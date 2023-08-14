MT4 to Discord Signal Provider

El MT4 to Discord Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable diseñada para enviar señales de trading directamente a Discord. Esta herramienta transforma tu cuenta de trading en un proveedor de señales eficiente.

¡Personaliza los formatos de los mensajes para adaptarlos a tu estilo! Para facilitar su uso, selecciona entre plantillas pre-diseñadas y elige qué elementos del mensaje incluir o excluir.

[Demo] [Manual] [Versión MT5] [Versión TelegramNew: [Telegram To MT5]


Configuración

Sigue nuestra guía de usuario detallada para una configuración fácil. No se necesita conocimiento previo de la API de Discord; proporcionamos todas las herramientas necesarias.


Características Clave

  • Personaliza los detalles de los pedidos para las actualizaciones de los suscriptores.
  • Implementa modelos de suscripción escalonados como Bronce, Plata, Oro, cada uno ofreciendo diferentes niveles de acceso a las señales.
  • Adjunta capturas de pantalla del gráfico donde se ejecutó la orden.
  • Muestra las órdenes cerradas en estas capturas de pantalla para mayor claridad.
  • Opción de retrasar el envío de mensajes de nuevas órdenes para ajustes de última hora.
  • Información de pedidos transparente y detallada:
    • Nuevas órdenes de mercado con capturas de pantalla.
    • Modificaciones a las órdenes (stop loss, take profit).
    • Órdenes cerradas y parcialmente cerradas.
    • Nuevas órdenes pendientes y modificaciones.
    • Activaciones y eliminaciones de órdenes pendientes.
    • Informes detallados sobre órdenes históricas.
    • Comentarios personalizables para cada orden.

Nota:

* Las capturas de pantalla incluyen cualquier objeto en tus gráficos como indicadores.

** Opción de fusionar órdenes parcialmente cerradas en informes para mayor precisión.

*** Informes diarios, semanales y mensuales se generan automáticamente o pueden solicitarse manualmente.

Esta herramienta requiere una conexión en vivo con Discord y no es compatible con probadores de estrategias. Un video de demostración está disponible para mostrar la operación en vivo.

El MT4 to Discord Signal Provider está diseñado exclusivamente para sistemas Windows. Los usuarios de dispositivos Apple pueden necesitar un VPS para un rendimiento óptimo.

Actualizado continuamente con nuevas características y mejoras.


Recomendaciones

Se recomienda un VPS para una ejecución ininterrumpida y una entrega de señales confiable.

Nota: Se desaconseja el VPS de MQL5 debido a problemas de compatibilidad con la interfaz de usuario.


Advertencia: El MT4 to Discord Signal Provider SOLO está disponible a través del Marketplace oficial. Cuidado con los productos falsificados que afirman ser lo mismo.


Comentarios 4
The Bridge CEO INC
139
Sayyid Abdulla Muhammad 2024.05.23 19:15 
 

Great product. Very useful!

Terry Alan Lamb
545
Terry Alan Lamb 2024.01.04 19:47 
 

This is easily the BEST MT4-Discord EA available at any price, easy to setup and has all the features you would want; works great and allows me to sell my signals easily.

Robert Jagger
946
Robert Jagger 2023.11.27 16:11 
 

While writing this review, I have been using the MT4 to Discord Signal Provider for three weeks to post live stock trading signals to the JagzFX Premium Discord Channel. In brief, I am very happy with the product, especially considering the low price. The author provides clear instructions on how to set up both Discord and the sender. There are a lot of options to choose from, but if you have seen other signal channels on Discord and have a clear understanding of how you want your signals to look, then the product is straightforward to configure. I have been in touch with the author regarding a minor issue (that only affects sending a chart screenshot) and he has been quick to respond and helpful.

Respuesta al comentario