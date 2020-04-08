Trade the Range – H4レンジ市場検出器＆日次SRゾーンとウィック反発アラート

概要:

「Trade the Range」は、高確率のレンジ相場に専念したいトレーダー向けに設計された精密なトレーディングツールです。

すべてのトレンドを盲目的に追うのではなく、このインジケーターは H4時間足での市場のレンジ（統合）状態を自動で判別 し、レンジの上限・下限で自信を持ってトレードできるようガイドします。

主な機能:

H4レンジ検出:

H4時間足がレンジ状態かトレンド状態かを自動判別します。

左上隅に明確なラベルを表示 : H4がレンジ中 → 副タイトルが表示され、レンジの上限・下限でのトレード方法を案内。 H4がトレンド中 → ラベルはトレンド方向に更新され、レンジトレードの案内は非表示。



日次サポート＆レジスタンスゾーン:

前日の高値・安値ゾーンを描画、厚さは設定可能。

ミッドライン 、 前日の始値 、 現在の終値 を強調表示し、精度を向上。

ゾーンは色分けされ、視覚的に一目で認識可能：緑＝サポート、赤＝レジスタンス。

ウィック反発矢印（Wick Rejection Arrows）:

日次SRレベルで強いウィック反発を検出し、反転ポイントを確認。

買い/売り矢印は自動でウィック上に表示され、判断の手間を削減。

アラート＆通知:

MT4ポップアップ、モバイル通知、メール、カスタムサウンドで設定可能。

アラートは新しい確認がある場合のみ発生し、繰り返しの通知を回避。

視覚的な明瞭性と使いやすさ:

メインラベルと副タイトルは間隔が明確で読みやすい。

ゾーンとラインはチャートを邪魔せず、視認性が高く、プロフェッショナルなチャート体験を提供。

なぜ「Trade the Range」か？

多くのトレーダーは、レンジ市場でトレンドに盲目的に従い失敗します。このインジケーターは、統合フェーズをマスターするために設計されており、明確なエントリーレベルとシグナル確認を提供します。「Trade the Range」を使えば：

高確率のレンジトレード機会を特定。

トレンド中の誤ったエントリーを最小化。

視覚的に明確なガイドと自動アラートでプロのようにトレード可能。

対象:

統合フェーズでのスイングトレードを探すトレーダー。

ガイド付きでレンジトレードを学びたい初心者。

レンジ上下ゾーンとウィック反発を正確に強調したい上級者。

設定は完全にカスタマイズ可能で、EMA期間、ATR閾値、アラート設定、ゾーンの厚さ、色などを調整可能。

賢く取引し、無駄な努力を避ける ― 「Trade the Range」でレンジ市場をマスターしましょう。