Auto Stop Loss

Auto Stop Loss (MT4 Manager) es una utilidad robusta diseñada para eliminar el estrés de la gestión de operaciones. Tanto si es un scalper como un swing trader, este EA aplica automáticamente niveles de Stop Loss y Take Profit a sus operaciones, asegura los beneficios con el Break-Even y maximiza las ganancias con un Trailing Stop inteligente.

Este gestor funciona con todos los instrumentos de negociación y le permite gestionar símbolos específicos o múltiples pares desde un único gráfico .


Características principales:

- SL & TP automáticos: Aplica instantáneamente los niveles de Stop Loss y Take Profit a las operaciones de mercado y a las órdenes pendientes si faltan.
- Auto Break-Even ( opción verdadero/falso): Mueve automáticamente su Stop Loss al precio de entrada (más una compensación definida) una vez que la operación entra en beneficios, asegurando su posición contra retrocesos.
- Tope dinámico avanzado ( opción verdadero/falso): Incluye un parámetro de "Inicio", que permite que el trailing stop se active sólo después de que la operación se haya movido una distancia específica a su favor, dejando correr los beneficios antes de ajustar el stop.
- Gestión multisímbolo: Controle las operaciones multisímbolo mediante una lista separada por comas para gestionar todas las operaciones desde un único gráfico.
- Filtrado: Utilice Números Mágicos para gestionar estrategias específicas o déjelo en blanco para gestionar operaciones manuales.



Ajustes de entrada:

------ Gestión de Operaciones ------

- Take Profit: El valor de Take Profit en pips.

- Stop Loss: El valor de Stop loss en pips.

------ Ajustes de Punto de Equilibrio ------

- Auto Break-even: Si es "true", el Stop Loss se moverá automáticamente al punto de equilibrio.

- Pips en Beneficio: Si la operación se mueve a su favor por esta cantidad de pips, el Stop se moverá al punto de equilibrio.

- Desplazamiento de pips: La distancia entre el stop loss y los puntos de entrada después de alcanzar el punto de equilibrio.

------ Configuración del Trailing Stop ------

- Auto Trailing Stop: Si es "true", el Stop Loss se moverá automáticamente (Trailing).

- Stop: La distancia del stop debe mantenerse mientras la operación esté ganando o perdiendo.

- Paso: La distancia adicional que debe recorrer el precio antes de que se modifique el stop.

- Inicio: Indica que la operación debe alcanzar un determinado beneficio antes de modificar el stop.


------ Para controlar Multi Símbolos desde un gráfico -------

Símbolos (Separadoscon una coma) EURUSD, GBPUSD, ...:Si está vacío, la herramienta sólo controlará el gráfico adjunto a él. Para controlar Multi Símbolos desde un mismo gráfico, sólo tienes que añadir tus símbolos separados con una coma. ejemplo: EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, .....

Puede elegir cualquier símbolo, pero asegúrese de que los valores de Stop Loss, Take Profit, Breakeven y trailing stop son apropiados para el símbolo. Por ejemplo, un Stop Loss de 10 pips es:

EURUSD y otros pares de divisas: 10

US30 y otros índices: 1000 (IC Markets)


------ Número Mágico ------

- Número Mágico: manténgalo en 0 para operar manualmente. (Si desea que este gestor colabore con un EA, simplemente sustituya 0 por el número mágico de su EA).


Filtro:
Romle Liga
38
Romle Liga 2025.02.22 13:32 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario