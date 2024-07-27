MT4 To Telegram Advance
- Utilidades
- Vu Thi Thu
- Versión: 3.1
- Actualizado: 8 diciembre 2025
- Activaciones: 10
AIP - De MT4/MT5 a Telegram
1 Características principales de MT4/MT5 EA To Telegram:
- Envío de todo tipo de órdenes (Abrir Orden/Cerrar Orden/Cerrar Parcialmente/Modificar Orden/Orden Pendiente/Borrar Orden)
- Cerrar y Modificar Orden con respuestas a la Orden Abierta correspondiente
- Soporta el envío tanto a canales privados y públicos como a grupos y grupos temáticos
- Soporta el envío a múltiples canales simultáneamente
- Enviar capturas de pantalla de gráficos
- Gestión de todos los símbolos con un único EA en un terminal
- Carga automática de plantillas, logotipos y capturas de pantalla
- Soporte de envío de Iconos Emojis
- Incrustar Hipervínculos en los mensajes
- Filtrar mensajes para cada EA en función del MagicNumber deseado
- Filtrar órdenes por símbolo o número mágico
- Personalice el formato del mensaje según sus preferencias
- Enviar informe resumen diario/semanal/mensual en pips o usd
- El EA no soporta MT4 en MAC OS
Por favor ref detallado en https://www.mql5.com/en/blogs/post/761025
-> MT5 Versión: https: //www.mql5.com/en/market/product/118773
⭐ 5-Star Review for Vu Thi Thu – EA Expert Developer ⭐ I am extremely impressed with the work of Vu Thi Thu! Every request I made was fully understood and implemented very quickly. She not only listened carefully to all my needs, but also informed me in advance about what improvements she would add when she had the time — showing professional dedication and a strong sense of responsibility. Her skills as a developer are outstanding: reliable, fast-responding and highly determined to achieve the best result. I am truly happy with the support received and I will definitely keep working with her for any future updates or new developments. Thank you again for the excellent support — you absolutely deserve the maximum rating! 👏✨