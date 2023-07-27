ManHedger MT4

ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favorNO COMPRE este producto antes dePROBARLO y ver mi video sobre el mismo. ¡Póngase en contacto conmigo para soporte al usuario o informes de errores, o si desea la versión MT5! Versión MT5 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA.



Con este Asesor Experto, usted puede:

Implementar su propia estrategia de Recuperación de Zona para capitalizar los mercados en tendencia.

Recuperación de Zona para capitalizar los mercados en tendencia. Crear estrategias de negociación Grid, para beneficiarse de los mercados que van.

Grid, para beneficiarse de los mercados que van. Colocar órdenes de forma fácil y clara.

Mostrar sus operaciones/estrategias en el gráfico.

Mostrar sus Take Profits/Stop Losses en porcentaje.

Mostrar el volumen en cantidad monetaria.

Utilice los ratios Trailing StopLoss y Riskreward.

Gestione sus operaciones abiertas y órdenes pendientes.

Limite sus Drawdown y Profits

Crear estrategias de cobertura

cobertura Abrir operaciones con beneficios parciales

Abrir operaciones con punto de equilibrio automático

Esta herramienta me ha ayudado a resolver muchos de mis propios problemas, y ahora estoy tratando de ayudar a otros también. Puede funcionar como gestor de operaciones y como robot de trading al mismo tiempo.

La estrategia de negociación que utilizo esta utilidad se basa en la siguiente idea: La mayoría de la gente pierde el comercio de divisas. Apostar contra el sentimiento con estrategias de rejilla me pareció una estrategia rentable. Las estrategias de recuperación de zonas destacan en condiciones de mercado tendenciales. Esto es una gran ventaja, porque predecir la dirección es mucho más difícil que predecir la alta volatilidad. Inicializar las estrategias de Recuperación de Zona antes de los acontecimientos noticiosos es otro elemento clave de mi estrategia personal de negociación.

Mi consejo para utilizar el producto:

Al interpretar estrategias de recuperación de zona o de cuadrícula, es aconsejable establecer un riesgo mucho mayor que la ganancia, con una relación Riesgo-Recompensa recomendada de al menos 15:1.

Al cambiar la ganancia o el riesgo de una estrategia en ejecución, no se recomienda establecer una ganancia mucho mayor o un riesgo mucho menor, ya que puede tener efectos negativos en las estrategias bien calculadas.

No recomiendo ejecutar estrategias de recuperación de zona y de cuadrícula al mismo tiempo en el mismo valor.

Configurar el EA para los mismos valores varias veces con los mismos números mágicos puede dar lugar a errores inesperados. (El EA distingue otros EAs con la ayuda de símbolos y números mágicos).

No recomiendo utilizar la estrategia de rejilla con un Orderstep o Densidad establecidos demasiado altos, ya que la orden inicial puede ser demasiado pequeña.

Recomiendo utilizar el EA para valores que tengan la divisa de la cuenta como divisa base o de margen.

Con el cambio de precio el tamaño de un lote en su moneda base puede cambiar, vuelva a introducir el volumen si está calculando en cantidad monetaria.

No elimine el Experto/cierre el gráfico/cierre MetaTrader, cuando una estrategia se está ejecutando.

Si el Balance es 0 el Experto no funcionará.

Si se encuentra con algún problema o tiene algún comentario, recomendaciones o preguntas sobre el programa, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo. Me comprometo a atender cualquier inquietud y cumplir con sus requerimientos para asegurar la mejor experiencia posible con el producto.

Estoy constantemente tratando de mejorar este producto y se puede esperar nuevas versiones.

Espero haberle sido de ayuda y que esta utilidad le resulte útil.

