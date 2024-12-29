Telegram to MT4 Coppy

3.57

De Telegram a MT4: La solución definitiva para copiar señales

Optimice sus operaciones con Telegram para MT4 , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia.

[Instructions and DEMO]

Características principales

  1. Integración directa de la API de Telegram

    • Autenticarse mediante número de teléfono y código seguro.
    • Obtenga y administre sin esfuerzo los ID de chat mediante un puente EXE fácil de usar.
    • Agregue, elimine y actualice múltiples canales/chats para copiar señales simultáneamente.

  2. Análisis de señales con filtros avanzados

    • Omite señales no deseadas que contienen palabras de excepción personalizadas (por ejemplo, "informe", "resumen").
    • Admite formatos SL y TP flexibles: precio, pips o puntos.
    • Calcula automáticamente puntos de entrada cuando las señales especifican puntos en lugar de precios.

  3. Personalización y flexibilidad de pedidos

    • Personalice el tamaño de sus pedidos con múltiples modos: lotes fijos, lotes dinámicos (% de riesgo) o lotes específicos de cada símbolo.
    • Ajuste SL/TP utilizando datos de señal o parámetros personalizados.
    • Configure ajustes de deslizamiento, vencimiento de órdenes pendientes y reintentos para una ejecución perfecta.

  4. Gestión integral de símbolos

    • Excluir símbolos específicos o hacer coincidir símbolos de corredores personalizados.
    • Asigne símbolos de señal a nombres específicos del corredor (por ejemplo, GOLD=XAUUSD).

  5. Gestión avanzada de riesgos y comercio

    • Establezca límites de pérdida diarios, semanales o mensuales en porcentaje o moneda.
    • Detener automáticamente la copia cuando se alcanzan los límites de pérdida.
    • Habilite el punto de equilibrio y el trailing stop dinámico para obtener ganancias optimizadas.

  6. Filtros de tiempo y comercio

    • Utilice filtros de tiempo para controlar el horario comercial y los días permitidos.
    • Limite el número máximo de transacciones o pérdidas por día.

  7. Integración perfecta y fácil configuración

    • Interfaz EXE simple para iniciar sesión de forma segura en Telegram y administrar el chat/canal.
    • Copie desde múltiples canales simultáneamente implementando la utilidad en gráficos separados.

  8. Reconocimiento de comandos flexible

    • Maneja comandos avanzados para cerrar, modificar o eliminar órdenes basadas en texto de señal.
    • Admite frases como "cerrar todas las posiciones", "mover SL al punto de equilibrio" y más.

¿Para quién es esta utilidad?

Tanto si eres un trader minorista que busca automatizar su estrategia como si estás suscrito a un servicio de señales, la integración de Telegram con MT4 te garantiza que nunca te perderás una operación. Con su interfaz intuitiva, personalización detallada y sólidas capacidades de análisis, esta utilidad simplifica el trading como nunca antes.

¿Por qué elegir Telegram para MT4?

  • No se requieren DLL externas, lo que garantiza la máxima seguridad y compatibilidad.
  • Configuraciones totalmente personalizables para adaptarse a su estilo comercial y su tolerancia al riesgo.
  • Análisis de señales confiable incluso con mensajes complejos o formatos no convencionales.

Empieza hoy

Transforma tu experiencia de trading con Telegram en MT4 . Gana eficiencia, precisión y confianza en cada operación.

Las principales razones para no copiar una señal:

  • No ejecutaste el programa como administrador, para un correcto funcionamiento ejecuta el archivo exe (puente a telegram) como administrador
  • Si Telegram está bloqueado en tu país, entonces debes usar una VPN en toda la PC que permita que el archivo puente EXE se conecte a Telegram; una solución es colocar la copiadora en una VPN que no tenga Telegram bloqueado.
  • El comercio automático no está habilitado, debe habilitarlo en la configuración del terminal



Comentarios 8
Lucas Eduardo
23
Lucas Eduardo 2025.10.01 08:50 
 

EA opens this order, everything is fine with tp and sl correct, But when the tp hits the group I'm in, the admin sends it in this format and the ea is opening the purchase order again. Is there a way to adjust this so it doesn't open the order like that? The admin puts gold buy tp3 done and the ea is opening the order again. Is there a way to fix it?

Forexcz74
189
Forexcz74 2025.02.21 09:08 
 

I am very satisfied with the Telegram copier for MT4 Coppy created by Sergey. This is my second purchase from him. It works with all the Telegram channels I have so far. I haven't had time to thoroughly set up and explore all the features, of which there are really many, but I can already say that this copier has great potential. The support from Sergey has been excellent – I always received quick responses to my questions and assistance with any issues I had. It’s clear that he cares about the satisfaction of his users. I recommend this copier to everyone who wants to improve their trading results, whether you are a beginner or an experienced trader. Great job, Sergey! Marek

Hassan Elyakoubi
217
Hassan Elyakoubi 2025.01.12 05:54 
 

I recently purchased the Telegram to MT4 Coppy after initially testing a free trial version the seller kindly provided. From the moment I tried it, I was impressed with how smoothly it transferred signals from Telegram into my MT4 platform. The seller has been incredibly supportive, promptly answering all of my questions and even recording a helpful video to guide me through the setup. he also took the time to log into my demo account (with my permission) to fine-tune the settings, ensuring everything met my trading requirements. I highly recommend this copier EA—and its exceptional customer support—to anyone looking for a reliable solution.

