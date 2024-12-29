Telegram to MT4 Coppy

De Telegram a MT4: La solución definitiva para copiar señales

Optimice sus operaciones con Telegram para MT4 , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia.

[Instructions and DEMO]

Características principales

Integración directa de la API de Telegram Autenticarse mediante número de teléfono y código seguro.

Obtenga y administre sin esfuerzo los ID de chat mediante un puente EXE fácil de usar.

Agregue, elimine y actualice múltiples canales/chats para copiar señales simultáneamente. Análisis de señales con filtros avanzados Omite señales no deseadas que contienen palabras de excepción personalizadas (por ejemplo, "informe", "resumen").

Admite formatos SL y TP flexibles: precio, pips o puntos.

Calcula automáticamente puntos de entrada cuando las señales especifican puntos en lugar de precios. Personalización y flexibilidad de pedidos Personalice el tamaño de sus pedidos con múltiples modos: lotes fijos, lotes dinámicos (% de riesgo) o lotes específicos de cada símbolo.

Ajuste SL/TP utilizando datos de señal o parámetros personalizados.

Configure ajustes de deslizamiento, vencimiento de órdenes pendientes y reintentos para una ejecución perfecta. Gestión integral de símbolos Excluir símbolos específicos o hacer coincidir símbolos de corredores personalizados.

Asigne símbolos de señal a nombres específicos del corredor (por ejemplo, GOLD=XAUUSD). Gestión avanzada de riesgos y comercio Establezca límites de pérdida diarios, semanales o mensuales en porcentaje o moneda.

Detener automáticamente la copia cuando se alcanzan los límites de pérdida.

Habilite el punto de equilibrio y el trailing stop dinámico para obtener ganancias optimizadas. Filtros de tiempo y comercio Utilice filtros de tiempo para controlar el horario comercial y los días permitidos.

Limite el número máximo de transacciones o pérdidas por día. Integración perfecta y fácil configuración Interfaz EXE simple para iniciar sesión de forma segura en Telegram y administrar el chat/canal.

Copie desde múltiples canales simultáneamente implementando la utilidad en gráficos separados. Reconocimiento de comandos flexible Maneja comandos avanzados para cerrar, modificar o eliminar órdenes basadas en texto de señal.

Admite frases como "cerrar todas las posiciones", "mover SL al punto de equilibrio" y más.

¿Para quién es esta utilidad?

Tanto si eres un trader minorista que busca automatizar su estrategia como si estás suscrito a un servicio de señales, la integración de Telegram con MT4 te garantiza que nunca te perderás una operación. Con su interfaz intuitiva, personalización detallada y sólidas capacidades de análisis, esta utilidad simplifica el trading como nunca antes.

¿Por qué elegir Telegram para MT4?

No se requieren DLL externas, lo que garantiza la máxima seguridad y compatibilidad.

Configuraciones totalmente personalizables para adaptarse a su estilo comercial y su tolerancia al riesgo.

Análisis de señales confiable incluso con mensajes complejos o formatos no convencionales.

Empieza hoy

Transforma tu experiencia de trading con Telegram en MT4 . Gana eficiencia, precisión y confianza en cada operación.

Las principales razones para no copiar una señal:

No ejecutaste el programa como administrador, para un correcto funcionamiento ejecuta el archivo exe (puente a telegram) como administrador

Si Telegram está bloqueado en tu país, entonces debes usar una VPN en toda la PC que permita que el archivo puente EXE se conecte a Telegram; una solución es colocar la copiadora en una VPN que no tenga Telegram bloqueado.

El comercio automático no está habilitado, debe habilitarlo en la configuración del terminal







