TrendSeeker Dashboard Pro

TrendSeeker Pro – Dashboard Ultime de Tendance & Points de Retour + Détecteur de Range H4

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard est un système complet multi-timeframe conçu pour aider les traders à rester du bon côté de la tendance, éliminer les conditions de range à faible probabilité et fournir des entrées précises aux points de retournement avec confiance.

Ce n’est pas seulement un indicateur.
C’est un cadre de trading complet qui répond aux trois questions critiques avant même d’entrer en position :

  • Le marché est-il tendance ou range ?

  • Quelle est la biais H4 (timeframe supérieur) ?

  • Où se trouve le point d’entrée le plus sûr et le plus fiable ?

1️⃣ Dashboard Multi-Symbol Intelligent (Basé H4)

Le dashboard intégré scanne tous les symboles disponibles et classe instantanément chaque paire en utilisant EMA, ADX et ATR sur le timeframe H4.

Pour chaque paire, le dashboard affiche clairement :

  • PAIR (symbole)

  • TREND → HAUSSIER / BAISSIER / RANGE

  • BIAS → ACHAT / VENTE

  • ACTION → ATTENDRE ACHAT / ATTENDRE VENTE / PAS DE TRADE

Intelligence du Dashboard

  • Filtre automatiquement les marchés à faible volatilité et en range

  • Met en évidence uniquement les tendances fortes et tradables

  • Confirme la force avec ADX + volatilité ATR

  • Surligne automatiquement le symbole du graphique actif

  • Possibilité d’activer/désactiver via les paramètres

Vous concentrez ainsi votre attention uniquement sur les paires à haute probabilité, sans perdre de temps sur les marchés morts.

2️⃣ Détecteur de Range & Biais H4 (Conscience de l’état du marché)

L’indicateur analyse en continu le timeframe H4 et visualise la structure du marché avec des zones colorées :

🟢 Zone Verte → Tendance haussière forte
🔴 Zone Rouge → Tendance baissière forte
🟠 Zone Orange → Range / Pas de trade

Une étiquette en temps réel indique :

  • “H4 Trending UP”

  • “H4 Trending DOWN”

  • “H4 Ranging”

Vous pouvez activer alertes, notifications push et emails dès que l’état H4 change, pour rester informé même loin des graphiques.

3️⃣ Système de Points de Retour Précis (Moteur d’Exécution)

C’est ici que se trouve l’avantage réel.

Le moteur des points de retour identifie des entrées de retournement de haute qualité dans la direction du biais H4, en utilisant une combinaison puissante de :

  • Structure swing high / swing low

  • Bougies de rejet de mèche fortes

  • Expansion de volatilité basée sur ATR

  • Confirmation de pente EMA

  • Alignement EMA multi-timeframe (M30 + H4)

Flèche de Point d’Achat (BUY)

Affiche uniquement si :

  • Biais H4 = ACHAT

  • Marché en tendance HAUSSIÈRE

  • Formation d’un swing low valide

  • Rejet haussier fort

  • Volatilité > seuil ATR

Flèche de Point de Vente (SELL)

Affiche uniquement si :

  • Biais H4 = VENTE

  • Marché en tendance BAISSIÈRE

  • Formation d’un swing high valide

  • Rejet baissier fort

  • Volatilité > seuil ATR

Les étiquettes de statut sur le graphique indiquent clairement :

  • “H4 BIAS: BUY / SELL”

  • “ATTENDRE LA FLÈCHE DE POINT DE RETOUR ACHAT / VENTE”

Plus de supposition. Plus de sur-trading.
Seulement des entrées basées sur confirmation.

 Entièrement Personnalisable & Convivial

Vous contrôlez entièrement :

  • Périodes EMA

  • Sensibilité ADX & ATR

  • Puissance du point de retournement

  • Espacement des flèches

  • Alertes, notifications push, emails

  • Visibilité du dashboard

Parfait pour scalping, day trading ou swing trading.

 Pour Qui Cet Indicateur Est Conçu

  • Traders de tendance

  • Traders basés sur la structure du marché

  • Traders style “smart money”

  • Amateurs de dashboard

  • Traders qui veulent clarté, pas encombrement

 Résumé

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard fournit :

  • Direction du marché

  • Force de la tendance

  • Biais H4

  • Entrées de haute précision

  • Visuels clairs et professionnels

  • Décisions de trading objectives

Moins trader, mieux trader. Cet outil est conçu pour cela.

Remarque importante
Si l’action de la paire ouverte sur le dashboard correspond aux labels des deux autres indicateurs, c’est un signal BUY ou SELL à haute probabilité.


