Custom Alerts AIO MT4

Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración

Descripción general

Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex, oro, índices y criptomonedas. Si tu bróker lo permite, también puedes añadir acciones manualmente como símbolos extra.

1. ¿Por qué elegir Custom Alerts AIO?

Sin necesidad de licencias adicionales

• Todos los indicadores clave ya están incorporados, listos para usarse desde el primer minuto.

• Diseñado exclusivamente para generar alertas en tiempo real (sin elementos gráficos), garantizando rendimiento y simplicidad. Cobertura completa del mercado

• Compatible con Forex, metales, criptomonedas e índices.

• No es necesario escribir símbolos manualmente: simplemente selecciona las clases de activos que deseas supervisar.

• Las acciones no están incluidas por defecto, pero se pueden añadir manualmente mediante una lista de símbolos. Profesional, eficiente y rápido

• No requiere plantillas ni configuraciones complejas.

• Ideal para ejecución automatizada, servidores VPS o supervisión en segundo plano.

2. Cómo usar Custom Alerts AIO

Instalación y activación

• Simplemente añade Custom Alerts AIO a cualquier gráfico de MetaTrader.

• Todos los componentes se cargan automáticamente, sin necesidad de configuración adicional.

• Para habilitar las alertas de volumen en tiempo real, asegúrate de instalar nuestro módulo gratuito SI Connect siguiendo las instrucciones de la sección 2 del FAQ de FX Volume. Selecciona los mercados a supervisar

• Elige entre Forex, oro, índices y criptomonedas directamente desde los parámetros.

• Si deseas incluir acciones, añádelas manualmente en el parámetro de símbolos. Configura tus criterios de alerta

• Define condiciones como cambios de volumen, umbrales de fuerza o movimientos extremos.

• Todas las reglas están integradas, no se requieren indicadores externos.

3. ¿Para quién es Custom Alerts AIO?

Traders de múltiples activos

• Supervisa todos los mercados desde un solo gráfico, sin necesidad de cambiar ventanas constantemente. Usuarios de estrategias automáticas o IA

• Ideal para integrarse con sistemas de IA y modelos de trading automatizado. Usuarios de VPS y traders móviles

• Bajo consumo de recursos, perfecto para ejecuciones en segundo plano o entornos remotos.

4. Resumen de ventajas clave

• No necesitas comprar indicadores por separado • Compatible con Forex, oro, criptos e índices • Acciones disponibles como opción adicional • Sin gráficos, ideal para velocidad y rendimiento • Fácil instalación y uso inmediato • Compatible con todas las reglas descritas en el FAQ de Custom Alerts

¿Prefieres personalización gráfica o control visual completo?

También puedes usar la versión clásica Custom Alerts, que incluye paneles, colores y plantillas configurables:

5. Recursos y soporte

FAQ: Todas las opciones de alerta están explicadas paso a paso con imágenes en el FAQ de Custom Alerts. Comunidad: Únete a nuestro grupo de traders para compartir estrategias y recibir ayuda. Soporte técnico: Estamos disponibles para ayudarte con la instalación, configuración y optimización del sistema.

¿Listo para llevar tu monitoreo al siguiente nivel?

Instala Custom Alerts AIO hoy mismo y empieza a recibir alertas precisas en tiempo real para todos los mercados — desde un solo gráfico, sin complicaciones.

Saludos cordiales,

Daniel & Alain