutivos por encima del umbral superior

Neutral No hay suficiente alineación consecutiva



🔹 Plazos admitidos

M1

M5

M15

M30

H1

H4

D1

W1

MN1

🔹 Características principales

Cuadro de mandos multisímbolo

Análisis de múltiples marcos temporales

Oscilador compuesto único (0-100)

Diseño visual limpio y cuadriculado

Análisis rápido de los extremos del mercado

Optimizado con indicadores en caché

Ligero y no intrusivo

Sin desorden en los gráficos

Parámetros de entrada

Intervalo de actualización del cuadro de mandos Tiempo entre las actualizaciones del tablero de instrumentos (segundos)



Desplazamiento para el cálculo 0 = vela en formación 1 = última vela cerrada

Periodo de cálculo Periodo compartido para los cinco indicadores



Umbral de límite inferior Nivel de sobreventa

Umbral alto Nivel de sobrecompra

Mínimo de periodos consecutivos para tomar una decisión Número de plazos alineados necesarios para la decisión de COMPRA o VENTA



Coordenada X de colocación del panel

Colocación del panel Coordenada Y

Pares Ancho de columna

Ancho de las celdas del cuadro de mandos

Ancho de columna de decisión

Altura de filas del cuadro de mandos

Tamaño de Fuente del Texto del Tablero

Color del Nivel de Sobreventa (Compra)

Color del Nivel de Sobrecompra (Venta)

Color de la Cabecera del Cuadro de Mando

Color de la Zona Neutral

Pares

Hasta 28 símbolos

Cada par configurable individualmente

Los campos vacíos se ignoran automáticamente

Uso recomendado

Exploración del mercado en busca de extremos

Confirmación multi-marco de tiempo

Herramienta de filtrado de operaciones

Estrategias de reversión a la media

Detección de agotamiento del impulso

Notas importantes