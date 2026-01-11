FX Five Indicator Average Dashboard for MT4

Cuadro de mandos de múltiples marcos temporales que muestra el valor medio de cinco indicadores básicos de impulso a través de múltiples pares de divisas para identificar rápidamente las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado.

Qué hace el indicador

  • Calcula un único valormedio de cinco indicadores (0-100)

  • Utiliza cinco indicadores de impulso bien conocidos

  • Muestra valores a través demúltiples marcos temporales y símbolos

  • Destaca laszonas de sobreventa y sobrecompra

  • Proporciona unacolumna de decisión de COMPRA / VENTA basada en la alineación de marcos temporales consecutivos

Indicadores utilizados (AverageFive)

  • Índice de fuerza relativa (RSI)

  • Oscilador estocástico

  • Índice de flujo monetario (MFI)

  • Rango porcentual de Williams (WPR), normalizado a 0-100

  • DeMarker, normalizado a 0-100

Los cinco indicadores se promedian enun valor compuesto.

🔹 Lógica de colores

  • Azul (Sobreventa / COMPRA)

    • Valor de AverageFive en o por debajo del umbral inferior

  • Rojo (Sobrecompra / VENTA)

    • Valor de AverageFive en o por encima del umbral superior

  • Neutro ("-")

    • Valor dentro del rango normal

🔹 Lógica de la columna de decisión

  • COMPRA

    • Al menosN timeframes consecutivos por debajo del umbral inferior

  • VENTA

    • Al menosN plazos consecutivos por encima del umbral superior

  • Neutral

    • No hay suficiente alineación consecutiva

🔹 Plazos admitidos

  • M1

  • M5

  • M15

  • M30

  • H1

  • H4

  • D1

  • W1

  • MN1

🔹 Características principales

  • Cuadro de mandos multisímbolo

  • Análisis de múltiples marcos temporales

  • Oscilador compuesto único (0-100)

  • Diseño visual limpio y cuadriculado

  • Análisis rápido de los extremos del mercado

  • Optimizado con indicadores en caché

  • Ligero y no intrusivo

  • Sin desorden en los gráficos

Parámetros de entrada

  • Intervalo de actualización del cuadro de mandos

    • Tiempo entre las actualizaciones del tablero de instrumentos (segundos)

  • Desplazamiento para el cálculo

    • 0 = vela en formación

    • 1 = última vela cerrada

  • Periodo de cálculo

    • Periodo compartido para los cinco indicadores

  • Umbral de límite inferior

    • Nivel de sobreventa

  • Umbral alto

    • Nivel de sobrecompra

  • Mínimo de periodos consecutivos para tomar una decisión

    • Número de plazos alineados necesarios para la decisión de COMPRA o VENTA

  • Coordenada X de colocación del panel

  • Colocación del panel Coordenada Y

  • Pares Ancho de columna

  • Ancho de las celdas del cuadro de mandos

  • Ancho de columna de decisión

  • Altura de filas del cuadro de mandos

  • Tamaño de Fuente del Texto del Tablero

  • Color del Nivel de Sobreventa (Compra)

  • Color del Nivel de Sobrecompra (Venta)

  • Color de la Cabecera del Cuadro de Mando

  • Color de la Zona Neutral

Pares

  • Hasta 28 símbolos

  • Cada par configurable individualmente

  • Los campos vacíos se ignoran automáticamente

Uso recomendado

  • Exploración del mercado en busca de extremos

  • Confirmación multi-marco de tiempo

  • Herramienta de filtrado de operaciones

  • Estrategias de reversión a la media

  • Detección de agotamiento del impulso

Notas importantes

  • El indicador no abre operaciones

  • El indicador no repinta valores históricos

  • Se utiliza mejor junto con la acción del precio o el contexto de tendencia

  • Indicador se puede adjuntar a cualquier gráfico y cualquier marco de tiempo


