FX Five Indicator Average Dashboard for MT4
- Indicadores
- Vener Garayev
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Cuadro de mandos de múltiples marcos temporales que muestra el valor medio de cinco indicadores básicos de impulso a través de múltiples pares de divisas para identificar rápidamente las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado.
Qué hace el indicador
-
Calcula un único valormedio de cinco indicadores (0-100)
-
Utiliza cinco indicadores de impulso bien conocidos
-
Muestra valores a través demúltiples marcos temporales y símbolos
-
Destaca laszonas de sobreventa y sobrecompra
-
Proporciona unacolumna de decisión de COMPRA / VENTA basada en la alineación de marcos temporales consecutivos
Indicadores utilizados (AverageFive)
-
Índice de fuerza relativa (RSI)
-
Oscilador estocástico
-
Índice de flujo monetario (MFI)
-
Rango porcentual de Williams (WPR), normalizado a 0-100
-
DeMarker, normalizado a 0-100
Los cinco indicadores se promedian enun valor compuesto.
🔹 Lógica de colores
-
Azul (Sobreventa / COMPRA)
-
Valor de AverageFive en o por debajo del umbral inferior
-
-
Rojo (Sobrecompra / VENTA)
-
Valor de AverageFive en o por encima del umbral superior
-
-
Neutro ("-")
-
Valor dentro del rango normal
-
🔹 Lógica de la columna de decisión
-
COMPRA
-
Al menosN timeframes consecutivos por debajo del umbral inferior
-
-
VENTA
-
Al menosN plazos consecutivos por encima del umbral superior
-
-
Neutral
-
No hay suficiente alineación consecutiva
-
🔹 Plazos admitidos
-
M1
-
M5
-
M15
-
M30
-
H1
-
H4
-
D1
-
W1
-
MN1
🔹 Características principales
-
Cuadro de mandos multisímbolo
-
Análisis de múltiples marcos temporales
-
Oscilador compuesto único (0-100)
-
Diseño visual limpio y cuadriculado
-
Análisis rápido de los extremos del mercado
-
Optimizado con indicadores en caché
-
Ligero y no intrusivo
-
Sin desorden en los gráficos
Parámetros de entrada
-
Intervalo de actualización del cuadro de mandos
-
Tiempo entre las actualizaciones del tablero de instrumentos (segundos)
-
-
Desplazamiento para el cálculo
-
0 = vela en formación
-
1 = última vela cerrada
-
-
Periodo de cálculo
-
Periodo compartido para los cinco indicadores
-
-
Umbral de límite inferior
-
Nivel de sobreventa
-
-
Umbral alto
-
Nivel de sobrecompra
-
-
Mínimo de periodos consecutivos para tomar una decisión
-
Número de plazos alineados necesarios para la decisión de COMPRA o VENTA
-
-
Coordenada X de colocación del panel
-
Colocación del panel Coordenada Y
-
Pares Ancho de columna
-
Ancho de las celdas del cuadro de mandos
-
Ancho de columna de decisión
-
Altura de filas del cuadro de mandos
-
Tamaño de Fuente del Texto del Tablero
-
Color del Nivel de Sobreventa (Compra)
-
Color del Nivel de Sobrecompra (Venta)
-
Color de la Cabecera del Cuadro de Mando
-
Color de la Zona Neutral
Pares
-
Hasta 28 símbolos
-
Cada par configurable individualmente
-
Los campos vacíos se ignoran automáticamente
Uso recomendado
-
Exploración del mercado en busca de extremos
-
Confirmación multi-marco de tiempo
-
Herramienta de filtrado de operaciones
-
Estrategias de reversión a la media
-
Detección de agotamiento del impulso
Notas importantes
-
El indicador no abre operaciones
-
El indicador no repinta valores históricos
-
Se utiliza mejor junto con la acción del precio o el contexto de tendencia
-
Indicador se puede adjuntar a cualquier gráfico y cualquier marco de tiempo