Auto Stop Loss
- Utilidades
- Nabil Oukhouma
- Versión: 1.5
- Actualizado: 12 marzo 2025
- Activaciones: 10
Auto Stop Loss (MT4 Manager) es una utilidad robusta diseñada para eliminar el estrés de la gestión de operaciones. Tanto si es un scalper como un swing trader, este EA aplica automáticamente niveles de Stop Loss y Take Profit a sus operaciones, asegura los beneficios con el Break-Even y maximiza las ganancias con un Trailing Stop inteligente.
Este gestor funciona con todos los instrumentos de negociación y le permite gestionar símbolos específicos o múltiples pares desde un único gráfico .
------ Configuración del Trailing Stop ------
- Auto Trailing Stop: Si es "true", el Stop Loss se moverá automáticamente (Trailing).
- Stop: La distancia del stop debe mantenerse mientras la operación esté ganando o perdiendo.
- Paso: La distancia adicional que debe recorrer el precio antes de que se modifique el stop.
- Inicio: Indica que la operación debe alcanzar un determinado beneficio antes de modificar el stop.
------ Para controlar Multi Símbolos desde un gráfico -------
Símbolos (Separadoscon una coma) EURUSD, GBPUSD, ...:Si está vacío, la herramienta sólo controlará el gráfico adjunto a él. Para controlar Multi Símbolos desde un mismo gráfico, sólo tienes que añadir tus símbolos separados con una coma. ejemplo: EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, .....
Puede elegir cualquier símbolo, pero asegúrese de que los valores de Stop Loss, Take Profit, Breakeven y trailing stop son apropiados para el símbolo. Por ejemplo, un Stop Loss de 10 pips es:
EURUSD y otros pares de divisas: 10
US30 y otros índices: 1000 (IC Markets)
- Número Mágico: manténgalo en 0 para operar manualmente. (Si desea que este gestor colabore con un EA, simplemente sustituya 0 por el número mágico de su EA).
