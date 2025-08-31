Close Partial MT4

Cerrar Parcial (MT4 Manager) añade automáticamente dos botones al gráfico:

- Botón Cerrar Parcial: Este botón le permite cerrar una posición parcial. Por defecto, está configurado para cerrar el 50% de la posición, pero puede ajustarlo al porcentaje que prefiera (por ejemplo, 10%, 20%, 60%, etc.).
- Botón Cerrar todo: Este botón le permite cerrar todas las operaciones abiertas a la vez para el par de divisas específico al que está asignado el gestor.

Características principales:
  • Cerrar Parcialmente
  • Cerrar la mitad
  • Cerrar todo

Ajustes de entrada:

------ Cerrar Parcialmente ------
- Cierre Parcial : El valor del cierre Parcial (10%, 20%, 50%,60% ...)

------ Número Mágico ---------------
- Número Mágico: manténgalo en 0 para operaciones manuales. (Si desea que este gestor colabore con un EA, sustituya 0 por el número mágico de su EA).


