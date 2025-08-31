Close Partial MT4
- Utilidades
- Nabil Oukhouma
- Versión: 1.1
Cerrar Parcial (MT4 Manager) añade automáticamente dos botones al gráfico:
- Botón Cerrar Parcial: Este botón le permite cerrar una posición parcial. Por defecto, está configurado para cerrar el 50% de la posición, pero puede ajustarlo al porcentaje que prefiera (por ejemplo, 10%, 20%, 60%, etc.).
- Botón Cerrar todo: Este botón le permite cerrar todas las operaciones abiertas a la vez para el par de divisas específico al que está asignado el gestor.
Características principales:
- Cerrar Parcialmente
- Cerrar la mitad
- Cerrar todo
Ajustes de entrada:
------ Cerrar Parcialmente ------
- Cierre Parcial : El valor del cierre Parcial (10%, 20%, 50%,60% ...)
------ Número Mágico ---------------
- Número Mágico: manténgalo en 0 para operaciones manuales. (Si desea que este gestor colabore con un EA, sustituya 0 por el número mágico de su EA).