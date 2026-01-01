TrendSeeker Pro ― 究極のトレンド＆ターニングポイント・ダッシュボード + H4レンジ検出器

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard は、トレーダーを常にトレンドの正しい方向へ導き、低確率なレンジ相場を排除し、高精度なターニングポイントエントリーを自信をもって提供する、完全なマルチタイムフレーム市場判断システムです。

これは単なるインジケーターではありません。

取引前に必ず答えを出す、完成されたトレードフレームワークです。

このツールは、エントリー前に次の 3つの重要な質問 に答えます：

市場は トレンド相場 か レンジ相場 か？

上位足（ H4 ）の バイアス は何か？

最も 安全で精度の高いエントリーポイント はどこか？

1️⃣ スマート・マルチシンボル・トレンドダッシュボード（H4ベース）

内蔵ダッシュボードは、すべての取引可能シンボルを自動スキャンし、H4時間足における EMA・ADX・ATR ロジックを用いて各通貨ペアを即座に分類します。

ダッシュボードには以下が明確に表示されます：

PAIR （通貨ペア）

TREND → UP / DOWN / RANGE

BIAS → BUY / SELL

ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE

ダッシュボードの知能性

低ボラティリティ・レンジ相場を自動除外

トレード価値のある強いトレンドのみを強調表示

ADXの強さ + ATRのボラティリティ で確認

現在開いているチャートの通貨ペアを自動ハイライト

インジケーター設定から ON / OFF 切り替え可能

無駄な相場分析を排除し、高確率ペアのみに集中できます。

2️⃣ H4レンジ＆バイアス検出器（市場状態の可視化）

本インジケーターは、H4時間足を継続的に分析し、市場構造を色付きゾーンで視覚的に表示します。

🟢 グリーンゾーン → 強い上昇トレンド

🔴 レッドゾーン → 強い下降トレンド

🟠 オレンジゾーン → レンジ相場／取引非推奨

チャート上のリアルタイムラベルにより、市場状態を即座に把握できます：

「H4 Trending UP」

「H4 Trending DOWN」

「H4 Ranging」

市場状態が変化した際には、アラート・プッシュ通知・メール通知を有効化することができ、チャートから離れていても状況を把握できます。

3️⃣ 高精度ターニングポイント・エントリーシステム（実行エンジン）

ここが 最大の強み です。

ターニングポイントエンジンは、H4バイアスと同じ方向のみで、高品質な反転エントリーを検出します。以下の要素を強力に組み合わせています：

スイング高値 / 安値構造

強い ヒゲ（ウィック）による拒否反応

ATRベースのボラティリティ拡大

EMAの傾きによるトレンド確認

マルチタイムフレームEMA整合（M30 + H4）

BUY ターニングポイント矢印

以下すべてが揃った場合のみ表示：

H4バイアス = BUY

市場が上昇トレンド

有効なスイングロー形成

強い陽線ヒゲの拒否

ATR閾値を超えるボラティリティ

SELL ターニングポイント矢印

以下すべてが揃った場合のみ表示：

H4バイアス = SELL

市場が下降トレンド

有効なスイングハイ形成

強い陰線ヒゲの拒否

ATR閾値を超えるボラティリティ

チャート上のガイダンスラベル：

「H4 BIAS: BUY / SELL」

「WAIT FOR TURNING POINT BUY / SELL ARROW」

迷いなし。過剰取引なし。

確認されたエントリーのみ。

⚙️ 完全カスタマイズ可能・トレーダーフレンドリー

以下を自由に調整可能：

EMA期間

ADX・ATR感度

ターニングポイント強度

矢印の間隔

アラート・通知・メール

ダッシュボード表示

スキャルピング・デイトレード・スイングトレードすべてに対応。

🎯 このインジケーターに向いている人

トレンドフォロワー

構造重視トレーダー

スマートマネースタイルトレーダー

ダッシュボード好き

「多すぎる情報」より「明確さ」を求める人

📌 まとめ

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard は次を提供します：

市場の方向性

市場の強さ

上位足バイアス

高精度エントリー

クリーンでプロフェッショナルな視覚設計

客観的なトレード判断

少ない取引回数で、より良いトレードをしたいなら、このツールはそのために作られています。

⚠ 重要な注意点

ダッシュボード上の 通貨ペアのアクション が、他の 2つのインジケーターラベル と一致したとき、それは 高確率のBUYまたはSELLシグナル を意味します。