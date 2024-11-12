News Filter EA MT4
- Utilidades
- Rashed Samir
- Versión: 4.2
- Actualizado: 2 enero 2026
- Activaciones: 10
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading
El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro deNoticias EA, puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificardías y horas denegociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de riesgos yprotección de la equidad.
Para recibir la guía de usuario actualizada y obtener soporte para futuras actualizaciones, por favor deje un comentario en la sección del producto. Esto nos ayuda a identificar a los compradores. Muchas gracias.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- El Filtro de Noticias EA pausa su asesor experto durante un período determinado antes y después del evento de noticias, impidiendo la apertura de nuevas operaciones. Una vez transcurrido el tiempo especificado, su asesor experto reanudará automáticamente las operaciones.
- El EA permite ejecutar múltiples expertos en diferentes símbolos. Puede gestionar tantos EAs como desee con el EA Filtro de Noticias.
- Soporta dos fuentes de noticias: ForexFactory.com e Investing.com.
- Las noticias se muestran directamente en el gráfico.
- Cierre posiciones abiertas antes de la publicación de noticias.
- Cierre sólo las posiciones rentables antes de la publicación de la noticia.
- Cancelar órdenes pendientes antes de la publicación de noticias.
- Establezca sus sesiones de negociación preferidas.
- Establezca sus días de negociación preferidos.
- Establezca sus horas de negociación preferidas.
- Gestionar la pérdida máxima de su cuenta: Detención del robot y cierre de órdenes si la pérdida de la cuenta alcanza un determinado límite.
- Gestionar la pérdida máxima diaria de su cuenta: Detención del robot y cierre de órdenes si la pérdida diaria de la cuenta alcanza un determinado límite.
- Gestionar el beneficio máximo de su cuenta: Detención del robot y cierre de órdenes si el beneficio de la cuenta alcanza un determinado límite.
- Gestionar el beneficio máximo diario de su cuenta: Detención del robot y cierre de órdenes si el beneficio diario de la cuenta alcanza un determinado límite.
- Gestionar la reducción máxima de su cuenta: Parando el robot y cerrando las órdenes si el DD de la cuenta alcanza un cierto límite.
En el modo probador de estrategias, sólo estará visible el panel, ya que no es posible acceder a los datos de noticias durante el backtesting.
Configuración:
- Abra dos gráficos: Ejecute elEA Filtro de Noticias en un gráfico ysu EA principal en el otro.
- Si está ejecutando varios expertos, aumente elnúmero de expertos gestionados en los ajustes de entrada.
- El gráfico que ejecuta el EA Filtro de Noticias debe ser el primero, mientras que el resto de sus gráficos deben ser el segundo, tercero, etc., en MetaTrader.
- En los ajustes de entrada, especifique las horas en las que su experto debe evitar operar antes y después de las noticias.
- Seleccione el nivel de impacto de las noticias(Bajo, Medio, Alto) en los ajustes de entrada.
- Haga clic en elbotón Filtro de noticias para activar el filtro de noticias para su experto principal.
- Para cerrar/eliminar órdenes antes de las noticias, debe activar estos elementos desde la entrada.
- Otras características como horas de negociación, días de negociación, gestión de riesgos, etc. están desactivadas por defecto y deben activarse a través de la entrada para utilizarlas.
- Por último, asegúrese de que la hora GMT que aparece en el gráfico es correcta.
Nota: Para mostrar noticias en el gráfico, utilice el botón Mostrar noticias. Pase el ratón por encima de las líneas para ver la información detallada sobre la noticia.
This news filter works very well. Easy to use.