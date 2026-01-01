TrendSeeker Dashboard Pro
- インディケータ
- Godwin Edward Enyali
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
TrendSeeker Pro ― 究極のトレンド＆ターニングポイント・ダッシュボード + H4レンジ検出器
Ultimate Trend & Turning Point Dashboard は、トレーダーを常にトレンドの正しい方向へ導き、低確率なレンジ相場を排除し、高精度なターニングポイントエントリーを自信をもって提供する、完全なマルチタイムフレーム市場判断システムです。
これは単なるインジケーターではありません。
取引前に必ず答えを出す、完成されたトレードフレームワークです。
このツールは、エントリー前に次の 3つの重要な質問 に答えます：
-
市場は トレンド相場 か レンジ相場 か？
-
上位足（H4）の バイアス は何か？
-
最も 安全で精度の高いエントリーポイント はどこか？
1️⃣ スマート・マルチシンボル・トレンドダッシュボード（H4ベース）
内蔵ダッシュボードは、すべての取引可能シンボルを自動スキャンし、H4時間足における EMA・ADX・ATR ロジックを用いて各通貨ペアを即座に分類します。
ダッシュボードには以下が明確に表示されます：
-
PAIR（通貨ペア）
-
TREND → UP / DOWN / RANGE
-
BIAS → BUY / SELL
-
ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE
ダッシュボードの知能性
-
低ボラティリティ・レンジ相場を自動除外
-
トレード価値のある強いトレンドのみを強調表示
-
ADXの強さ + ATRのボラティリティで確認
-
現在開いているチャートの通貨ペアを自動ハイライト
-
インジケーター設定から ON / OFF 切り替え可能
無駄な相場分析を排除し、高確率ペアのみに集中できます。
2️⃣ H4レンジ＆バイアス検出器（市場状態の可視化）
本インジケーターは、H4時間足を継続的に分析し、市場構造を色付きゾーンで視覚的に表示します。
🟢 グリーンゾーン → 強い上昇トレンド
🔴 レッドゾーン → 強い下降トレンド
🟠 オレンジゾーン → レンジ相場／取引非推奨
チャート上のリアルタイムラベルにより、市場状態を即座に把握できます：
-
「H4 Trending UP」
-
「H4 Trending DOWN」
-
「H4 Ranging」
市場状態が変化した際には、アラート・プッシュ通知・メール通知を有効化することができ、チャートから離れていても状況を把握できます。
3️⃣ 高精度ターニングポイント・エントリーシステム（実行エンジン）
ここが 最大の強み です。
ターニングポイントエンジンは、H4バイアスと同じ方向のみで、高品質な反転エントリーを検出します。以下の要素を強力に組み合わせています：
-
スイング高値 / 安値構造
-
強い ヒゲ（ウィック）による拒否反応
-
ATRベースのボラティリティ拡大
-
EMAの傾きによるトレンド確認
-
マルチタイムフレームEMA整合（M30 + H4）
BUY ターニングポイント矢印
以下すべてが揃った場合のみ表示：
-
H4バイアス = BUY
-
市場が上昇トレンド
-
有効なスイングロー形成
-
強い陽線ヒゲの拒否
-
ATR閾値を超えるボラティリティ
SELL ターニングポイント矢印
以下すべてが揃った場合のみ表示：
-
H4バイアス = SELL
-
市場が下降トレンド
-
有効なスイングハイ形成
-
強い陰線ヒゲの拒否
-
ATR閾値を超えるボラティリティ
チャート上のガイダンスラベル：
-
「H4 BIAS: BUY / SELL」
-
「WAIT FOR TURNING POINT BUY / SELL ARROW」
迷いなし。過剰取引なし。
確認されたエントリーのみ。
⚙️ 完全カスタマイズ可能・トレーダーフレンドリー
以下を自由に調整可能：
-
EMA期間
-
ADX・ATR感度
-
ターニングポイント強度
-
矢印の間隔
-
アラート・通知・メール
-
ダッシュボード表示
スキャルピング・デイトレード・スイングトレードすべてに対応。
🎯 このインジケーターに向いている人
-
トレンドフォロワー
-
構造重視トレーダー
-
スマートマネースタイルトレーダー
-
ダッシュボード好き
-
「多すぎる情報」より「明確さ」を求める人
📌 まとめ
Ultimate Trend & Turning Point Dashboard は次を提供します：
-
市場の方向性
-
市場の強さ
-
上位足バイアス
-
高精度エントリー
-
クリーンでプロフェッショナルな視覚設計
-
客観的なトレード判断
少ない取引回数で、より良いトレードをしたいなら、このツールはそのために作られています。
⚠ 重要な注意点
ダッシュボード上の 通貨ペアのアクション が、他の 2つのインジケーターラベル と一致したとき、それは 高確率のBUYまたはSELLシグナル を意味します。