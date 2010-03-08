Buy Sell Arrow MT

Presentamos un potente indicador diseñado con precisión que combina a la perfección puntos pivote, medias móviles y análisis multitemporal para ofrecer señales de compra y venta de alta probabilidad en tiempo real. Esta herramienta es su ventaja estratégica, diseñada para identificar los cambios de tendencia, el impulso del mercado y las entradas comerciales óptimas, independientemente de su estilo de negociación preferido.

Nuestro algoritmo va más allá de los indicadores estándar: al analizar simultáneamente varios marcos temporales, detecta los verdaderos puntos de inflexión del mercado al tiempo que filtra el ruido del mercado. Tanto si opera con scalping, day trading o swing trading, este indicador se adapta a su estrategia para que nunca pierda una oportunidad.

Características principales:
  • Análisis multitemporal para mejorar el contexto del mercado
  • Niveles dinámicos de puntos de pivote para identificar soportes y resistencias
  • Lógica de medias móviles adaptable para señales fiables de seguimiento de tendencias
  • Alertas personalizables para mantenerle informado sobre la marcha
  • Interfaz limpia e intuitiva para una integración sin esfuerzo

Compatible con cualquier instrumento financiero (divisas, materias primas, índices y criptomonedas), este indicador le permite operar con confianza en todas las condiciones del mercado. Además, es ligero, rápido y fácil de configurar, lo que lo convierte en el compañero perfecto para los operadores que buscan una ventaja competitiva.

¿Listo para mejorar sus operaciones? Explore el poder de la precisión basada en datos con este indicador avanzado. Únase a la creciente comunidad de operadores que confían en nuestras soluciones para mejorar el rendimiento de sus operaciones: ¡empiece hoy mismo!
Productos recomendados
Impulse fractals indicator MT4
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Impulse fractals indicator - es un patrón fractal de mercado complejo orientado a la contra-tendencia. El mercado crea un impulso alcista/bajista, la tendencia comienza, los fractales en la onda impulsada son señales de un retroceso agresivo. La flecha de compra se traza cuando el mercado es bajista y su impulso muestra un fractal ascendente, y la flecha de venta se traza cuando el mercado es alcista y su impulso muestra un fractal descendente. Entradas ajustables del indicador principal : impu
The Trend Professor
Elias Mtwenge
Indicadores
El Trend Professor es un indicador basado en medias móviles diseñado con el propósito de ayudar a la comunidad de operadores a analizar la tendencia de los precios. El indicador se mostrará en el gráfico principal como se indica en la sección de capturas de pantalla. Cómo funciona El indicador tiene líneas de medias móviles e histogramas de colores para representar la dirección de la tendencia. Habrá una línea de señal rápida de color azul/amarillo/rojo en algunos puntos. Las líneas de color roj
No Repaint Bext
Andrey Kozak
Indicadores
No Repaint Bext es un sistema de trading completo. Indica cuándo abrir y cerrar operaciones, así como la dirección de la operación. Cada vez que aparece una flecha verde, debes abrir una operación de compra. Cerramos todas las operaciones de compra cuando aparece una flecha roja. De la misma manera, cada vez que aparece una flecha roja, abrimos operaciones de venta y las cerramos todas cuando aparece una flecha verde. Para operar, utilizamos el marco temporal M5. Se puede operar en cualquier par
Quantum Frequency Indicator
Ashraful Alam
Indicadores
Indicador de Frecuencia Cuántica (QFI) El primer analizador universal de frecuencia de mercado del mundo para MT4 Opere con divisas, criptomonedas y acciones con hasta un 98% de precisión Descubre el indicador que descifra la frecuencia oculta del mercado Después de 14 años de investigación sobre la vibración del mercado y la ciencia de la frecuencia, ha llegado un avance revolucionario. El Indicador de Frecuencia Cuántica (QFI) lee la frecuencia interna de cualquier mercado financiero y g
XFlow4
Maxim Kuznetsov
Indicadores
XFlow muestra un canal de precios en expansión que ayuda a determinar la tendencia y los momentos de su reversión. También se utiliza en el acompañamiento de transacciones para la instalación de Take-Profit / Stop-loss y promedios. Prácticamente no tiene parámetros y es muy fácil de usar: simplemente especifique un momento importante para usted de la historia y el indicador calculará el canal de precios. LÍNEAS MOSTRADAS ROTATE es una línea sólida gruesa. Centro de rotación general del precio.
Smart Market Analyser
Elias Mtwenge
5 (1)
Indicadores
RECORDATORIO: Descuento para los primeros compradores: Precio sujeto a aumento después de las primeras 20 copias. El precio inicial es de 65 $ y el precio final será de 1275 $. Asegúrese ahora su ejemplar con descuento! Smart Money Analyser Indicador Manual de Usuario 1. Introducción Bienvenido al Smart Money Analyser Indicator Esta potente herramienta proporciona a los operadores un análisis exhaustivo del mercado mediante la combinación de varios indicadores técnicos para generar señales de
XAU Marti
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Obtener la EA GRATIS Sólo tienes que registrarte y utilizar mi corredor. Broker Enlace : https://fbs.partners ?ibl=684451&ibp=26113188 Setfile Aquí : https://drive.google.com/file/d/1IetLj8ZC-AehDXQLJCTYfWGn3GB4JgqU/view?usp=sharing MT5 Versión Aquí : https://www.mql5.com/en/market/product/136467 XAU Marti La elección inteligente para los operadores de oro y Forex - ¡Potencial de ganancias! Por qué este EA se destaca: ENTRADAS RSI-POWERED - Combina la fiabilidad de los indicadores R
Order Blocks ICT Multi TF MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ Versión MT5 ] [ Kill Zones ] [ Divergencias SMT ] Cómo operar con bloques de órdenes: Haga clic aquí Rendimiento de la interfaz de usuario: Durante las pruebas en el probador de estrategias, la interfaz de usuario puede experimentar retrasos. Tenga la seguridad de que este problema es específico del entorno de pruebas y no afecta al rendimiento del indicador en operaciones reales. Eleve su estrategia de negociación con el indicador Order Blocks ICT Multi TF , una herramienta de vanguardia di
Omega Trend Oscillator
Elias Mtwenge
Indicadores
El Omega Trend Oscillator es un indicador de tendencia basado en medias móviles y bandas de Bollinger. Lo hice simple para que usted tenga fácil y suave enfoque de análisis de mercado. El indicador puede ser utilizado para el siguiente propósito. 1. Para el análisis de tendencias 2. Para determinar la condición de sobrecompra y sobreventa del mercado 3. Para descubrir oportunidades de compra y venta en el mercado. Significado de los colores del indicador PARA MERCADO ALCISTA (Compra) 1. El co
PipsZenith Trend Range Assistant
Hozeifa M Haji
Indicadores
A sistente de rango de tendencia de PipsZenith . Visión general El Asistente de Rango de Tendencia PipsZenith es un indicador MT4 limpio y profesional diseñado para ayudar a los operadores a identificar rápidamente si el mercado está en una tendencia (alcista/bajista) o rango (lateral). Elimina conjeturas y previene operaciones falsas en condiciones agitadas combinando la pendiente de la Media Móvil y los filtros de fuerza ADX , mientras que también ofrece confirmación Heiken Ashi para dec
Algorithmic Signals
Navdeep Singh
Indicadores
El indicador Algorithmic Signals no es un indicador, sino una estrategia que genera señales de entrada/salida. Las flechas de entrada se forman después de que se cumplan múltiples condiciones. El indicador utiliza un algoritmo adaptativo que se ajusta automáticamente al símbolo y al marco temporal (ver las capturas de pantalla a continuación) . Las señales se pueden utilizar para scalping o incluso tendencia de comercio. Características principales:- Señales no repintadas Señales de entrada Señ
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicadores
PTW SISTEMA DE TRADING SIN REPINTADO + HISTOGRAMA Sistema de negociación sin repintado , sin retrazado y sin retardo . Hace lo siguiente: - Da Puntos de Entrada y Salida Precisos - Scalping, Day y Swing Trading - 95% de Precisión - Objetivos, dónde tomar beneficios. - Muestra tendencias, niveles de soporte y resistencia - Funciona con todos los brokers - Funciona con todas las divisas, CFDs y acciones - No coloca operaciones por usted, sólo le muestra qué operaciones colocar. - Funciona en tod
BinaryIndi
Andrey Kravchenko
Indicadores
Este es un indicador de flecha para opciones binarias. No redibuja, las flechas no desaparecen. El indicador implementa un probador opcional para el control visual del número de señal y la tasa de ganar. No requiere ajuste o ajuste. Funciona en todos los pares y el oro. La señal aparece al cierre de una vela. La entrada se realiza en la siguiente barra. Alerta opcional. Para operar con robots, hay un ajuste para el número de barras en la historia. Si es 0, se utiliza toda la historia. Tiempo de
Neon Bot EA
Aleksandr Ivanov
Asesores Expertos
Dicen que el mercado de divisas es plana la mayor parte del tiempo. NEON Bot EA basado en este principio a saber, en el precio de la lógica de retorno al valor medio con el filtrado de entrada debido a la costumbre indicador. EA utiliza la estrategia de martingala por lo tanto, establece stop-loss para cada posición por separado. También la cantidad de órdenes en la parrilla es limitada. No intente cambiar la MM recomendada para evitar un gran drawdown. Señales: https: // www.mql5.com/ru/users/s
Mtf ADX Standard
Ka Ka Ho
Indicadores
El uso de múltiples marcos temporales para el análisis con Multi Timeframe Average Directional Index puede proporcionar varios beneficios significativos para los operadores: Visión completa del mercado: Al aplicar Mtf ADX Standard a través de diferentes marcos temporales, los operadores obtienen una perspectiva más amplia de la dinámica del mercado. Esto les permite identificar tendencias, patrones y posibles puntos de reversión que podrían ser más evidentes o consistentes en varias escalas. May
FREE
Transition to quality
Maryna Shulzhenko
Indicadores
Operar con el indicador Transición a la calidad es de lo más sencillo: si en el gráfico aparece una flecha azul apuntando hacia arriba, se abre una operación de compra. En el mismo caso, si aparece una flecha roja apuntando hacia abajo, se abre una orden de venta. Es decir, todo es lo más sencillo posible, las posiciones se cierran según el esquema inverso, es decir, en cuanto se recibe una señal para abrir una orden en sentido contrario a su posición. Por ejemplo, usted abrió una posición lar
Godfather
Ivan Simonika
Indicadores
El algoritmo inteligente del indicador Padrino determina con precisión la tendencia, filtra el ruido del mercado y genera niveles de entrada y salida. El indicador le ayudará a encontrar puntos de entrada al analizar el gráfico de precios. El programa recibe primero una "instantánea" del gráfico y luego lo analiza. Los resultados se comunican al operador en forma de señales. El objetivo principal de este indicador es determinar los momentos de entrada y salida de las operaciones, por lo que el
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Indicadores
The Binary Profit Maker, Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando recibes una señal de él, esperas a que la vela con la señal se cierre y entras en tu operación al principio de la siguiente vela. Una flecha púrpura hacia arriba significa comprar y una flecha púrpura hacia abajo significa vender. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo entrar en el comercio? 1 minuto vela 1 minuto expi
Stop Grabber Pattern MT4
Samil Bozuyuk
Indicadores
El indicador determina un patrón especial de Joe Dinapoli. Da señales de compra y venta de muy alta probabilidad. El indicador no se repinta. Uso del indicador Señal de Compra ''B Entrada : Orden de compra de mercado al cierre de la barra de señal Stop : Mínimo de la barra de señal Take Profit : Primer swing alto Señal de venta ''S Entrada : Orden de venta al cierre de la barra de señal Stop : Máximo de la barra de señal Take Profit : Primer swing bajo Parámetros del indicador EMA rápida : Pará
Sequential R
Antony Augustine
3 (2)
Indicadores
R secuencial es un potente indicador del conjunto de operadores profesionales. En el mercado actual, una técnica objetiva de contratendencia puede ser el activo más valioso de un operador. La mayoría de los operadores en el mercado de valores deben estar familiarizados con el nombre "TD Secuencial" y "Range Exhaustion". El Secuencial R es un Sistema de Trading Contratendencia con Simple Agotamiento de Rango. TD Sequential está diseñado para identificar los puntos de agotamiento de la tendencia
Abiroid TD Sequential Combo Arrow
Abir Pathak
Indicadores
Se basa en el conjunto de indicadores TD Sequential y TD Combo de Demark. Tiene sobre todo las características de TD Sequential. Contiene el Indicador de Flechas que muestra señales de Compra/Venta y el tablero del escáner. Ambos son para la plataforma MT4 (Metatrader 4). Read in detail in this blog post. And get extra indicators here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/749596 y comentarios sobre las señales y cómo esperar el momento adecuado: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759157 Lista de
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indicadores
Un indicador técnico que estructura gráficos e identifica movimientos cíclicos de precios. Puede trabajar en cualquier gráfico. Varios tipos de notificaciones. Hay flechas adicionales en el propio gráfico. Sin volver a dibujar sobre la historia, trabaja sobre el cierre de la vela. TF recomendado a partir de M5. Fácil de usar y configurar parámetros. Al utilizar 2 indicadores con parámetros diferentes, puede usarlos sin otros indicadores. Tiene 2 parámetros de entrada Ciclicidad y duración de l
Trend Analysis in act
Ihab Mohamed Kamal Fouda
Indicadores
El Indicador de Análisis de Tendencias es una herramienta innovadora diseñada para operadores e inversores que buscan navegar por las complejidades de los mercados financieros con mayor precisión y perspicacia. Este potente indicador está diseñado para identificar hábilmente si un mercado está en tendencia o no, ofreciendo a los usuarios una ventaja vital en su estrategia de negociación. Características principales: Detección precisa de tendencias : La funcionalidad principal del Indicador de An
ATR Trailing Stop ml
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "ATR Trailing Stop" para MT4, sin necesidad de repintado. - Mejora tus métodos de trading con el excelente indicador auxiliar ATR Trailing Stop para MT4. - Este indicador es perfecto para el uso de Trailing Stop. - El ATR Trailing Stop se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado. - Sin retrasos y fácil de configurar. - Este indicador es excelente para combinarlo con entradas de acción del precio en la dirección de la tendencia principal. // Excelentes robots
Beluga
SERGEI CHERNOV
Asesores Expertos
Beluga es un Asesor experto totalmente automatizado que abre órdenes en la dirección de una tendencia local. Cada posición va acompañada de un nivel de stop y take profit. Existe un mecanismo de trailing stop. Se proporciona un sistema de gestión de dinero - con un aumento en el Depósito, aumenta el volumen de la posición abierta, que se calcula automáticamente. Parámetros de entrada: ID de posición mágica Lot-fixed lot - se utiliza cuando el mecanismo de gestión monetaria está desactivado
Scalping arrows not redraw
Vadym Velychkov
Indicadores
Scalping flechas no redraw - un indicador que muestra los puntos de reversión de precios en el gráfico y no redibuja sus señales. Además, el indicador envía señales al comerciante a través de correo electrónico y Push. La precisión de las señales de este indicador es de aproximadamente 92-94% en el marco de tiempo M5 y más del 95% en el marco de tiempo H1. Por lo tanto, este indicador permite al operador abrir operaciones con precisión y predecir el movimiento posterior del precio. Los puntos d
BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
Indicadores
un indicador para el comercio binario basado en 3ma cruzado con macd, proporciona señales de compra y venta en la barra abierta y no se repinta ni retrocede El indicador no se centra en una alta tasa de ganancias, ya que está diseñado para el comercio de martingala, el indicador se centra en el menor número de señales perdedoras consecutivas. Estrategia : El depósito mínimo es de 1000 unidades, comenzamos a operar con 1 unidad (el tamaño de la operación es 1 unidad por cada 1000 de capital) Dupl
The Best Choice compra y venta
Sandro Israel Hernandez Zamora
Indicadores
¿Has escuchado decir que la tendencia es tu amiga? pues nada es mas cierto en el mundo del trading. Este indicador analiza las tendencias y su fuerza para que puedas aprovecharlas y utilizamos un conjunto de indicadores como RSI, %W, MACD y EMAS para analizar el mercado y sus movimientos, por lo que podrás mantener tu gráfico limpio sabiendo que todos estos indicadores los tienes en uno solo. Este, como cualquier indicador, no representa una certeza de compra o venta definitiva, por lo siempre r
True Range Pro
Smart Forex Lab.
3.8 (10)
Asesores Expertos
Scalping Nocturno Preciso y Sistema Smart Grid True Range Pro entra en el mercado en la sesión nocturna utilizando indicadores modificados sobre la base del aprendizaje automático para abrir una posición. La rejilla dinámica de órdenes puede aplicarse cuando el precio se mueve en contra de las posiciones abiertas. La opción especial Orden Activa aumenta significativamente el rendimiento cuando aumenta el número de posiciones abiertas. Las opciones Trailing Stop y Drawdown Stop pueden aplicarse p
Meraz V2
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Muy bien. Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando recibes una señal de él, esperas a que la vela con la señal se cierre y entras en tu operación al comienzo de la siguiente vela nueva. Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con un largo punteado como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Está de acuerdo con eso? 100% no repintado Trabajo Todos los principales pares de divisas, 1 minuto marco de
Los compradores de este producto también adquieren
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, pruebas de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina quemando su cuenta? No debería confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Vídeos de Formación + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Descripción del producto Rtc ML Ai Predictor - Inteligencia futurista para decisiones de mercado en tiempo real Rtc ML Ai Predictor fusiona el aprendizaje automático con la dinámica de cambio de SMA para predecir con claridad el impulso a corto plazo y los puntos de inflexión de la tendencia. El modelo evalúa la estructura multifactorial del mercado, asigna una puntuación de confianza a cada señal y le permite actuar sólo cuando las condiciones se alinean con sus reglas. Por qué los operadores e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
El sistema de comercio técnico de BB Reversal Arrows se ha desarrollado para predecir puntos inversos para tomar decisiones minoristas. El indicador analiza la situación actual del mercado y se estructura para varios criterios: la expectativa de momentos de reversión, posibles puntos de inflexión, señales de compra y venta. El indicador no contiene información en exceso, tiene una interfaz visual comprensible, lo que permite a los operadores tomar decisiones razonables. Todas las flechas parece
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicadores
ECM Elite Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo temporal específico, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan o se mueven fue
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicadores
Señal de flecha de tendencia GoldRush El indicador Señal de flecha de tendencia GoldRush proporciona un análisis preciso y en tiempo real de las tendencias, diseñado específicamente para los operadores de alta velocidad y corto plazo en XAU/USD. Diseñada específicamente para el marco temporal de 1 minuto, esta herramienta muestra flechas direccionales para indicar puntos de entrada claros, lo que permite a los scalpers navegar con confianza por las condiciones volátiles del mercado. El indic
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicadores
Indicador Algo Trading Con este indicador, usted tendrá zonas y tendencias que la probabilidad de hight el precio se invertirá de ella. por lo que le da toda la ayuda que usted necesita ¿Por qué debería unirse a nosotros? 1-Este indicador es lógico, ya que está trabajando en el movimiento de días anteriores, para predecir los movimientos futuros. 2-Algo indicador de comercio le ayudará a dibujar las tendencias que es especial y son demasiado fuertes que la tendencia de los fundamentos, las t
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicadores
"Dragon's Tail" es un sistema de trading integrado, no sólo un indicador. Este sistema analiza cada vela minuto a minuto, lo que resulta especialmente eficaz en condiciones de alta volatilidad del mercado. El sistema "Dragon's Tail" identifica los momentos clave del mercado, denominados "batallas alcistas y bajistas". Basándose en estas "batallas", el sistema ofrece recomendaciones sobre la dirección de las operaciones. La aparición de una flecha en el gráfico indica la posibilidad de abrir dos
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indicadores
Hemos combinado todos nuestros queridos indicadores como: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab y Key level wedge en un único indicador y cuadro de mandos. Novedades Cuadro de mandos : Hay un tablero de fácil acceso para todas sus necesidades. Botón Multi-timeframe : Ahora hay una opción multi-marco temporal para los Bloques de Órdenes y las zonas de Oferta y Demanda, lo que facilita la visualización de las zonas de mayor marco temporal en el marco tempo
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicadores
Este indicador es una herramienta multifuncional de análisis técnico, basada en la combinación de una media móvil exponencial adaptativa y filtros de volatilidad calculados a través del Average True Range (ATR). Está diseñado para identificar con precisión la dirección actual del precio, resaltar las áreas clave de posibles cambios de tendencia y mostrar visualmente las zonas potenciales de reversión. El algoritmo se fundamenta en la construcción dinámica de una banda de tendencia utilizando dos
Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
Esta es una estrategia simple basada en los niveles BREAKOUT y FIBONACCI. Después de una fuga, En cualquier caso, el mercado continúa moviéndose directamente a los niveles 161, 261 y 423. o retrocede hasta el nivel del 50% (también llamado corrección) y luego muy probablemente continúa el movimiento en la dirección inicial hasta los niveles 161, 261 y 423. La clave del sistema es la detección de la barra de ruptura indicada con un objeto rectangular verde (TENDENCIA ARRIBA) o rojo (TENDENCI
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicadores
Indicador EasyWayTradePanel para MetaTrader4 , son asistentes comerciales para el comercio manual en cualquier moneda en  F OREX,  CRYPTOCURRENCY como   Bitcoin,  Ethereum,  Lightcoin,   Ripple y más. También es fácil de usar para COMODIDAD como   Oro,  Plata, Petróleo,  Gas ... y  CFDs. Cuando se instala en el gráfico en el marco de tiempo elegido y la herramienta comercial, el indicador dibuja automáticamente los siguientes indicadores personalizados utilizados en la estrategia comercial Easy
Trend AI Indicator
Aleksandr Goryachev
Indicadores
Trend AI Indicator Descripción: Trend AI Indicator es una poderosa herramienta de análisis de mercado que utiliza inteligencia artificial para identificar tendencias y niveles clave. El indicador se adapta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado, proporcionando datos precisos para la toma de decisiones. Características principales: Identificación de tendencias:   El indicador utiliza algoritmos de aprendizaje automático para determinar con precisión la dirección de la tendencia
PTS Precision Index Oscillator V2
PrecisionTradingSystems
5 (1)
Indicadores
El Oscilador de Índice de Precisión (Pi-Osc) de Roger Medcalf de Precision Trading Systems La versión 2 ha sido cuidadosamente recodificada para cargar rápidamente en su gráfico y se han incorporado algunas otras mejoras técnicas para mejorar la experiencia. El Pi-Osc fue creado para proporcionar señales precisas de temporización de operaciones diseñadas para encontrar puntos de agotamiento extremos, los puntos a los que los mercados se ven obligados a llegar solo para eliminar las órdenes de
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicadores
Introducción al X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner es el indicador no repintado y no rezagado que detecta patrones de gráficos X3, incluyendo patrones armónicos, patrones de ondas de Elliott, patrones X3 y patrones de velas japonesas. Los patrones históricos coinciden con los patrones de señal. Por lo tanto, usted puede desarrollar fácilmente la estrategia de negociación sólida en su gráfico. Y lo que es más importante, este magnífico escáner de patrones puede detectar el patrón
Quantum Regime Indicator
Gideon Asiamah Yeboah
Indicadores
Deje de operar con señales aleatorias. Empiece a operar con Confluencia Real ¿Está cansado de indicadores que se repintan, dan señales contradictorias y le dejan más confuso que seguro? El Indicador de Régimen Cuántico es una herramienta de negociación profesional e independiente diseñada para operadores serios que exigen una ventaja sistemática. Resuelve el mayor problema del análisis técnico -las señales fals as- utilizando un potente marco multimotor. Cada señal es confirmada por una confluen
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indicadores
Esta es una versión mini de un par del Detector Avanzado de Inversión de Tendencia y Continuidad conocido como TrueTrendStarM(TTSm25). Es un indicador sensible y predictivo de tendencias de precios para operadores profesionales. ( ATENCIÓN COMPRADORES:-Ahora el indicador está disponible para TIEMPO ILIMITADO UNA sola compra de sólo $ 500 ). Aproveche la oportunidad. Detecta cambios de alta probabilidad en la dirección de la Tendencia del Precio mucho antes de que otro indicador lo detecte. He es
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicadores
Cómo utilizar Pair Trading Station La Estación de Operaciones de Pares se recomienda para el marco temporal H1 y puede utilizarla para cualquier par de divisas. Para generar señales de compra y venta, siga los siguientes pasos para aplicar la Estación de Comercio de Pares a su terminal MetaTrader. Cuando cargue la Estación de Comercio de Pares en su gráfico, la Estación de Comercio de Pares evaluará los datos históricos disponibles en sus plataformas MetaTrader para cada par de divisas. En su gr
Opening Range Breakout with targets
AK Capital Markets Limited
Indicadores
Oferta 249 bajar de 350 para las próximas 3 copias. luego de vuelta a 350 $ ¿Está cansado de utilizar indicadores obsoletos que le dejan adivinando dónde fijar sus objetivos de beneficios? No busque más, el indicador AK CAP Opening Range Breakout. Esta poderosa herramienta está respaldada por una patente de EE.UU. y ya ha ayudado a un sinnúmero de comerciantes pasar financiado desafíos como FTMO. Lo usamos a diario en nuestros prop traders y fondos internos, y ahora está disponible para usted t
Oracle flow
Adolfina Denysenko
Indicadores
Finalidad del indicador: Oracle Flow está diseñado para identificar puntos de entrada al mercado de COMPRA/VENTA utilizando una combinación de indicadores técnicos y filtros. El indicador muestra flechas en el gráfico para señalar posibles cambios o continuaciones de tendencia. Principales elementos utilizados: Medias móviles exponenciales (EMA). - se utilizan dos periodos: Más Rápido y Más Lento. Se utilizan para identificar cruces que confirmen la fuerza del movimiento. RSI (Índice de
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
Indicadores
Dual Momentum es un moderno indicador de flecha para MetaTrader 4, creado específicamente para la detección precisa de los retrocesos del mercado y los movimientos de impulso fuerte. El indicador se basa en una combinación de dos potentes osciladores - Williams %R y RSI, que le permite filtrar el ruido y generar señales más fiables. Gracias a esto, Dual Momentum indica sólo los puntos de entrada clave cuando la probabilidad de una operación exitosa es más alta. Principales ventajas: Sin
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Engulfing Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico Elimi
Otros productos de este autor
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Gold Trend EA Pro
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Presentamos mi potente EA de Tendencia del Oro basado en SMC y Medias Móviles, meticulosamente diseñado para operadores que buscan un crecimiento excepcional con un riesgo mínimo. Este EA es ideal para cuentas pequeñas, capaz de manejar un depósito inicial tan bajo como $500 con un tamaño de lote de 0.01. A diferencia de las estrategias tradicionales de martingala que a menudo corren el riesgo de caídas excesivas, este EA opera con una lógica de una sola operación, lo que garantiza la máxima pr
GoldenCrossEA
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Golden Cross EA - Trading de Tendencia Inteligente con Precisión Pullback Adéntrese en el mundo del trading inteligente con Golden Cross EA, un Asesor Experto potente y rico en funciones diseñado para identificar oportunidades de oro utilizando la estrategia clásica y probada de 2 medias móviles Golden Cross . Tanto si es un principiante como un trader avanzado, este EA aporta una ventaja profesional a su experiencia de trading automatizado combinando lógica inteligente, visuales dinámicos y pe
Price Expert EA MT4
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
EA Experto en Precios MT4 - Trading Inteligente Hecho Simple ¡Hola a todos! Presentamos Price Expert EA MT4, un potente pero fácil de usar Asesor Experto diseñado para seguir la acción del precio con precisión y proteger sus ganancias de forma inteligente utilizando un sistema dinámico de trailing stop. Si usted es un principiante o un trader experimentado, este EA está construido para hacer su experiencia de trading más eficaz y visualmente informativo. Estrategia principal: En su esencia, Pri
SuperTrend EA Pro
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
SUPER TREND EA - Opere de forma más inteligente, cualquier plazo, cualquier mercado Libere todo el potencial del trading automatizado con SUPER TREND EA , un Asesor Experto profesional diseñado para la precisión, la flexibilidad y la gestión inteligente del riesgo. Perfecto para Forex, Oro, índices y criptodivisas, este EA se adapta a cualquier marco temporal , desde rápidos scalps de 1 minuto hasta tendencias diarias a largo plazo. Si usted es un trader intradía o un swing trader, el SUPER TREN
FVG Detector Pro
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
FVG Detector Pro - Sistema Avanzado de Detección de Gaps de Valor Razonable FVG Detector Pro es una herramienta potente y precisa diseñada para identificar automáticamente Fair Value Gaps (FVGs) en cualquier símbolo y plazo. Ayuda a los operadores a detectar posibles zonas de desequilibrio de la oferta y la demanda que pueden señalar oportunidades de reversión o continuación de alta probabilidad. Este indicador ha sido diseñado para operadores profesionales que se basan en la acción del precio,
SwingMaster Arrow Indicator MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
SwingMaster Indicador Flecha - No deje que el gran movimiento le deje atrás ¿Cierra sus gráficos... y luego ve cómo el precio explota exactamente donde estaba mirando? SwingMaster Arrow Indic ator está diseñado para resolver esa frustración - señala entradas y salidas limpias para que pueda centrarse en el movimiento real e ignorar el ruido del mercado. No se trata de un generador de flechas aleatorio. SwingMaster utiliza un motor de oscilación inteligente, al estilo SuperTrend , que rastrea la
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
MagicCrossOverEA - Trading de Tendencia más Inteligente con Potente Control MagicCrossOverEA es un sistema de trading totalmente automatizado basado en la estrategia de cruce de 2 medias móviles , reimaginada con modernas funciones inteligentes para los mercados actuales. Diseñado para los operadores que exigen tanto precisión como flexibilidad , este EA detecta de forma inteligente los cambios de tendencia, confirma las entradas utilizando filtros de plazos superiores y mejora la precisión con
Dream Trend EA
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Presentamos el EA de Tendencia de Oro Definitivo - ¡Construido para la Precisión, Impulsado por Conceptos de Dinero Inteligente! ¿Quiere dominar el mercado del oro como un verdadero profesional? Conozca el EA Tendencia Oro , su central de trading algorítmico todo-en-uno diseñado específicamente para analizar, adaptar y conquistar en entornos volátiles de oro. Tanto si es un trader experimentado como si acaba de empezar, este EA ofrece una precisión de vanguardia mediante la combinación de indica
Show Pip MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Ultimate Trading Companion Indicador para MT5 ¡Hola! Este indicador inteligente y fácil de usar está diseñado para darle una clara ventaja en el mercado. Muestra: Pips en Vivo de Operaciones Abiertas - Vea instantáneamente cuánto está ganando o perdiendo en pips. Temporizador de cuenta atrás de velas - Sepa exactamente cuándo se cerrará la vela actual. Visualización de spreads en tiempo real - Manténgase al tanto de las condiciones del mercado y evite malas entradas. Colores totalmente personal
Smart Combine EA
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Construya su carrera de trading con un EA de Forex potente e inteligente - Versión 1.0 Lleve sus operaciones al siguiente nivel con un Asesor Experto inteligente, personalizable y de eficacia probada, creado para operadores serios. Si usted es un principiante que busca automatizar su ventaja o un profesional en busca de un asistente de comercio fiable - este EA está diseñado para usted. Motor de Estrategia Dual para Máxima Flexibilidad Este EA se ejecuta en dos estrategias potentes y probadas ,
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
SUPER TREND EA para Meta Trader 5 - Opere de forma más inteligente, cualquier plazo, cualquier mercado Libere todo el potencial del trading automatizado con SUPER TREND EA para MT5 , un Asesor Experto profesional construido para la precisión, la flexibilidad y la gestión inteligente del riesgo. Perfecto para Forex, Oro, índices y criptodivisas, este EA se adapta a cualquier marco temporal, desde scalping ultrarrápido en M1 hasta swing trading a largo plazo en D1. Tanto si opera movimientos intra
Gold Trend Master MT5
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Convierta automáticamente las tendencias del mercado en beneficios - ¡Comercie con oro y divisas como un profesional! Deje de adivinar y empiece a operar con precisión. El EA XAUUSD & Forex Smart Trend detecta las tendencias fuertes, espera los retrocesos óptimos y ejecuta las operaciones con una gestión avanzada del riesgo, para que pueda maximizar los beneficios mientras protege su capital. Por qué los operadores eligen este EA: Entrada tras tendencia confirmada con detección inteligente de re
Buy Sell Swing Indicator
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Swing Master Auto Pro - Detector Adaptativo de Swings Altos/Bajos ¡Convierta las oscilaciones del mercado en entradas inteligentes! No más ajustes manuales - Swing Master Auto Pro ajusta automáticamente su sensibilidad en función de su marco de tiempo . Tanto si opera en M1 como en D1, este indicador se adapta de forma inteligente para ofrecer máximos y mínimos precisos , perfectamente equilibrados para cada gráfico. Características principales Optimización automática del marco temporal - ¡Olv
Gold Scalper Ultimate
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Gold Scalper Ultimate está diseñado para el scalping agresivo y el trading preciso a corto plazo en los mercados Forex. Gold Scalper Ultimate es un Asesor Experto totalmente automatizado construido para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad utilizando trailing stops avanzados basados en ATR y análisis opcional de velas Heikin Ashi. Está optimizado para estrategias de scalping y funciona en múltiples marcos temporales con una latencia mínima. El EA incluye: Gestión avanzada d
Trend Range Filter
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¡Capte los puntos de inflexión del mercado al instante con las flechas de precisión! ¿Cansado de perder entradas perfectas o de perseguir señales falsas? Este indicador está diseñado para identificar oportunidades reales de compra y venta con gran precisión. Si el comercio de criptomonedas, divisas o índices, que le ayuda a detectar cambios de tendencia temprana y confirmar las entradas con confianza. Ideal tanto para scalpers como para traders intradía que desean una guía visual clara. Cómo fu
SwingMaster Arrow Indicator
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
SwingMaster Indicador Flecha - Atrape el movimiento antes de que corra sin usted ¿Cansado de ver cómo comienzan movimientos perfectos... justo después de salir del gráfico? SwingMaster Arrow Indicator está diseñado exactamente para ese dolor - para detectar entradas y salidas de swing limpias para que no se pierda el movimiento real, y no se quede atascado en el ruido inútil. Esto no es sólo otro pintor de flechas al azar. SwingMaster funciona como un motor inteligente "estilo SuperTrend" que ra
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Convierta su gráfico en un tablero de operaciones profesional que le muestre hacia dónde fluyen los precios y cuándo se producirá la próxima sacudida, sin cargar ni una sola ventana adicional. Este indicador combina una cinta MA de seguimiento de precios con un radar de noticias en directo directamente en el gráfico, lo que le ofrece tanto la tendencia como el riesgo de eventos de un solo vistazo. Cinta de tendencia - Lea la tendencia del mercado al instante Una suave cinta de media móvil escalo
Trade Panel EA
Sahib Ul Ahsan
Utilidades
Trade Panel EA - Operaciones manuales inteligentes más fáciles Trade Panel EA es una herramienta de ejecución manual limpia, rápida y potente, diseñada para los operadores que desean tener un control total sobre sus entradas y, al mismo tiempo, disfrutar de una gestión de riesgos automatizada y un manejo de las operaciones sin problemas. Si opera manualmente pero necesita un panel profesional para gestionar sus posiciones con precisión, este EA está hecho para usted. Añada esta herramienta a su
Buy Sell Arrow Swing MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión clave de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en todos los plazos y con todos los instrumentos? Buy Sell Arrow Swing MT5 está diseñado exactamente para eso, para ofrecer una detección precisa y eficiente de swing sin complejidad. Este indicador identifica claramente los máximos más altos (HH), los mínimos más altos (HL), los máximos más
Gold Beast
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Presentamos mi potente EA de Tendencia del Oro basado en SMC y Medias Móviles, meticulosamente diseñado para operadores que buscan un crecimiento excepcional con un riesgo mínimo. Este EA es ideal para cuentas pequeñas, capaz de manejar un depósito inicial tan bajo como $500 con un tamaño de lote de 0.01. A diferencia de las estrategias tradicionales de martingala que a menudo corren el riesgo de caídas excesivas, este EA opera con una lógica de una sola operación, lo que garantiza la máxima pr
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario