TrendSeeker Dashboard Pro

TrendSeeker Pro – Dashboard Ultime de Tendance & Points de Retour + Détecteur de Range H4

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard est un système complet multi-timeframe conçu pour aider les traders à rester du bon côté de la tendance, éliminer les conditions de range à faible probabilité et fournir des entrées précises aux points de retournement avec confiance.

Ce n’est pas seulement un indicateur.

C’est un cadre de trading complet qui répond aux trois questions critiques avant même d’entrer en position :

Le marché est-il tendance ou range ?

Quelle est la biais H4 (timeframe supérieur) ?

Où se trouve le point d’entrée le plus sûr et le plus fiable ?

1️⃣ Dashboard Multi-Symbol Intelligent (Basé H4)

Le dashboard intégré scanne tous les symboles disponibles et classe instantanément chaque paire en utilisant EMA, ADX et ATR sur le timeframe H4.

Pour chaque paire, le dashboard affiche clairement :

PAIR (symbole)

TREND → HAUSSIER / BAISSIER / RANGE

BIAS → ACHAT / VENTE

ACTION → ATTENDRE ACHAT / ATTENDRE VENTE / PAS DE TRADE

Intelligence du Dashboard

Filtre automatiquement les marchés à faible volatilité et en range

Met en évidence uniquement les tendances fortes et tradables

Confirme la force avec ADX + volatilité ATR

Surligne automatiquement le symbole du graphique actif

Possibilité d’activer/désactiver via les paramètres

Vous concentrez ainsi votre attention uniquement sur les paires à haute probabilité, sans perdre de temps sur les marchés morts.

2️⃣ Détecteur de Range & Biais H4 (Conscience de l’état du marché)

L’indicateur analyse en continu le timeframe H4 et visualise la structure du marché avec des zones colorées :

🟢 Zone Verte → Tendance haussière forte

🔴 Zone Rouge → Tendance baissière forte

🟠 Zone Orange → Range / Pas de trade

Une étiquette en temps réel indique :

“H4 Trending UP”

“H4 Trending DOWN”

“H4 Ranging”

Vous pouvez activer alertes, notifications push et emails dès que l’état H4 change, pour rester informé même loin des graphiques.

3️⃣ Système de Points de Retour Précis (Moteur d’Exécution)

C’est ici que se trouve l’avantage réel.

Le moteur des points de retour identifie des entrées de retournement de haute qualité dans la direction du biais H4, en utilisant une combinaison puissante de :

Structure swing high / swing low

Bougies de rejet de mèche fortes

Expansion de volatilité basée sur ATR

Confirmation de pente EMA

Alignement EMA multi-timeframe (M30 + H4)

Flèche de Point d’Achat (BUY)

Affiche uniquement si :

Biais H4 = ACHAT

Marché en tendance HAUSSIÈRE

Formation d’un swing low valide

Rejet haussier fort

Volatilité > seuil ATR

Flèche de Point de Vente (SELL)

Affiche uniquement si :

Biais H4 = VENTE

Marché en tendance BAISSIÈRE

Formation d’un swing high valide

Rejet baissier fort

Volatilité > seuil ATR

Les étiquettes de statut sur le graphique indiquent clairement :

“H4 BIAS: BUY / SELL”

“ATTENDRE LA FLÈCHE DE POINT DE RETOUR ACHAT / VENTE”

Plus de supposition. Plus de sur-trading.

Seulement des entrées basées sur confirmation.

Entièrement Personnalisable & Convivial

Vous contrôlez entièrement :

Périodes EMA

Sensibilité ADX & ATR

Puissance du point de retournement

Espacement des flèches

Alertes, notifications push, emails

Visibilité du dashboard

Parfait pour scalping, day trading ou swing trading.

Pour Qui Cet Indicateur Est Conçu

Traders de tendance

Traders basés sur la structure du marché

Traders style “smart money”

Amateurs de dashboard

Traders qui veulent clarté, pas encombrement

Résumé

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard fournit :

Direction du marché

Force de la tendance

Biais H4

Entrées de haute précision

Visuels clairs et professionnels

Décisions de trading objectives

Moins trader, mieux trader. Cet outil est conçu pour cela.

Remarque importante

Si l’action de la paire ouverte sur le dashboard correspond aux labels des deux autres indicateurs, c’est un signal BUY ou SELL à haute probabilité.