Trade Manager MT4 DaneTrades

Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaTrader 4.

Versión MT5 | Guía del usuario + demostración El Trade Manager no funciona en el probador de estrategias. Para una demostración, vaya a la Guía del usuario

Soporte en varios idiomas.

Gestión de riesgos

Ajuste automático de riesgo basado en % o $

Opción de utilizar tamaños de lote fijos o cálculo automático del tamaño de lote basado en volumen y pips

Configuración de stop loss de equilibrio utilizando RR, Pips o Precio

Configuración del trailing stop loss

Pérdida diaria máxima en% para cerrar automáticamente todas las operaciones cuando se alcanza el objetivo. Protege la cuenta contra demasiadas retiradas y evita que usted realice operaciones excesivas

Pérdida diaria máxima en $ para cerrar automáticamente todas las operaciones cuando se alcanza el objetivo. Protege la cuenta contra demasiadas retiradas y evita que usted realice operaciones excesivas

Equilibra todas las operaciones con un solo botón

Calcule automáticamente el riesgo de las operaciones enviadas desde un teléfono móvil/teléfono

OCO disponible en la configuración





Gestión comercial y de posiciones

Deje de operar en exceso y de venganza estableciendo operaciones máximas por mes, semana, día, hora o minutos.

Gestión avanzada de órdenes pendientes. Ajustar las reglas sobre cuándo cerrar órdenes pendientes

Órdenes pendientes pendientes

Soporte tanto para órdenes de mercado como para órdenes pendientes

Objetivo máximo de beneficio diario en $ para asegurar posiciones y dejar de operar en exceso

Objetivo máximo de beneficio diario en % para asegurar posiciones

Max Open Trades para limitar el riesgo y la exposición.

Tome parciales automáticamente usando RR, Pips o Precio

Ingrese usando objetivos RR fijos como 1:2, 1:3, 1:4, etc., y vea el beneficio calculado de la posición

Cierra todas las órdenes pendientes con un botón





Características del panel gráfico

Utilice una herramienta visual de recompensa por riesgo para realizar operaciones. Visualice las operaciones e ingrese usando líneas.

Verifique el rendimiento de la cuenta y las estadísticas, como la tasa de ganancias, la tasa de pérdidas, el total de operaciones, etc.

Visualice el rendimiento comercial y obtenga un gráfico de estadísticas con filtros como símbolo y rango de fechas.

Guarde hasta 3 plantillas de archivos de configuración para las configuraciones administradas.

Cargue archivos de configuración para utilizar rápidamente su configuración preferida.

Capturas de pantalla automáticas. Personalice el período de tiempo y el tamaño de la captura de pantalla.

Capturas de pantalla automáticas en orden pendiente, eliminar, abrir, cerrar, caducar, presionar TP o SL.

Exporte todas las operaciones a una hoja de cálculo con un solo botón.

El Programador de tareas le permite realizar acciones en días y horas específicas.

Gestor virtual de Stop Loss y Take Profit

Edición masiva de niveles de Stop Loss y Take Profit para el mismo símbolo





Enviar notificaciones

Elija entre alertas, notificaciones automáticas y por correo electrónico

Notificar si el pedido llega a SL o TP

Notificar si el pedido llega al punto de equilibrio

Notificar si se toma un parcial

Notificar si se alcanza la pérdida diaria máxima

Notificar si se alcanza el beneficio diario máximo

Notificar si el comercio se restringe

Notificar si se permite el comercio





Intercambiar teclas de acceso rápido y atajos

Teclas de acceso rápido y atajos totalmente personalizables para las funciones principales del panel



