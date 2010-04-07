Ultimate Extractor MT4

Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4

Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control.

Qué hace

Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluyendo posiciones abiertas, P/L flotante y drawdown. Soporta la monitorización multicuenta con un Panel de Cartera que consolida los datos de múltiples terminales MT4.

Características principales

  • Análisis Multi-EA: Seguimiento del rendimiento de un número ilimitado de Asesores Expertos simultáneamente con desgloses individuales.
  • Seguimiento en tiempo real: Seguimiento en tiempo real de posiciones abiertas, P/L flotante y drawdown actual con auto-refresco
  • Reducción histórica de la renta variable: Reconstruye la curva real de la renta variable, incluidas las pérdidas y ganancias no realizadas, a partir del historial de precios (en caché para mejorar el rendimiento).
  • Informes HTML interactivos: Tablas ordenables, gráficos de destellos, mapas térmicos y vistas de calendario mensual.
  • Análisis por EA: Estadísticas individuales, incluidas rachas de victorias y derrotas, porcentajes de victorias, factores de beneficio y curvas de rentabilidad.
  • Mapa térmico de la hora del día: Análisis visual que muestra las horas de negociación más rentables
  • Calculadora de retirada: Calcula los beneficios con tipos impositivos y porcentajes de retirada configurables.
  • Cuadro de mandos de la cartera: Script PowerShell incluido para consolidar informes de múltiples cuentas, así como cuentas MT5 y MT4 ****MT4 y Mt5 EA required****



  • Parámetros de entrada
  • OutputFileName: Nombre de archivo del informe personalizado
  • EnableAutoRefresh: Actualización automática de informes (intervalo configurable)
  • EnableLiveTracking: Seguimiento de posiciones abiertas en tiempo real
  • CalculateHistoricalEquityDD: Reconstruye la reducción de la renta variable a partir del historial de precios.
  • EnableWithdrawalCalculator: Muestra los cálculos de los beneficios obtenidos
  • WeeklyWithdrawalPercent / MonthlyWithdrawalPercent: Configuración de la tasa de retirada
  • TaxRate: Porcentaje de impuestos para el cálculo de beneficios
  • EnableJSONExport: Exportar datos para el panel multicuenta
  • EnableDrawdownAlert: Alerta cuando la reducción supera el umbral
  • Hasta 200 asignaciones de nombres de EA y 10 configuraciones de grupos de EA

Cómo utilizarlo

  1. Adjuntar Ultimate Extractor a cualquier gráfico
  2. Configure las asignaciones de nombres de EA en las entradas (o utilice la detección automática)
  3. El informe se genera automáticamente en la carpeta MQL5/Files
  4. Abra el archivo HTML en cualquier navegador para ver su panel de control

Archivos de salida

  • Informe_[NúmeroDeCuenta].html: Informe interactivo principal
  • ReportData_[AccountNumber].json: Exportación de datos para el cuadro de mandos de la cartera

Documentación y archivos de configuración de ejemplo disponibles bajo petición a través de la mensajería MQL5.


