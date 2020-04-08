Trade The Range
- 指标
- Godwin Edward Enyali
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Trade the Range – H4 区间市场检测器与每日支撑/阻力区及烛芯反转提醒
概述：
“Trade the Range” 是一款专为希望 专注于高概率区间市场 的交易者设计的精密工具。
与其盲目跟随每一个趋势，这个指标能够 自动识别 H4 时间框架的盘整阶段，并帮助您自信地在区间的顶部和底部进行交易。
主要功能：
H4 区间检测：
-
自动识别 H4 时间框架是处于区间还是趋势状态。
-
在 左上角显示清晰标签：
-
H4 区间 → 显示副标题，引导您在区间的顶部和底部进行交易。
-
H4 趋势 → 标签更新为趋势方向，区间交易建议隐藏。
-
每日支撑和阻力区：
-
绘制前一日高点和低点区域，可配置厚度。
-
高亮显示 中线、前一日开盘价 和 当前收盘价，提高精度。
-
区域颜色编码，便于视觉识别：绿色表示支撑，红色表示阻力。
烛芯反转箭头：
-
在每日支撑/阻力水平检测强烈烛芯反转，用于确认潜在反转点。
-
买入/卖出箭头会自动出现在反转烛上，减少猜测。
提醒与通知：
-
可配置提醒：MT4 弹窗、移动通知、电子邮件及自定义声音。
-
提醒仅在新确认时触发，避免重复信号。
可视化清晰与易用性：
-
主标签和副标题间距合理，清晰易读。
-
区域和线条不干扰图表，但高度可见，提供专业的图表体验。
为什么选择“Trade the Range”？
许多交易者在区间市场中失败，因为盲目跟随趋势。此指标旨在 帮助您掌握盘整阶段，提供 明确的可操作水平和信号确认。使用“Trade the Range”，您可以：
-
识别高概率的区间交易机会。
-
在趋势期间最小化错误入场。
-
通过清晰的视觉指导和自动提醒像专业交易者一样操作。
适用人群：
-
寻找盘整交易机会的波段交易者。
-
希望在指导下学习区间交易的初学者。
-
需要可靠工具以突出区间上下限及烛芯反转的高级交易者。
设置完全可自定义，包括 EMA 周期、ATR 阈值、提醒偏好、区域厚度和颜色。
聪明交易，而非辛苦交易 —— 使用“Trade the Range”掌握区间市场。