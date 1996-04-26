Trade the Range – H4 레인지 마켓 감지기 & 일간 SR 존과 윅 반전 알림

개요:

“Trade the Range”는 높은 확률의 레인지 시장에 집중하고자 하는 트레이더를 위해 설계된 정밀 트레이딩 도구입니다.

모든 트렌드를 무작정 따라가기보다는, 이 지표는 H4 시간 프레임에서 시장이 조정(횡보) 중인지 자동으로 감지하며, 레인지의 상단과 하단 구간에서 자신 있게 거래할 수 있도록 안내합니다.

주요 기능:

H4 레인지 감지:

H4 시간 프레임이 레인지 상태인지 트렌드 상태인지 자동으로 식별합니다.

좌측 상단에 명확한 라벨 표시 : H4가 레인지 → 부제목을 통해 레인지 상단과 하단에서 거래하도록 안내. H4가 트렌드 → 라벨이 트렌드 방향으로 업데이트되고, 레인지 거래 안내는 숨김 처리.



일간 지지/저항 존:

전일 고점과 저점 구간을 표시하며, 두께는 설정 가능.

중간선 , 전일 시가 , 현재 종가 를 강조하여 정밀도 향상.

색상으로 구분된 구간: 녹색 = 지지, 빨강 = 저항, 시각적으로 쉽게 구분 가능.

윅 반전 화살표 (Wick Rejection Arrows):

일간 SR 레벨에서 강한 반전 윅 감지, 잠재적 반전 지점 확인.

매수/매도 화살표가 반전 윅에 자동 표시되어 추측 최소화.

알림 및 통지:

MT4 팝업, 모바일 알림, 이메일, 커스텀 사운드 등으로 설정 가능.

새로운 확인 시에만 알림이 발동되어 반복 신호 방지.

시각적 명확성과 사용 편의성:

메인 라벨과 부제목 간격이 명확하여 읽기 쉽습니다.

구간과 선은 차트를 방해하지 않지만, 가시성이 높아 전문적인 차트 경험 제공.

“Trade the Range”를 선택해야 하는 이유:

많은 트레이더들이 레인지 시장에서 트렌드를 무작정 따라가면서 실패합니다. 이 지표는 조정 구간을 마스터할 수 있도록 설계되어 있으며, 명확한 진입 레벨과 신호 확인을 제공합니다. “Trade the Range”를 사용하면:

높은 확률의 레인지 거래 기회를 식별.

트렌드 구간에서 잘못된 진입 최소화.

명확한 시각적 가이드와 자동 알림으로 전문적으로 거래 가능.

추천 대상:

조정 구간에서 스윙 거래 기회를 찾는 트레이더.

안내를 받으며 레인지 트레이딩을 배우고 싶은 초보자.

레인지 상/하단 구간과 윅 반전을 강조하고 싶은 고급 트레이더.

설정은 완전히 커스터마이징 가능, EMA 기간, ATR 기준치, 알림 설정, 구간 두께 및 색상 등 조정 가능.

더 열심히가 아니라, 더 스마트하게 거래하세요 — “Trade the Range”로 레인지 시장을 마스터하세요.