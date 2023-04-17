Trade Manager MT4 DaneTrades
- Utilidades
- Levi Dane Benjamin
- Versión: 6.30
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Versión MT5 | Guía del usuario + demostración
El Trade Manager no funciona en el probador de estrategias. Para una demostración, vaya a la Guía del usuario
Gestión de riesgos
- Ajuste automático de riesgo basado en % o $
- Opción de utilizar tamaños de lote fijos o cálculo automático del tamaño de lote basado en volumen y pips
- Configuración de stop loss de equilibrio utilizando RR, Pips o Precio
- Configuración del trailing stop loss
- Pérdida diaria máxima en% para cerrar automáticamente todas las operaciones cuando se alcanza el objetivo. Protege la cuenta contra demasiadas retiradas y evita que usted realice operaciones excesivas
- Pérdida diaria máxima en $ para cerrar automáticamente todas las operaciones cuando se alcanza el objetivo. Protege la cuenta contra demasiadas retiradas y evita que usted realice operaciones excesivas
- Equilibra todas las operaciones con un solo botón
- Calcule automáticamente el riesgo de las operaciones enviadas desde un teléfono móvil/teléfono
- OCO disponible en la configuración
Gestión comercial y de posiciones
- Deje de operar en exceso y de venganza estableciendo operaciones máximas por mes, semana, día, hora o minutos.
- Gestión avanzada de órdenes pendientes. Ajustar las reglas sobre cuándo cerrar órdenes pendientes
- Órdenes pendientes pendientes
- Soporte tanto para órdenes de mercado como para órdenes pendientes
- Objetivo máximo de beneficio diario en $ para asegurar posiciones y dejar de operar en exceso
- Objetivo máximo de beneficio diario en % para asegurar posiciones
- Max Open Trades para limitar el riesgo y la exposición.
- Tome parciales automáticamente usando RR, Pips o Precio
- Ingrese usando objetivos RR fijos como 1:2, 1:3, 1:4, etc., y vea el beneficio calculado de la posición
- Cierra todas las órdenes pendientes con un botón
Características del panel gráfico
- Utilice una herramienta visual de recompensa por riesgo para realizar operaciones. Visualice las operaciones e ingrese usando líneas.
- Verifique el rendimiento de la cuenta y las estadísticas, como la tasa de ganancias, la tasa de pérdidas, el total de operaciones, etc.
- Visualice el rendimiento comercial y obtenga un gráfico de estadísticas con filtros como símbolo y rango de fechas.
- Guarde hasta 3 plantillas de archivos de configuración para las configuraciones administradas.
- Cargue archivos de configuración para utilizar rápidamente su configuración preferida.
- Capturas de pantalla automáticas. Personalice el período de tiempo y el tamaño de la captura de pantalla.
- Capturas de pantalla automáticas en orden pendiente, eliminar, abrir, cerrar, caducar, presionar TP o SL.
- Exporte todas las operaciones a una hoja de cálculo con un solo botón.
- El Programador de tareas le permite realizar acciones en días y horas específicas.
- Gestor virtual de Stop Loss y Take Profit
- Edición masiva de niveles de Stop Loss y Take Profit para el mismo símbolo
Enviar notificaciones
- Elija entre alertas, notificaciones automáticas y por correo electrónico
- Notificar si el pedido llega a SL o TP
- Notificar si el pedido llega al punto de equilibrio
- Notificar si se toma un parcial
- Notificar si se alcanza la pérdida diaria máxima
- Notificar si se alcanza el beneficio diario máximo
- Notificar si el comercio se restringe
- Notificar si se permite el comercio
Intercambiar teclas de acceso rápido y atajos
- Teclas de acceso rápido y atajos totalmente personalizables para las funciones principales del panel
Por favor envíame un mensaje si tienes algún problema, siempre estaré feliz de poder ayudarte.
Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.