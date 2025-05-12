EasyInsight AIO MT4

EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo

Resumen
Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas.
EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo para ser analizado al momento con ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity y más.

Sin cambios de ventana, sin desorden ni overlays. Solo datos estructurados y puros, exportados automáticamente para que puedas centrarte en decisiones inteligentes basadas en datos, sin perder tiempo en la pantalla.

¿Por qué EASY Insight AIO?

Todo en uno de verdad
• Sin configuración, sin instalación de indicadores, sin superposiciones. Simplemente instala, ejecuta y exporta — así de fácil.

Cobertura multi-activos
• Escanea y analiza Forex, Metales, Criptomonedas, Índices y Acciones — todo lo que ofrezca tu bróker.

Exportación de datos lista para IA
• CSV altamente estructurados y optimizados para prompts, diseñados para usarse directamente con herramientas y plataformas de IA.

Exportación completa incluye:
• Análisis de fuerza de divisas en 3 periodos seleccionables
• Sentimiento de mercado a través de cambios en las posiciones netas largas
• Cambios de volumen, volatilidad y zonas precisas de soporte/resistencia
• Datos de mercado que incluyen OHLC para M15, H1, D1
• Todos los datos listos para exportar — sin necesidad de configuración extra

Ingeniería de prompts inteligente
• Archivos prompt integrados que guían a tu IA para interpretar correctamente la exportación y generar ideas de trading de forma instantánea.

Automatización sin esfuerzo
• Tus exportaciones se organizan automáticamente en carpetas por clase de activo (Forex, Cripto, Metales, etc.), cada una con archivos “timelapse” para facilitar el backtesting, el entrenamiento IA y el desarrollo de estrategias.

Toda la potencia, sin complicaciones

No necesitas comprar, licenciar ni configurar indicadores por separado. EASY Insight AIO lo incluye todo — al instante. Solo obtienes los datos puros, sin afectar tus gráficos y sin pasos manuales.

Con la confianza de la comunidad

La comunidad de EASY Insight crece rápidamente y ya comparte prompts avanzados para IA, estrategias automatizadas de trading y hasta frameworks completos de EA — todo basado en esta exportación pura de datos. Los usuarios han reportado operaciones rentables en cripto y otros mercados a pocos días del lanzamiento.

Descubre EASY Insight AIO en acción

Mira ejemplos reales y walkthroughs completos en nuestra lista de reproducción de trading con IA en YouTube.

Recursos y soporte

• ¿Nuevo en EASY Insight? Empieza aquí: FAQ EasyInsight
• Accede a plantillas, estrategias, videos y chats grupales a través de nuestro hub central de Stein Investments

• Exportaciones CSV con un clic para todas las principales clases de activos
• 100% datos: sin indicadores, sin overlays, sin configuraciones
• Diseñado para trading con IA — estructurado, optimizado para prompts y listo para usar
• Comodidad todo en uno y sin esfuerzo manual
• Usado por una comunidad en rápido crecimiento que construye el futuro del trading basado en datos
• Eficiente, moderno y listo para tu próxima operación

¿Listo para operar de forma más inteligente y sin esfuerzo?
Consigue EASY Insight AIO hoy y accede al verdadero trading de precisión impulsado por IA sin ninguna configuración.

Kabelo
121
Kabelo 2025.12.03 16:16 
 

Amazing toolset. Using FX Power together with EasyInsight AIO and AI analysis has given me clear, straightforward trade setups every day, with defined SL, TP and RRR, and the consistency is showing in my results.​ Today, 03 Dec 2025, I captured over 100 pips on GBPJPY using this workflow and could follow the plan with confidence from entry to exit.​ Huge thanks for these powerful tools – FX Power for precise currency strength and EasyInsight AIO for fast, AI-ready market insight have genuinely transformed my trading process

Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBARLO y ver mi video sobre el mismo. ¡Póngase en contacto conmigo para soporte al usuario o informes de errores, o si desea la versión MT5! Versión MT5 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación de Zona para capitalizar los mercados en tendencia. Crear es
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT4 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT4. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilidades
Unlimited Trade Copier Pro es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor pued
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avanzado de Control de Riesgo y Gestión de Operaciones para MT4 Versión gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Descripción General Crystal Trade Manager PRO (CTM) es una herramienta profesional de gestión de riesgo y automatización de operaciones diseñada para MetaTrader 4. Está creada para traders que requieren disciplina, protección sólida del capital y automatización inteligente en su operativa diaria. El sistema controla el riesgo, proteg
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilidades
Hola a todos. News trapper EA es un experto para el comercio de noticias OFERTA LIMITADA: ¡Precio 49$ solo por 10 copias! Siguiente precio 99 no puedes hacer back test porque las noticias son eventos futuros Experto muy seguro pone Ajustes tasa de interés solamente o noticias de alto impacto para Trading Automatizado en las noticias del calendario económico. Muestra un comercio estable durante los últimos 10 años. EA no utiliza tecnologías peligrosas como martingale, grid. El Experto es muy simp
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilidades
OFERTA ILIMITADA - SÓLO POR 2 DÍAS | 50% DE DESCUENTO EL VIERNES NEGRO $640 -> $320 Su asistente inteligente para el mercado de divisas Presentamos una potente herramienta de MetaTrader diseñada para revolucionar su forma de operar. Este asistente inteligente va más allá de los indicadores tradicionales para proporcionar un análisis exhaustivo del mercado, impulsado por la IA - para que pueda operar con claridad y confianza. Qué hace Esta avanzada herramienta supervisa y analiza continuamente
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilidades
OneClick Online Account Manager es una potente utilidad que le ayuda a gestionar todas sus cuentas desde un panel centralizado. Es adecuado para todos los comerciantes de una sola cuenta y especialmente para los comerciantes de cuentas múltiples. La utilidad le ayuda a : Supervisar el estado de todas las cuentas en una página web privada. Alguna información como el estado de conexión de la cuenta, el beneficio de la cuenta, DD, Balance, Equidad, Nivel de Margen, Número de posiciones y órdenes,
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
5 (1)
Utilidades
50% de descuento. Precio original: $375 Reward Multiplier es un gestor de operaciones semiautomático basado en el comercio piramidal que abre órdenes adicionales con el beneficio en curso de sus operaciones para maximizar el retorno exponencialmente sin aumentar el riesgo. A diferencia de otros EAs similares, esta herramienta muestra el beneficio/pérdida potencial y la relación recompensa/riesgo ¡incluso antes de entrar en la primera operación! Descargar Demo aquí (el lote inicial está fijado
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El panel del Administrador oculto del FFx le ayudará a gestionar fácilmente sus órdenes directamente en el gráfico. A continuación descripción de todas las características: TP, SL y TrailingStop están ocultos Cada orden tiene sus propias líneas en gráfico Arrastrar y soltar cualquier línea para cambiar el TP/SL según su necesidad Opción para mover automáticamente la línea SL en equilibrio cuando se alcanza el TP Nº 1 Opción de elegir el tipo TP/SL (por pips o precio) Opción de elegir el tipo de
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El panel FFx Risk Calculator le ayudará a calcular muy fácilmente el tamaño de sus operaciones, el SL o el riesgo directamente en el gráfico. Todas las características se describen a continuación: Opción de seleccionar que parámetro calcular: Riesgo, Stop Loss o Tamaño del Lote El panel mostrará si el tamaño del lote está permitido según el margen libre actual de la cuenta. Botón para maximizar/minimizar el panel Arrastre y suelte el panel en cualquier lugar del gráfico ¿Cómo utilizarlo? Selecci
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilidades
News Trader Pro es un robot único que permite tradear las noticias. Él descarga todas las noticias desde varias páginas Forex que gozan de popularidad. Usted puede seleccionar cualquier noticia y establecer una estrategia de antemano. News Trader Pro empezará a tradear de acuerdo con la estrategia seleccionada automáticamente en cuanto salga la noticia. La publicación de la noticia ofrece la posibilidad de ganar porque los cambios del precio en este momento pueden ser significativos. Con la apar
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 9 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: 1. Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para su visualización. El usuario puede seleccionar hasta 9 marcos temporales para mostrar 2. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 9 period
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilidades
Copia transacciones entre terminales MT4. Posibilidades: inicio rápido de la copia carga mínima del procesador copia directa e inversa copia de los niveles Take Profit y Stop Loss copiar diferidos y sus cambios copiar operaciones una a muchas copiar operaciones muchas a una sólo copia local Atención: El producto está diseñado para copiar operaciones sólo dentro de un único ordenador o VPS con acceso al escritorio. El producto no funcionará en el Hosting Virtual integrado del terminal. Le ayudare
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Utilidades
Elliott Wave Counter es un panel para el marcado manual rápido y fácil de usar de las ondas de Elliott. Se puede seleccionar un color y un nivel de marcas. También hay funciones para eliminar el último marcado y el marcado completo realizado por la herramienta. El marcado se realiza con un solo clic. Haga clic cinco veces: ¡tenga cinco olas! Elliott Wave Counter será un gran instrumento tanto para principiantes como para analistas profesionales de las ondas de Elliott. Guía de instalación y entr
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Utilidades
Si desea trazar líneas de soporte y resistencia, consulte: la apertura diaria del mercado, los niveles de pivote clásicos, los niveles de pivote de Fibonacci, las líneas de tendencia, los niveles de Fibonacci, el tiempo restante hasta el cierre de la vela y el diferencial actual. Si busca colocar sus órdenes con el lote exacto que cumpla con el riesgo de stop loss deseado. Si desea hacer todo esto y más con un solo clic, entonces esta es la herramienta perfecta para utilizar. Esta herramienta le
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilidades
Unlimited Binary Options Copier Remote es una poderosa herramienta para copiar operaciones de opciones binarias de forma remota entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de señales, que quieren compartir sus operaciones de opciones binarias con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a un número ilimitado de receptores y un receptor puede obtener operaciones de un número ilimitad
RoboTradeSoft Panel
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Utilidad profesional y altamente personalizable para el trading automatizado. Puede convertirse en un indispensable para cualquier trader independientemente de sus habilidades. Ayudará a ahorrar el tiempo que sería necesario para las actividades rutinarias diarias y permitirá desarrollar estrategias personalizadas. La utilidad también puede trabajar órdenes abiertas manualmente y órdenes abiertas por cualquier otro EAs. Esto se puede aplicar para intentar recuperar las operaciones perdedoras o i
Telegram Publisher Agent
Omar Alkassar
5 (2)
Utilidades
Telegram Publisher Agent   es un complemento que permite a los comerciantes enviar señales a sus canales y grupos de Telegram en tiempo real. Con mensajes personalizables, capturas de pantalla de gráficos y otras características, la herramienta ayuda a los operadores a compartir sus conocimientos y estrategias comerciales con sus seguidores. La herramienta también cuenta con un hermoso diseño con interruptor de tema claro y oscuro, que brinda a los usuarios una experiencia comercial estética y f
Dashboard Babon Scalping System
Wang Yu
1 (1)
Utilidades
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Póngase en contacto conmigo / mensaje si se encuentra con algún problema con el producto o necesita característica adicional para agregar en la versión base. Hay versión Demo de este panel Dashboard Babon Scalping System Demo en mi lista de productos, por favor pruébelo para familiarizarse con todas las funcionalidades de forma gratuita, LINK . Este sistema utiliza basicamente TDI, Heiken Ashi Trend, Price Trend en H1 time-frame y TMA en H1&H4 time-frame para genera
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
Utilidades
El indicador Pairs Trade es una utilidad para la negociación semiautomática de pares. Permite combinar los gráficos de dos instrumentos arbitrarios, aunque los horarios de sus sesiones de negociación sean diferentes. Muestra un gráfico de diferenciales en forma de histograma con una media móvil superpuesta. Calcula el swap que se cobrará por la posición sintética (en la divisa de depósito). Es posible establecer un nivel para la apertura automática de una posición sintética en el gráfico de dife
Corporate Report
Pavel Verveyko
5 (1)
Utilidades
El script muestra información sobre los informes corporativos y los dividendos de la acción. Los datos se descargan de investing.com : Fecha del informe Beneficio por acción (BPA) Ingresos Capitalización bursátil Importe de los dividendos Fecha de pago de dividendos Ingresos por dividendos El producto no puede ser probado en el tester (ya que no es posible recibir datos de Internet). Antes del lanzamiento: Añada 2 URL https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData y
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilidades
Este Stacker EA: Establecer automáticamente Stop loss en una nueva orden Establecer automáticamente Take profit en una nueva orden Apila (o abre hasta 4 órdenes adicionales al mismo tiempo) cuando se coloca una nueva orden, el SL/TP puede ser preestablecido individualmente para cada orden. Proporciona un reemplazo transparente para el estándar de 1 clic en los botones de comercio en MetaTrader 4 (1 clic sigue funcionando y SL / TP se establecerá automáticamente, así como apilamiento). Calcula au
Area51 Little Helper
Valeri Balachnin
Utilidades
Esta pequeña herramienta se hace cargo de las posiciones abiertas manualmente y las trata de acuerdo con la configuración predefinida con el stop loss dinámico y Money Management, que predice qué tamaño de posición debe utilizarse para la operación. El programa realiza un seguimiento dinámico del stop loss en cuanto la posición entra en el plus. Las posibles comisiones y swaps se tienen en cuenta en el cálculo. Sólo debe instalarse en una ventana de gráfico por símbolo. Ajustes LotRiskPercent =
Currencies Cleaner
Francesco Rubeo
Utilidades
El panel Limpiador de Divisas le dará una visión general de todas las divisas más negociadas del mercado en un solo clic. En primer lugar, el panel actualizará todos sus gráficos, abriéndolos cuatro veces en todos los marcos temporales necesarios. 1 - DIVISAS Utiliza un complejo algoritmo para estudiar el movimiento de 17 indicadores diferentes. Esto significa que el algoritmo no sólo "lee" el valor real de un indicador, sino que también crea una probabilidad de éxito utilizando la posición de
Strx Trendline Break and Bounce Trader
Francesco Strappini
Utilidades
Buy or rent it and request a copy of the Antimartingale EA for free  Utilidad basada en líneas de tendencia, usted diseña sus líneas de tendencia o líneas horizontales, el EA abre operaciones por usted. Posibilidad de operar en eventos de ruptura y/o rebote Ajustes independientes de ruptura y rebote Órdenes de mercado, stop y limitadas configurables Lógica T1T2 para bloquear beneficios y minimizar pérdidas Trailing Stop Loss Comprobación del margen máximo Le notifica cuando se cruzan sus l
FXFledgling Exit Tool
Joel Protusada
Utilidades
FXFledgling Exit Tool es una completa herramienta de gestión de riesgos que analiza tanto las operaciones abiertas como la dirección del par de operaciones abiertas. Siempre y cuando se sigan estrictamente las sugerencias de entrada y gestión de lotes presentadas aquí, tendrá una alta probabilidad (pero no garantía) de sobrevivir a la operación. Qué hace Se utiliza como herramienta de salida. Ayuda al operador a gestionar cualquier operación manual que haya realizado. Hace lo siguiente Trail St
Kabelo
121
Kabelo 2025.12.03 16:16 
 

Amazing toolset. Using FX Power together with EasyInsight AIO and AI analysis has given me clear, straightforward trade setups every day, with defined SL, TP and RRR, and the consistency is showing in my results.​ Today, 03 Dec 2025, I captured over 100 pips on GBPJPY using this workflow and could follow the plan with confidence from entry to exit.​ Huge thanks for these powerful tools – FX Power for precise currency strength and EasyInsight AIO for fast, AI-ready market insight have genuinely transformed my trading process

Alain Verleyen
52712
Respuesta del desarrollador Alain Verleyen 2025.12.03 16:40
Thank you so much for this fantastic review.
It’s great to hear how well the FX Power + EasyInsight AIO workflow is performing for you and that it gives you the structure and confidence to execute your trades with clarity. Capturing over 100 pips from a clean, AI-supported plan is exactly how these tools are meant to be used. I’m really glad to see them transform your process in such a positive way.
Wishing you continued consistency and strong results. 🙏🙂
cvdestyfx
2843
cvdestyfx 2025.06.20 12:48 
 

I have to give my honest opinion on this product. Support is good. But unfortunately, it does not appear to be a reliable strategy. I caution anyone who might be considering purchasing this to keep in mind there are no refunds.

Note: I will continue to try to find a way to make this work, and if things change, then I will change this review. But at this time, I am disappointed with the results.

Alain Verleyen
52712
Respuesta del desarrollador Alain Verleyen 2025.06.20 13:27
Thank you for your honest review – I truly appreciate you taking the time to share your experience. What surprises me a bit is that you haven’t raised any questions yet – neither in private nor in the group chat. Many users who took the time to explore the tool in more detail and adjust the AI prompts to their workflow have seen excellent results. EasyInsight is not a plug-and-play strategy, but rather a powerful AI-supported analysis system that helps you understand the market better. Especially for U.S. traders, timing is crucial – since much of the action happens before the U.S. session even begins. But that also means the Asian session provides excellent trading opportunities that many overlook. I strongly recommend watching this video where I explain the timing aspect in more detail:
👉 https://www.youtube.com/watch?v=1DcgxatOgqw I really hope you give it another try. And of course, feel free to reach out if you’d like help unlocking its full potential. Best regards,
Daniel
Respuesta al comentario