Telegram to MT4 Coppy
- Utilidades
- Sergey Batudayev
- Versión: 1.52
- Actualizado: 27 noviembre 2025
- Activaciones: 5
De Telegram a MT4: La solución definitiva para copiar señales
Optimice sus operaciones con Telegram para MT4 , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia.
Características principales
-
Integración directa de la API de Telegram
- Autenticarse mediante número de teléfono y código seguro.
- Obtenga y administre sin esfuerzo los ID de chat mediante un puente EXE fácil de usar.
- Agregue, elimine y actualice múltiples canales/chats para copiar señales simultáneamente.
-
Análisis de señales con filtros avanzados
- Omite señales no deseadas que contienen palabras de excepción personalizadas (por ejemplo, "informe", "resumen").
- Admite formatos SL y TP flexibles: precio, pips o puntos.
- Calcula automáticamente puntos de entrada cuando las señales especifican puntos en lugar de precios.
-
Personalización y flexibilidad de pedidos
- Personalice el tamaño de sus pedidos con múltiples modos: lotes fijos, lotes dinámicos (% de riesgo) o lotes específicos de cada símbolo.
- Ajuste SL/TP utilizando datos de señal o parámetros personalizados.
- Configure ajustes de deslizamiento, vencimiento de órdenes pendientes y reintentos para una ejecución perfecta.
-
Gestión integral de símbolos
- Excluir símbolos específicos o hacer coincidir símbolos de corredores personalizados.
- Asigne símbolos de señal a nombres específicos del corredor (por ejemplo, GOLD=XAUUSD).
-
Gestión avanzada de riesgos y comercio
- Establezca límites de pérdida diarios, semanales o mensuales en porcentaje o moneda.
- Detener automáticamente la copia cuando se alcanzan los límites de pérdida.
- Habilite el punto de equilibrio y el trailing stop dinámico para obtener ganancias optimizadas.
-
Filtros de tiempo y comercio
- Utilice filtros de tiempo para controlar el horario comercial y los días permitidos.
- Limite el número máximo de transacciones o pérdidas por día.
-
Integración perfecta y fácil configuración
- Interfaz EXE simple para iniciar sesión de forma segura en Telegram y administrar el chat/canal.
- Copie desde múltiples canales simultáneamente implementando la utilidad en gráficos separados.
-
Reconocimiento de comandos flexible
- Maneja comandos avanzados para cerrar, modificar o eliminar órdenes basadas en texto de señal.
- Admite frases como "cerrar todas las posiciones", "mover SL al punto de equilibrio" y más.
¿Para quién es esta utilidad?
Tanto si eres un trader minorista que busca automatizar su estrategia como si estás suscrito a un servicio de señales, la integración de Telegram con MT4 te garantiza que nunca te perderás una operación. Con su interfaz intuitiva, personalización detallada y sólidas capacidades de análisis, esta utilidad simplifica el trading como nunca antes.
¿Por qué elegir Telegram para MT4?
- No se requieren DLL externas, lo que garantiza la máxima seguridad y compatibilidad.
- Configuraciones totalmente personalizables para adaptarse a su estilo comercial y su tolerancia al riesgo.
- Análisis de señales confiable incluso con mensajes complejos o formatos no convencionales.
Empieza hoy
Transforma tu experiencia de trading con Telegram en MT4 . Gana eficiencia, precisión y confianza en cada operación.
Las principales razones para no copiar una señal:
- No ejecutaste el programa como administrador, para un correcto funcionamiento ejecuta el archivo exe (puente a telegram) como administrador
- Si Telegram está bloqueado en tu país, entonces debes usar una VPN en toda la PC que permita que el archivo puente EXE se conecte a Telegram; una solución es colocar la copiadora en una VPN que no tenga Telegram bloqueado.
- El comercio automático no está habilitado, debe habilitarlo en la configuración del terminal
EA opens this order, everything is fine with tp and sl correct, But when the tp hits the group I'm in, the admin sends it in this format and the ea is opening the purchase order again. Is there a way to adjust this so it doesn't open the order like that? The admin puts gold buy tp3 done and the ea is opening the order again. Is there a way to fix it?