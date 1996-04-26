🟩 ZoneDominator AI - Indicador adaptativo de soporte y resistencia multitemporal.

🔹 Visión general

ZoneDominator AI es un indicador analítico avanzado que escanea continuamente todos los marcos temporales para localizar las zonas de Soporte & Resistencia más precisas y relevantes.

Utiliza una combinación única de volatilidad ATR, Medias Móviles, Acción del Precio y confirmación de marcos temporales superiores para adaptarse en tiempo real a la estructura del mercado.

Puede elegir su estilo de negociación preferido - Scalping, Intradía o Swing - y el indicador ajustará automáticamente sus parámetros para ese modo.

⚙️ Características principales

- Funciona en todos los marcos temporales y símbolos.

- Modos de negociación: Scalper, Intradía, Swing o Auto (se autoadapta según el marco temporal).

- Detección avanzada de ATR + MA + Price Action.

- Sensibilidad ajustable para controlar la densidad y precisión de la zona.

- Opción de mostrar zonas inteligentes basadas en ATR o simples líneas.

- Control total sobre los colores, el ancho, la opacidad y el estilo de las líneas.

- Alertas inteligentes para señales de rechazo y ruptura con filtros de confirmación.

- Visualización inteligente en el gráfico (HUD) que muestra las zonas más cercanas, los datos ATR y el modo de negociación.

🎯 Demo gratuita disponible

Puedeprobar ZoneDominator AI gratis antes de comprarlo!

Simplemente haga clic en"Descargar Demo " en la parte izquierda de esta página y ejecútelo dentro delProbador de Estrategias de su terminal MT4.

La versión demo incluyetodas las características completas -

zonas adaptativas basadas en ATR, lógica multi-marco de tiempo, alertas inteligentes, y HUD dinámico -

para que pueda evaluar su precisión y rendimiento en condiciones reales de mercado.

(Nota: La demo solo puede ser usada dentro del Probador de Estrategias MT4 y no en gráficos reales - esta es una restricción estándar de MQL5 Market).

Estilos de Trading

Modo Scalper - para M1-M15, detecta micro-zonas rápidas para entradas rápidas.

Modo Intradía - para M30-H1, mapeo equilibrado para oscilaciones diarias.

Modo Swing - para H4-D1, captura zonas fuertes a largo plazo.

Modo automático: se ajusta automáticamente según el marco temporal.

🔔 Alertas

- Rechazo: el precio toca y rebota desde el límite de una zona.

- Breakout: el precio cierra y se mantiene más allá del límite de una zona.

- Elige entre notificaciones Popup, Push o Sonido.

- Temporizador de enfriamiento ajustable para evitar alertas repetidas.

🧩 Opciones de personalización

AdaptationMode - Auto / Scalper / Intraday / Swing

Sensitivity - precisión de detección de zonas

DrawZones - Smart Zones o Lines

ATR_ZoneMult / ATR_Period - control de volatilidad

HUD_Mode - Full / Mini / Off

Alert_TouchReject / Alert_Breakout - activar o desactivar

Color & Layout Settings - personalización visual completa

🆕 Novedades

Versión 1.0 (Octubre 2025):

Lanzamiento público inicial deZoneDominator AI.

Mapeo S/R adaptable en múltiples marcos temporales con lógica ATR y Price Action

Sistema de alerta inteligente con personalización completa

HUD dinámico con transparencia ajustable y temas de color

Por qué los operadores eligen ZoneDominator AI

✅ Funciona en todos los marcos temporales y pares.

✅ Se adapta automáticamente a tu estilo de trading.

✅ Perfecciona continuamente las mejores zonas de Soporte y Resistencia.

✅ Presentación visual limpia y profesional.

✅ Alertas inteligentes y HUD personalizable.

✅ Rendimiento fiable y optimizado.

Precio y licencia

Licencia completa: 49 USD

Alquiler de 1 mes: 30 USD

Activaciones: 7

⚠️ Descargo de responsabilidad

ZoneDominator AI es un indicador analítico - no abre ni gestiona operaciones.

Pruébelo siempre primero en una cuenta de demostración y aplique una gestión adecuada del riesgo.

ZoneDominator AI - El mercado nunca se detiene, y ahora sus soportes y resistencias tampoco.

Tags: soporte resistencia, zonas inteligentes, indicador AI, zonas scalping, indicador multi-timeframe MT4.