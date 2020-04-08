Trade The Range
- インディケータ
- Godwin Edward Enyali
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Trade the Range – H4レンジ市場検出器＆日次SRゾーンとウィック反発アラート
概要:
「Trade the Range」は、高確率のレンジ相場に専念したいトレーダー向けに設計された精密なトレーディングツールです。
すべてのトレンドを盲目的に追うのではなく、このインジケーターは H4時間足での市場のレンジ（統合）状態を自動で判別 し、レンジの上限・下限で自信を持ってトレードできるようガイドします。
主な機能:
H4レンジ検出:
-
H4時間足がレンジ状態かトレンド状態かを自動判別します。
-
左上隅に明確なラベルを表示:
-
H4がレンジ中 → 副タイトルが表示され、レンジの上限・下限でのトレード方法を案内。
-
H4がトレンド中 → ラベルはトレンド方向に更新され、レンジトレードの案内は非表示。
-
日次サポート＆レジスタンスゾーン:
-
前日の高値・安値ゾーンを描画、厚さは設定可能。
-
ミッドライン、前日の始値、現在の終値を強調表示し、精度を向上。
-
ゾーンは色分けされ、視覚的に一目で認識可能：緑＝サポート、赤＝レジスタンス。
ウィック反発矢印（Wick Rejection Arrows）:
-
日次SRレベルで強いウィック反発を検出し、反転ポイントを確認。
-
買い/売り矢印は自動でウィック上に表示され、判断の手間を削減。
アラート＆通知:
-
MT4ポップアップ、モバイル通知、メール、カスタムサウンドで設定可能。
-
アラートは新しい確認がある場合のみ発生し、繰り返しの通知を回避。
視覚的な明瞭性と使いやすさ:
-
メインラベルと副タイトルは間隔が明確で読みやすい。
-
ゾーンとラインはチャートを邪魔せず、視認性が高く、プロフェッショナルなチャート体験を提供。
なぜ「Trade the Range」か？
多くのトレーダーは、レンジ市場でトレンドに盲目的に従い失敗します。このインジケーターは、統合フェーズをマスターするために設計されており、明確なエントリーレベルとシグナル確認を提供します。「Trade the Range」を使えば：
-
高確率のレンジトレード機会を特定。
-
トレンド中の誤ったエントリーを最小化。
-
視覚的に明確なガイドと自動アラートでプロのようにトレード可能。
対象:
-
統合フェーズでのスイングトレードを探すトレーダー。
-
ガイド付きでレンジトレードを学びたい初心者。
-
レンジ上下ゾーンとウィック反発を正確に強調したい上級者。
設定は完全にカスタマイズ可能で、EMA期間、ATR閾値、アラート設定、ゾーンの厚さ、色などを調整可能。
賢く取引し、無駄な努力を避ける ― 「Trade the Range」でレンジ市場をマスターしましょう。