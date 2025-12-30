Trade The Range

Trade the Range – Détecteur de Marché en Range H4 & Zones SR Journalières avec Alertes de Rejet de Mèche

Présentation :
« Trade the Range » est un outil de trading de précision conçu pour les traders souhaitant se concentrer exclusivement sur les marchés en range à haute probabilité.
Au lieu de suivre aveuglément chaque tendance, cet indicateur identifie automatiquement quand le marché se consolide sur le timeframe H4 et vous guide pour trader en toute confiance les zones haute et basse du range.

Fonctionnalités clés :

Détection de range H4 :

  • Identifie automatiquement si le H4 est en phase de range ou en tendance.

  • Affiche un label clair dans le coin supérieur gauche :

    • H4 en range → affiche un sous-titre indiquant comment trader les zones haute et basse du range.

    • H4 en tendance → le label se met à jour selon la direction de la tendance ; les conseils de trading de range sont masqués.

Zones de support & résistance journalières :

  • Trace les zones de plus haut et plus bas du jour précédent, avec épaisseur configurable.

  • Met en évidence la ligne médiane, l’ouverture du jour précédent et la clôture actuelle pour plus de précision.

  • Zones codées par couleur pour une reconnaissance visuelle facile : vert = support, rouge = résistance.

Flèches de rejet de mèche (Wick Rejection Arrows) :

  • Détecte les fortes mèches de rejet aux niveaux SR journaliers pour confirmer les points de retournement potentiels.

  • Les flèches d’achat/vente apparaissent automatiquement sur les mèches rejetées, réduisant les conjectures.

Alertes & notifications :

  • Alertes configurables via pop-ups MT4, notifications mobiles, emails et sons personnalisés.

  • Les alertes ne se déclenchent que sur de nouvelles confirmations, évitant les signaux répétés.

Clarté visuelle & facilité d’utilisation :

  • Le label principal et le sous-titre sont espacés de manière claire et faciles à lire.

  • Les zones et lignes sont non intrusives mais très visibles, offrant une expérience graphique professionnelle.

Pourquoi « Trade the Range » ?
De nombreux traders échouent sur les marchés en range en suivant aveuglément les tendances. Cet indicateur est conçu pour vous aider à maîtriser les phases de consolidation, en fournissant des niveaux d’action clairs et des confirmations de signal. Avec « Trade the Range », vous pouvez :

  • Identifier des opportunités de trading en range à haute probabilité.

  • Minimiser les entrées fausses durant les périodes de tendance.

  • Trader comme un professionnel avec un guidage visuel clair et des alertes automatiques.

Idéal pour :

  • Les swing traders recherchant des opportunités pendant les phases de consolidation.

  • Les débutants souhaitant apprendre le trading en range avec guidance.

  • Les traders avancés recherchant un outil fiable pour mettre en évidence les zones hautes/basses du range et les rejets de mèches.

Les paramètres sont entièrement personnalisables, incluant les périodes EMA, seuils ATR, préférences d’alerte, épaisseur des zones et couleurs.

Tradez plus intelligemment, pas plus durement – maîtrisez les marchés en range avec « Trade the Range ».


