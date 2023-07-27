ManHedger MT4

5

ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO.

Manual y Versión de Prueba

Por favorNO COMPRE este producto antes dePROBARLO y ver mi video sobre el mismo.

¡Póngase en contacto conmigo para soporte al usuario o informes de errores, o si desea la versión MT5!

Versión MT5

No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA.

Con este Asesor Experto, usted puede:

  • Implementar su propia estrategia de Recuperación de Zona para capitalizar los mercados en tendencia.
  • Crear estrategias de negociación Grid, para beneficiarse de los mercados que van.
  • Colocar órdenes de forma fácil y clara.
  • Mostrar sus operaciones/estrategias en el gráfico.
  • Mostrar sus Take Profits/Stop Losses en porcentaje.
  • Mostrar el volumen en cantidad monetaria.
  • Utilice los ratios Trailing StopLoss y Riskreward.
  • Gestione sus operaciones abiertas y órdenes pendientes.
  • Limite sus Drawdown y Profits
  • Crear estrategias de cobertura
  • Abrir operaciones con beneficios parciales
  • Abrir operaciones con punto de equilibrio automático

Esta herramienta me ha ayudado a resolver muchos de mis propios problemas, y ahora estoy tratando de ayudar a otros también. Puede funcionar como gestor de operaciones y como robot de trading al mismo tiempo.

La estrategia de negociación que utilizo esta utilidad se basa en la siguiente idea: La mayoría de la gente pierde el comercio de divisas. Apostar contra el sentimiento con estrategias de rejilla me pareció una estrategia rentable. Las estrategias de recuperación de zonas destacan en condiciones de mercado tendenciales. Esto es una gran ventaja, porque predecir la dirección es mucho más difícil que predecir la alta volatilidad. Inicializar las estrategias de Recuperación de Zona antes de los acontecimientos noticiosos es otro elemento clave de mi estrategia personal de negociación.

Mi consejo para utilizar el producto:
  • Al interpretar estrategias de recuperación de zona o de cuadrícula, es aconsejable establecer un riesgo mucho mayor que la ganancia, con una relación Riesgo-Recompensa recomendada de al menos 15:1.
  • Al cambiar la ganancia o el riesgo de una estrategia en ejecución, no se recomienda establecer una ganancia mucho mayor o un riesgo mucho menor, ya que puede tener efectos negativos en las estrategias bien calculadas.
  • No recomiendo ejecutar estrategias de recuperación de zona y de cuadrícula al mismo tiempo en el mismo valor.
  • Configurar el EA para los mismos valores varias veces con los mismos números mágicos puede dar lugar a errores inesperados. (El EA distingue otros EAs con la ayuda de símbolos y números mágicos).
  • No recomiendo utilizar la estrategia de rejilla con un Orderstep o Densidad establecidos demasiado altos, ya que la orden inicial puede ser demasiado pequeña.
  • Recomiendo utilizar el EA para valores que tengan la divisa de la cuenta como divisa base o de margen.
  • Con el cambio de precio el tamaño de un lote en su moneda base puede cambiar, vuelva a introducir el volumen si está calculando en cantidad monetaria.
  • No elimine el Experto/cierre el gráfico/cierre MetaTrader, cuando una estrategia se está ejecutando.
  • Si el Balance es 0 el Experto no funcionará.

Si se encuentra con algún problema o tiene algún comentario, recomendaciones o preguntas sobre el programa, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo. Me comprometo a atender cualquier inquietud y cumplir con sus requerimientos para asegurar la mejor experiencia posible con el producto.


Estoy constantemente tratando de mejorar este producto y se puede esperar nuevas versiones.

Espero haberle sido de ayuda y que esta utilidad le resulte útil.

#Etiquetas: Grid Tool Manual Grid Grid Manual Hedge Tool Hedge Manual Hedge Hedging tool Strategy Builder grid strategy creator hedge strategy trade manager order manager visual display order display trade management trailing stop trailing sl riskreward tool prop firm challenge prop challenge trade assistantorder grid management grid trading equity protector protect equity risk manager risk tool drawdown protect drawdown limiterclose all sl breakeven
Comentarios 6
Jozsef Lakatos
521
Jozsef Lakatos 2024.03.23 08:22 
 

A promising utility. I really like it; all my respect to the writer. Very well thought out and developed. Keep it up. Thank you very much.

Productos recomendados
HFT Fast Scalping EA
Sami George Saba Zeidan
Utilidades
HFT FAST SCALPING EA el comercio de alta frecuencia que utilizan órdenes de stop para entrar en las operaciones cuando el mercado está en tendencia. mejor uso de 1- corredores de deslizamiento bajo para us30 y DE40 . 2-BROKERS CON COMISIONES BAJAS O NULAS PARA EUR Y ORO. 3-Prop empresas como ftmo ,tff,.......etc Este EA UNLIKE Otros HFT EAs , Usted puede ver que en los parámetros ,, ELEGIR TAMAÑO DE LOTE , LOTE MAX , ELEGIR TIEMPO , COMENTARIO Y OTROS . SE DETIENE AUTOMÁTICAMENTE 3 MINUTOS CADA
AdvCopyTraders
Chukwudi Joshua Obiekwe
Utilidades
AdvCopyTraders PRO es un potente y ultra-rápido copiador de operaciones diseñado para traders que manejan múltiples cuentas MT4. Duplica todas las operaciones de una cuenta maestra a una o más cuentas esclavas al instante - incluyendo entradas, salidas, modificaciones, actualizaciones SL/TP y cierres parciales. Tanto si eres un proveedor de señales, gestor de fondos, o utilizas múltiples brokers, este copiador garantiza una sincronización perfecta y un retardo de ejecución cero en el mismo PC/VP
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Order and Risk Management MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Utilidad para la gestión automática de pedidos y riesgos. Le permite aprovechar al máximo las ganancias y limitar sus pérdidas. Creado por un comerciante practicante para comerciantes. La utilidad es fácil de usar, funciona con cualquier orden de mercado abierta manualmente por un comerciante o con la ayuda de asesores. Puede filtrar operaciones por número mágico. La utilidad puede trabajar con cualquier número de pedidos al mismo tiempo. Tiene las siguientes funciones: 1. Establecer nivele
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilidades
Virtual Collider Manual es un asistente de trading con un panel incorporado para el trading manual. Se mueve automáticamente una posición abierta por un comerciante en el beneficio utilizando innovador algoritmo de rejilla de adaptación de promedio y piramidal adaptable El know-how del algoritmo de rejilla de promediación y piramidación del robot de trading Virtual Collider Manual se basa en la adaptación totalmente automática de todas las características de la rejilla de órdenes y pirámide cons
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilidades
Asesor Experto para MT4 Utilidad útil que debe tener para todos los comerciantes. Con 1 clic en el botón, usted es capaz de cerrar todas sus posiciones abiertas. Viene con una advertencia emergente de notificación cuando se hace clic para cerrar todas sus operaciones, para evitar un accidente pulse el botón. Sólo tienes que pulsar "Sí" para confirmar o "No" para cancelar. El experto cerrará todas tus posiciones abiertas sin importar que pares tengas abiertos o direcciones. Sólo tiene que adjunta
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Account Protector Metatrader 4
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Utilidades
Protector de Cuenta Meta Trader 4 This utility prevents risk of ruin per trading cycle.  Las cuentas de operaciones de divisas al por menor están diseñadas con niveles de stop out que hacen imposible restaurar rápidamente el capital de operaciones perdido (a los niveles iniciales) en caso de que un operador humano o algoritmo " reviente" una cuenta. Esto dificulta los esfuerzos de un operador que, después de aumentar la inversión de una cuenta hasta un múltiplo de su valor inicial, de repente su
Trade Hub MT4
Oleksii Romanov
Utilidades
Trade Hub Expert Advisor (EA) - Descripción Trade Hub es un Asesor Experto centralizado de gestión de riesgos y operaciones diseñado para aplicar un control estricto sobre las operaciones basadas en la red a través de múltiples gráficos y símbolos. Su función principal es la protección del capital y la ejecución disciplinada de las operaciones , lograda a través de las siguientes limitaciones clave: Limitación de cuad rícula global: restringe el número total de cuadrículas activas en todos los
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 4 (MT4) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones mediante un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote . Principales Ventajas Panel de operaciones fácil de usar: Panel personalizable
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Trendline Trade Panel
Sugianto
5 (1)
Asesores Expertos
El Trendline Trade Panel fue creado para facilitar el entrenamiento de las habilidades de trading en forex en backtester y al mismo tiempo facilitar el trading en vivo utilizando líneas de tendencia con sólo pulsar un botón. Este ea es perfecto para principiantes que quieren aprender a operar manualmente porque todas sus características están equipadas con herramientas básicas para operar en forex. Otros usos del Trendline Trade Panel: + Se puede utilizar para realizar recuperaciones de posicio
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
Antes de comprar, realice una prueba tras otra utilizando una cuenta de demostración  MyVolume Profile FV (versión GRATUITA)  durante varios meses. Aprendalo y encuentre la mejor configuración para reunirse con el suyo. MyVolume Profile Scalper EA es un programa avanzado   y     automatizado diseñado para utilizar el perfil de volumen, que   toma   el volumen total negociado a un nivel de precio específico durante el período de tiempo especificado y divide el volumen total en volumen ascendente
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 3 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en el DAX H1 timeframe. Múltiples EAs operados juntos conducirán a un MAYOR BENEFICIO y una CURVA DE CAPITAL MÁS SUAVE. 3 no correlacionados EAs lógicas para DAX H1 timeframe se fusionaron en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy SIMPLES con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza un enfoque diferente - algunos tienen TAKE PR
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 3 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en el DAX M30 timeframe . Múltiples EAs operados juntos conducirán a un MAYOR BENEFICIO y una CURVA DE CAPITAL MÁS SUAVE. 3 no correlacionados EAs lógicas para DAX M30 timeframe se fusionaron en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy simple con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza un enfoque diferente - algunos han TAKE P
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
K Trade Lib Pro 4
Kaijun Wang
Bibliotecas
MT4/5 biblioteca universal de comercio ( un código común 4 y 5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 4.ex4"       //Para empezar bien, ejecute la primera línea para incluir    void StartGood() ;    //Facturación sencilla    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl=
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
Asesores Expertos
GoldenTrend - un Asesor Experto de scalping de alta frecuencia de última generación diseñado para extraer beneficios de los movimientos más pequeños del mercado. Utilizando algoritmos avanzados para el análisis de la acción del precio y el volumen, abre docenas de operaciones diarias de alta precisión con un riesgo mínimo. ¿Por qué GoldenTrend? Монитор O peraciones ultra-rápidas : Captura beneficios a partir de movimientos de 5-15 pips. Ideal para cuentas ECN con spreads bajos. Estrategia A
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Asesores Expertos
Requisitos Optimizado para funcionar con EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD Para el timeframe 4H. *(El depósito mínimo recomendado es de 300$ para cada Par) para lote inicial fijado en 0.10, Mis Pares favoritos son (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Advertencia será VENTA sólo 5 Copys a 60 $ Luego se actualizará hasta 200 $. Usted puede utilizar la forma en que es, Para los archivos de nuevo conjunto será añadir (Comentarios) ECN corredor con baja propagació
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT4 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 funciones en una sola herramienta profesional para análisis, gestión y automatización. Combina gestión del riesgo, control de posiciones y análisis del mercado en una interfaz moderna e intuitiva. Ideal para Forex, índices, criptomonedas y más. Por qué los traders lo eligen Órdenes rápidas con un clic Cálculo automático de riesgo y tamaño de lote Órdenes avanzadas: grid, OCO, órdenes ocultas, SL/TP virtuales Gestión: ci
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilidades
¡Ahora, usted tiene su propio programa PROP FIRM AUTO-CLOSER ! Una vez que el objetivo de su cuenta o drawdown alcanza, todas las órdenes abiertas se cerrarán automáticamente. ========================================== ENTRADAS: Objetivo de cuenta (importe exacto): Ponga el objetivo exacto de la cuenta. Una vez que la equidad alcanza su objetivo de saldo de cuenta especificado, todas las órdenes abiertas se cerrarán. Asegúrese de añadir un margen para tener en cuenta el deslizamiento. Utilizar
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Indicadores
El indicador Stratos Pali es una herramienta revolucionaria diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante la identificación precisa de las tendencias del mercado. Este sofisticado indicador utiliza un algoritmo único para generar un histograma completo, que registra cuándo la tendencia es Larga o Corta. Cuando se produce un cambio de tendencia, aparece una flecha que indica la nueva dirección de la tendencia. Información Importante Revelada Deja un comentario y ponte en contacto
EnkiSoft Trade Clone
Ritter Jozsef
Utilidades
Comercio Clon MT4 EA Descripción del usuario en el blog MQL5 Nueva versión 1.57 Leer actualizaciones Descargar versión MT5 aquí Con Trade Clone EA usted puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 y MetaTrader 5 simultáneamente, clonar las operaciones de cualquier robot de trading desde la cuenta del servidor a las cuentas de sus amigos y familiares. Nota: Todos los MetaTrader 4 y MetaTrader 5 deben ejecutarse en el mismo equipo, o es necesario copiar el archivo de comercio a la computad
Los compradores de este producto también adquieren
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilidades
Unlimited Trade Copier Pro es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor pued
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avanzado de Control de Riesgo y Gestión de Operaciones para MT4 Versión gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Descripción General Crystal Trade Manager PRO (CTM) es una herramienta profesional de gestión de riesgo y automatización de operaciones diseñada para MetaTrader 4. Está creada para traders que requieren disciplina, protección sólida del capital y automatización inteligente en su operativa diaria. El sistema controla el riesgo, proteg
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilidades
OFERTA ILIMITADA - SÓLO POR 2 DÍAS | 50% DE DESCUENTO EL VIERNES NEGRO $640 -> $320 Su asistente inteligente para el mercado de divisas Presentamos una potente herramienta de MetaTrader diseñada para revolucionar su forma de operar. Este asistente inteligente va más allá de los indicadores tradicionales para proporcionar un análisis exhaustivo del mercado, impulsado por la IA - para que pueda operar con claridad y confianza. Qué hace Esta avanzada herramienta supervisa y analiza continuamente
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El panel del Administrador oculto del FFx le ayudará a gestionar fácilmente sus órdenes directamente en el gráfico. A continuación descripción de todas las características: TP, SL y TrailingStop están ocultos Cada orden tiene sus propias líneas en gráfico Arrastrar y soltar cualquier línea para cambiar el TP/SL según su necesidad Opción para mover automáticamente la línea SL en equilibrio cuando se alcanza el TP Nº 1 Opción de elegir el tipo TP/SL (por pips o precio) Opción de elegir el tipo de
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El panel FFx Risk Calculator le ayudará a calcular muy fácilmente el tamaño de sus operaciones, el SL o el riesgo directamente en el gráfico. Todas las características se describen a continuación: Opción de seleccionar que parámetro calcular: Riesgo, Stop Loss o Tamaño del Lote El panel mostrará si el tamaño del lote está permitido según el margen libre actual de la cuenta. Botón para maximizar/minimizar el panel Arrastre y suelte el panel en cualquier lugar del gráfico ¿Cómo utilizarlo? Selecci
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilidades
News Trader Pro es un robot único que permite tradear las noticias. Él descarga todas las noticias desde varias páginas Forex que gozan de popularidad. Usted puede seleccionar cualquier noticia y establecer una estrategia de antemano. News Trader Pro empezará a tradear de acuerdo con la estrategia seleccionada automáticamente en cuanto salga la noticia. La publicación de la noticia ofrece la posibilidad de ganar porque los cambios del precio en este momento pueden ser significativos. Con la apar
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 9 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: 1. Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para su visualización. El usuario puede seleccionar hasta 9 marcos temporales para mostrar 2. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 9 period
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilidades
Copia transacciones entre terminales MT4. Posibilidades: inicio rápido de la copia carga mínima del procesador copia directa e inversa copia de los niveles Take Profit y Stop Loss copiar diferidos y sus cambios copiar operaciones una a muchas copiar operaciones muchas a una sólo copia local Atención: El producto está diseñado para copiar operaciones sólo dentro de un único ordenador o VPS con acceso al escritorio. El producto no funcionará en el Hosting Virtual integrado del terminal. Le ayudare
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Utilidades
Elliott Wave Counter es un panel para el marcado manual rápido y fácil de usar de las ondas de Elliott. Se puede seleccionar un color y un nivel de marcas. También hay funciones para eliminar el último marcado y el marcado completo realizado por la herramienta. El marcado se realiza con un solo clic. Haga clic cinco veces: ¡tenga cinco olas! Elliott Wave Counter será un gran instrumento tanto para principiantes como para analistas profesionales de las ondas de Elliott. Guía de instalación y entr
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Utilidades
Si desea trazar líneas de soporte y resistencia, consulte: la apertura diaria del mercado, los niveles de pivote clásicos, los niveles de pivote de Fibonacci, las líneas de tendencia, los niveles de Fibonacci, el tiempo restante hasta el cierre de la vela y el diferencial actual. Si busca colocar sus órdenes con el lote exacto que cumpla con el riesgo de stop loss deseado. Si desea hacer todo esto y más con un solo clic, entonces esta es la herramienta perfecta para utilizar. Esta herramienta le
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilidades
Unlimited Binary Options Copier Remote es una poderosa herramienta para copiar operaciones de opciones binarias de forma remota entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de señales, que quieren compartir sus operaciones de opciones binarias con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a un número ilimitado de receptores y un receptor puede obtener operaciones de un número ilimitad
Telegram Publisher Agent
Omar Alkassar
5 (2)
Utilidades
Telegram Publisher Agent   es un complemento que permite a los comerciantes enviar señales a sus canales y grupos de Telegram en tiempo real. Con mensajes personalizables, capturas de pantalla de gráficos y otras características, la herramienta ayuda a los operadores a compartir sus conocimientos y estrategias comerciales con sus seguidores. La herramienta también cuenta con un hermoso diseño con interruptor de tema claro y oscuro, que brinda a los usuarios una experiencia comercial estética y f
Dashboard Babon Scalping System
Wang Yu
1 (1)
Utilidades
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Póngase en contacto conmigo / mensaje si se encuentra con algún problema con el producto o necesita característica adicional para agregar en la versión base. Hay versión Demo de este panel Dashboard Babon Scalping System Demo en mi lista de productos, por favor pruébelo para familiarizarse con todas las funcionalidades de forma gratuita, LINK . Este sistema utiliza basicamente TDI, Heiken Ashi Trend, Price Trend en H1 time-frame y TMA en H1&H4 time-frame para genera
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
Utilidades
El indicador Pairs Trade es una utilidad para la negociación semiautomática de pares. Permite combinar los gráficos de dos instrumentos arbitrarios, aunque los horarios de sus sesiones de negociación sean diferentes. Muestra un gráfico de diferenciales en forma de histograma con una media móvil superpuesta. Calcula el swap que se cobrará por la posición sintética (en la divisa de depósito). Es posible establecer un nivel para la apertura automática de una posición sintética en el gráfico de dife
Corporate Report
Pavel Verveyko
5 (1)
Utilidades
El script muestra información sobre los informes corporativos y los dividendos de la acción. Los datos se descargan de investing.com : Fecha del informe Beneficio por acción (BPA) Ingresos Capitalización bursátil Importe de los dividendos Fecha de pago de dividendos Ingresos por dividendos El producto no puede ser probado en el tester (ya que no es posible recibir datos de Internet). Antes del lanzamiento: Añada 2 URL https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData y
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilidades
Este Stacker EA: Establecer automáticamente Stop loss en una nueva orden Establecer automáticamente Take profit en una nueva orden Apila (o abre hasta 4 órdenes adicionales al mismo tiempo) cuando se coloca una nueva orden, el SL/TP puede ser preestablecido individualmente para cada orden. Proporciona un reemplazo transparente para el estándar de 1 clic en los botones de comercio en MetaTrader 4 (1 clic sigue funcionando y SL / TP se establecerá automáticamente, así como apilamiento). Calcula au
FXFledgling Exit Tool
Joel Protusada
Utilidades
FXFledgling Exit Tool es una completa herramienta de gestión de riesgos que analiza tanto las operaciones abiertas como la dirección del par de operaciones abiertas. Siempre y cuando se sigan estrictamente las sugerencias de entrada y gestión de lotes presentadas aquí, tendrá una alta probabilidad (pero no garantía) de sobrevivir a la operación. Qué hace Se utiliza como herramienta de salida. Ayuda al operador a gestionar cualquier operación manual que haya realizado. Hace lo siguiente Trail St
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
Utilidades
Nuevas oportunidades para analizar criptodivisas en el habitual MetaTrader 4. Por ejemplo : Seleccionamos el símbolo de la criptodivisa y adjuntamos cualquier indicador, Asesor Experto o script. Modo de inicio Visualización de la criptomoneda; Recogida de datos. Capacidades Trabajar como con un gráfico de divisas estándar; Actualización automática de los gráficos abiertos; Selección de criptodivisas individuales para la actualización; Selección de plazos individuales para la actualización; Tra
Telegram Notify
Kin Hang Tan
1 (1)
Utilidades
Notify Telegram es una utilidad que conecta tus actividades de trading de MetaTrader4 con tu chat/canal de Telegram. Te ayudará a monitorizar tus acciones en MetaTrader4, como colocar operaciones, modificar el TP/SL de una orden, cerrar operaciones, etc. y enviar un mensaje de notificación a tu chat/canal dedicado de Telegram. No ejecuta ninguna operación en tu cuenta de MetaTrader4. Puede ser útil para monitorizar el rendimiento del EA o proporcionar señales a tu canal/grupo de Telegram suscrit
Easy Strategy Builder
Gheis Mohammadi
5 (3)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Telegram ChartSnap
Kin Hang Tan
Utilidades
Telegram ChartSnap es una herramienta para conectar tus actividades de MetaTrader 4 a tu chat/grupo/canal de Telegram. Capturará la pantalla de tu gráfico de MetaTrader 4 y lo enviará a tu chat/grupo/canal dedicado de Telegram a través de un bot de Telegram. Todo el proceso se repetirá en base a un ciclo de tiempo predeterminado por el usuario. Es una herramienta conveniente para aquellos que les gusta tener acceso a su sistema / tablero favorito que sólo está disponible en MetaTrader Desktop.
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Utilidades
Análisis de Expansión y Retroceso de Fibonacci Herramientas de retroceso de Fibonacci y línea extendida para la plataforma MT4, ideal para los traders que utilizan el método de trading del punto DiNapoli y el trading de la Sección Dorada. La función principal: 1. Puede dibujar múltiples conjuntos de retrocesos de Fibonacci directamente, y la relación entre los puntos de retorno importantes es clara de un vistazo. 2. Puede dibujar extensiones de Fibonacci 3. El retroceso de Fibonacci y la ex
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Utilidades
Un asesor gestor de riesgos con un enorme arsenal de opciones para proteger su depósito. Para los inversores que han decidido transferir capital a la gestión fiduciaria. Cuando el operador no tiene acceso a la configuración - nivelación de los riesgos de negociación. Y también para los comerciantes que se han dado cuenta de la necesidad de supervisión de terceros de su comercio para mejorar los resultados comerciales. Para obtener los máximos resultados - debe estar en un servidor VPS independie
Virtual Grid
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Utilidad para comercio semiautomático. Aplica niveles dinámicos para establecer órdenes stop, stop loss, take profit y trailing stop invisibles para el corredor. Adecuado para trabajar con cualquier corredor, incluidos los corredores de EE. UU. Con un requisito de FIFO. Versión MT5 del enlace del asesor Las ofertas se pueden abrir usando botones o líneas. Para que el asesor abra una posición a lo largo de la línea: dibuje una línea en el gráfico y cámbiele el nombre. Cuando el precio lo cru
Grid Hero War Pad
Chock Hwee Ng
3.4 (5)
Utilidades
Grid Hero War Pad es una versión GRÁFICA MANUAL TRADER del Grid Hero EA original, diseñado y creado para TRADERS AVANZADOS que tienen experiencia en trazar sus propias entradas al mercado. Está codificado utilizando programación de INTERFAZ GRÁFICA AVANZADA, que combina el poder del trading discrecional con el algoritmo de Grid Hero en forma de consola gráfica con ejecución fácil mediante clic de botón. Le permite ejecutar operaciones manualmente utilizando Órdenes de Mercado y Órdenes Pendiente
MirrorEA
Eugenio Bravetti
Utilidades
La nueva versión de MirrorSoftware 2021 ha sido completamente reescrita y optimizada. Esta versión requiere ser cargada sólo en un gráfico porque puede detectar todas las acciones en cada símbolo y no sólo las acciones del símbolo donde está cargado. Incluso los gráficos y el modo de configuración han sido completamente rediseñados. El MirrorSoftware se compone de dos componentes (todos los componentes son necesarios para funcionar): MirrorController (indicador libre): Este componente debe ser
Open charts
Maksim Slovakov
Utilidades
El script abre gráficos para todos los instrumentos en la ventana "Market Watch" y puede establecer una plantilla para todos los gráficos. También puede eliminar todos los gráficos abiertos en el terminal Mt4. El script tiene los siguientes ajustes: "Timeframe" por defecto M30; (Puede poner el suyo propio: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN). "Retraso" por defecto "0"; (Retraso antes de abrir el siguiente gráfico en milisegundos). "Template" por defecto "True"; (True=aplicar plantilla al gráfi
Opening at bar closing
Maksim Slovakov
Utilidades
De hecho, usted establece Stop de Compra y Stop de Venta virtuales, que se activan tras el cierre de la vela. Este asistente le permite establecer de antemano los niveles Stop Loss y Take Profit. También existe un modo de demostración para el cálculo preliminar del parámetro riesgo/beneficio. El asistente tiene los siguientes ajustes "Lote" por defecto "0.01 "Deslizamiento" por defecto "60" (Valor en pips) "Número de orden" por defecto "0" (Número de orden mágico) "Color de comentarios" por defe
Otros productos de este autor
Trade Manager Interface MT5
Peter Mueller
4.73 (11)
Utilidades
El Trade Manager Interface es una utilidad gratuita diseñada para simplificar la operativa manual en MetaTrader. Versión MT4 disponible Por favor, deje un comentario, si te gusta el gestor de comercio. Permite a los operadores visualizar las operaciones directamente en el gráfico, calcular el tamaño de la posición automáticamente y gestionar las órdenes con funciones avanzadas como la toma de beneficios parciales, el punto de equilibrio automático y los trailing stops. Para funciones más avanza
FREE
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.89 (18)
Indicadores
El indicador de zona de oferta y demanda es una herramienta potente y fácil de usar diseñada para ayudar a los operadores a identificar zonas críticas de oferta y demanda en el gráfico. Estas zonas pueden proporcionar información valiosa sobre posibles retrocesos del mercado, rupturas y niveles de precios importantes en los que es probable que los compradores o vendedores tomen el control. El mejor Gestor de Operaciones GRATUITO . Si desea crear su propia cobertura o estrategias de cuadrícula si
FREE
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBAR y ver mi video sobre el mismo. El precio del ManHedger aumentará a 250$ después de 20 copias vendidas. ¡Contacta conmigo para soporte al usuario o informes de errores o si quieres la versión MT4! Versión MT4 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación
Trade Manager Interface MT4
Peter Mueller
4.67 (12)
Utilidades
El Trade Manager Interface es una utilidad gratuita diseñada para simplificar el comercio manual en MetaTrader. Por favor, deje un comentario, si te gusta el gestor de comercio. Permite a los operadores visualizar las operaciones directamente en el gráfico, calcular el tamaño de la posición automáticamente y gestionar las órdenes con funciones avanzadas como la toma de beneficios parciales, el punto de equilibrio automático y los trailing stops. Esta herramienta se centra en el control del ries
FREE
Supply and Demand Zones MT4
Peter Mueller
4.5 (2)
Indicadores
El indicador de zona de oferta y demanda es una herramienta potente y fácil de usar diseñada para ayudar a los operadores a identificar zonas críticas de oferta y demanda en el gráfico. Estas zonas pueden proporcionar información valiosa sobre posibles retrocesos del mercado, rupturas y niveles de precios importantes en los que es probable que los compradores o vendedores tomen el control. El mejor Gestor de Operaciones GRATUITO . Si desea crear su propia cobertura o estrategias de cuadrícula si
FREE
Candlestick Patterns with Alerts MT5
Peter Mueller
4.25 (4)
Indicadores
Con este indicador fácil de configurar puede mostrar y establecer alertas para las siguientes formaciones de velas: Breakout alcista, Breakout bajista, Martillo, Pin, Envolvente alcista, Envolvente bajista. Parámetros de entrada: ShortArrowColor: El color de las flechas, mostrando una formación de vela bajista. LongArrowColor: El color de las flechas que muestran una formación de vela alcista. BullishEngulfing: Disabled/Enabled/EnabledwithAlert BajaEngulfing: Disabled/Enabled/EnabledwithAlert Pi
FREE
Candlestick Patterns with Alerts MT4
Peter Mueller
Indicadores
Con este indicador fácil de configurar puede mostrar y establecer alertas para las siguientes formaciones de velas: Bull Breakout, Bear Breakout, Hammer, Pin, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing. Le agradecería que revisara el indicador Parámetros de entrada: ShortArrowColor: El color de las flechas, mostrando una formación de vela bajista. LongArrowColor: El color de las flechas que muestran una formación de vela alcista. BullishEngulfing: Disabled/Enabled/EnabledwithAlert BearishEngulfing: D
FREE
Filtro:
Jozsef Lakatos
521
Jozsef Lakatos 2024.03.23 08:22 
 

A promising utility. I really like it; all my respect to the writer. Very well thought out and developed. Keep it up. Thank you very much.

V2DAY
45
V2DAY 2023.12.07 21:52 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

jgooi777
239
jgooi777 2023.11.23 07:56 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Peter Mueller
32825
Respuesta del desarrollador Peter Mueller 2023.11.23 08:07
Thank you for the review, it means a lot to me!
San Takashima
115
San Takashima 2023.10.17 11:12 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Peter Mueller
32825
Respuesta del desarrollador Peter Mueller 2023.11.14 20:48
I'm using the built in dialog class, which has an "x" and for some reason the built in combobox, does not enable you to change the size easily, but I'll try to make it better and more customizable (can not promise anything in this regard) I've added comments to the EA since. Sadly these GUI-s are on the heavier side they are more "complex" and require more programming than basic EA-s. What you've mentioned in your 4th point: calculating tp from volume, it is completely possible with this tool, just set your TP inMoney, volume you want to use, leave tp blank and hit calculate, that's it. Thanks for the update and the review I appreciate it
TGY53
126
TGY53 2023.09.24 08:17 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Peter Mueller
32825
Respuesta del desarrollador Peter Mueller 2023.09.24 12:27
Thank you for your review!
Chris Ng
19
Chris Ng 2023.08.03 05:18 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Peter Mueller
32825
Respuesta del desarrollador Peter Mueller 2023.08.08 00:17
Thanks for the review!
Respuesta al comentario