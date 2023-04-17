Trade Manager MT4 DaneTrades

Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaTrader 4. Soporte en varios idiomas.

Versión MT5 | Guía del usuario + demostración

El Trade Manager no funciona en el probador de estrategias. Para una demostración, vaya a la Guía del usuario

Gestión de riesgos

  • Ajuste automático de riesgo basado en % o $
  • Opción de utilizar tamaños de lote fijos o cálculo automático del tamaño de lote basado en volumen y pips
  • Configuración de stop loss de equilibrio utilizando RR, Pips o Precio
  • Configuración del trailing stop loss
  • Pérdida diaria máxima en% para cerrar automáticamente todas las operaciones cuando se alcanza el objetivo. Protege la cuenta contra demasiadas retiradas y evita que usted realice operaciones excesivas
  • Pérdida diaria máxima en $ para cerrar automáticamente todas las operaciones cuando se alcanza el objetivo. Protege la cuenta contra demasiadas retiradas y evita que usted realice operaciones excesivas
  • Equilibra todas las operaciones con un solo botón
  • Calcule automáticamente el riesgo de las operaciones enviadas desde un teléfono móvil/teléfono
  • OCO disponible en la configuración

Gestión comercial y de posiciones

  • Deje de operar en exceso y de venganza estableciendo operaciones máximas por mes, semana, día, hora o minutos.
  • Gestión avanzada de órdenes pendientes. Ajustar las reglas sobre cuándo cerrar órdenes pendientes
  • Órdenes pendientes pendientes
  • Soporte tanto para órdenes de mercado como para órdenes pendientes
  • Objetivo máximo de beneficio diario en $ para asegurar posiciones y dejar de operar en exceso
  • Objetivo máximo de beneficio diario en % para asegurar posiciones
  • Max Open Trades para limitar el riesgo y la exposición.
  • Tome parciales automáticamente usando RR, Pips o Precio
  • Ingrese usando objetivos RR fijos como 1:2, 1:3, 1:4, etc., y vea el beneficio calculado de la posición
  • Cierra todas las órdenes pendientes con un botón

Características del panel gráfico

  • Utilice una herramienta visual de recompensa por riesgo para realizar operaciones. Visualice las operaciones e ingrese usando líneas.
  • Verifique el rendimiento de la cuenta y las estadísticas, como la tasa de ganancias, la tasa de pérdidas, el total de operaciones, etc.
  • Visualice el rendimiento comercial y obtenga un gráfico de estadísticas con filtros como símbolo y rango de fechas.
  • Guarde hasta 3 plantillas de archivos de configuración para las configuraciones administradas.
  • Cargue archivos de configuración para utilizar rápidamente su configuración preferida.
  • Capturas de pantalla automáticas. Personalice el período de tiempo y el tamaño de la captura de pantalla.
  • Capturas de pantalla automáticas en orden pendiente, eliminar, abrir, cerrar, caducar, presionar TP o SL.
  • Exporte todas las operaciones a una hoja de cálculo con un solo botón.
  • El Programador de tareas le permite realizar acciones en días y horas específicas.
  • Gestor virtual de Stop Loss y Take Profit
  • Edición masiva de niveles de Stop Loss y Take Profit para el mismo símbolo

Enviar notificaciones

  • Elija entre alertas, notificaciones automáticas y por correo electrónico
  • Notificar si el pedido llega a SL o TP
  • Notificar si el pedido llega al punto de equilibrio
  • Notificar si se toma un parcial
  • Notificar si se alcanza la pérdida diaria máxima
  • Notificar si se alcanza el beneficio diario máximo
  • Notificar si el comercio se restringe
  • Notificar si se permite el comercio

Intercambiar teclas de acceso rápido y atajos

  • Teclas de acceso rápido y atajos totalmente personalizables para las funciones principales del panel

Por favor envíame un mensaje si tienes algún problema, siempre estaré feliz de poder ayudarte.


Steunis
159
Steunis 2025.03.26 06:50 
 

Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.

Apollo2012
36
Apollo2012 2024.02.12 11:27 
 

That's not only a Tool.... This is THE Tool!!! I was searching for it a long time... now I can call it my own! It is easy to use and gives you a safety to reduce lossy trades... To be honest, but what is necessary to be a profitable trader? It's all about riskmanagement... And THIS tool covers all aspects to turn an entry into a nearly riskless trade... Well DONE! If I have a wish what I want to be added: Hmm... Don't know... Maybe this: I am struggling with my broker, that a SL is only allowed to be set, when the price action is 30 points away from the entry. For perfect riskmanagment I would like, that this broker limit is overruled by the EA, so I can have a nearly riskless trade after 15+points... maybe a trailing SL to my set BreakEven-value (1.1pips)... Most of my trades will start in the right direction... but sometimes it turns after 25-30points, so I'll never can set the SL to Break Even... I know there might be an option in the EA already for this... but didn't tested it so far...

Shaxrux Gulmuradov
125
Shaxrux Gulmuradov 2023.11.09 19:20 
 

Excellent developer, solved all my problems with the tool. And the instrument is good

Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilidades
Esto significa que ahora puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 simultáneamente, reflejar las operaciones de cualquier bot de trading a las cuentas de sus amigos y familiares (incluso si está bloqueado a su número de cuenta MT4), crear carteras de inversión de muchas cuentas MT4, eliminar el riesgo de los brokers de Forex no regulados, convertir una estrategia de trading perdedora en ganadora y convertirse en un gestor de cuentas independiente inmediatamente sin necesidad de firmar ningú
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilidades
Click and Go Trade Manager, la solución definitiva para una ejecución fluida de las operaciones. Con un simple clic en el gráfico, puede definir sin esfuerzo sus niveles de stop loss, precio de entrada y objetivo. Se acabaron las molestias de introducir los valores manualmente: es increíblemente intuitivo y fácil. La gestión de riesgos integrada es una característica clave de nuestro Gestor de Operaciones. Entendemos la importancia de proteger sus inversiones, por lo que Click and Go Trade Mana
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilidades
El Asesor Experto le ayudará a reenviar todas las alertas emergentes con captura de pantalla desde MetaTrader 4 al canal/grupo de Telegram, también reenviará todas las notificaciones a Telegram. Parámetros - Telegram Bot Token - crea el bot en Telegram y obtén el token. - Telegram Chat ID - introduce tu ID de usuario, grupo / canal de Telegram - Reenviar Alerta - por defecto true, para reenviar la alerta. - Enviar mensaje como título de la captura de pantalla - por defecto falso, establece verda
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilidades
Oferta especial de Navidad: ¡50% de descuento ! Advanced Trade Manager - La solución todo en uno definitiva para una operativa manual más rápida, inteligente y segura. Transforme su operativa manual con NextGen Trade Manager AI - el panel profesional sobre el gráfico que combina ejecución instantánea, planificación visual de operaciones y una potente gestión del riesgo en una herramienta intuitiva. Ejecute órdenes, gestione el riesgo y proteja los beneficios más rápido que nunca, todo ello si
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilidades
Copie señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente en su MT4.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario y ofrece muchas características que necesita para administrar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Discord Si desea prob
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBARLO y ver mi video sobre el mismo. ¡Póngase en contacto conmigo para soporte al usuario o informes de errores, o si desea la versión MT5! Versión MT5 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación de Zona para capitalizar los mercados en tendencia. Crear es
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilidades
Ahorro de tiempo y rápida ejecución Ya sea que esté viajando o durmiendo, siempre sepa que Telegram To Mt4 ejecuta las operaciones por usted. En otras palabras, Nuestro Operador de Señales de Telegram MT4 analizará las señales de trading que recibas en tus canales de Telegram seleccionados y las ejecutará en tu cuenta de Telegram a MT4. Reduzca el Riesgo Telegram To Mt4 define toda la experiencia de copiar señales desde el copiador de señales de Telegram a las plataformas mt4. Los usuarios no
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilidades
Opera con soporte y resistencia o con zonas de oferta y demanda automáticamente una vez que hayas identificado las áreas clave desde las que quieres operar. Este EA te permite dibujar zonas de compra y venta con un solo clic y luego colocarlas exactamente donde esperas que gire el precio. El EA luego monitorea esas zonas y automáticamente tomará operaciones en función de la acción del precio que especifiques para las zonas. Una vez que se realiza la operación inicial, el EA obtendrá ganancias e
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT4 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT4. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilidades
Copiador de Telegram a MT5 de EchoTrade Copia de señales sin fisuras, instantánea y fiable - ¡Directamente de Telegram a MetaTrader 4! El producto no se ejecuta en el probador de estrategia, pero usted puede obtener la versión de prueba gratuita aquí para probar antes de comprar. ¿Cansado de ejecutar manualmente operaciones a partir de señales de Telegram? EchoTrade automatiza el proceso, copiando instantáneamente operaciones desde cualquier canal o grupo de Telegram directamente a su cuenta M
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilidades
Lleve sus operaciones al siguiente nivel con DFGX, nuestra rejilla dinámica de Fibonacci de segunda generación. Esta nueva aplicación, potente y fácil de usar, está especialmente diseñada y optimizada para la negociación intradía contraria, el scalping y la negociación de noticias en el mercado Forex. Este sistema es la solución ideal para operadores profesionales activos y scalpers que buscan formas innovadoras de optimizar su estrategia. El sistema también proporciona una excelente oportunidad
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilidades
Esta utilidad EA le permite gestionar (con filtrado avanzado) órdenes abiertas ilimitadas (manuales o EA) con 16 métodos de trailing stop: fijo, porcentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI y Stochastic. El trailing stop puede ser real o virtual, y puede salir completamente o con un porcentaje de cierre parcial al toque o al cierre de la barra. Además,
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilidades
Unlimited Trade Copier Pro es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor pued
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avanzado de Control de Riesgo y Gestión de Operaciones para MT4 Versión gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Descripción General Crystal Trade Manager PRO (CTM) es una herramienta profesional de gestión de riesgo y automatización de operaciones diseñada para MetaTrader 4. Está creada para traders que requieren disciplina, protección sólida del capital y automatización inteligente en su operativa diaria. El sistema controla el riesgo, proteg
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilidades
Completo panel de operaciones en el gráfico con la capacidad única de poder controlarse también desde el móvil. Además, cuenta con una biblioteca de configuración descargable, por ejemplo, reglas de salida, botones de panel adicionales, configuración de órdenes pendientes y mucho más. Vea nuestro vídeo del producto. Funciona con todos los símbolos no sólo pares de divisas. Características Panel gráfico plus controlable desde aplicación gratuita para Windows, iPhone y Android Motor de scripts int
Ultimate MT4 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
Utilidades
Ultimate MT4 to Telegram (UMT) envía operaciones controladas (vía símbolo, magia, comentario) a su canal de telegram. Envía operaciones abiertas y cerradas, incluyendo órdenes pendientes y modificaciones de TP/SL, junto con capturas de pantalla de gráficos, a cualquier canal de telegram. Además, puede enviar informes de operaciones abiertas e informes resumidos de beneficios/pips por día, semana o mes. Puede personalizar el diseño de las acciones comerciales o los informes con variables y emotic
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilidades
Hola a todos. News trapper EA es un experto para el comercio de noticias OFERTA LIMITADA: ¡Precio 49$ solo por 10 copias! Siguiente precio 99 no puedes hacer back test porque las noticias son eventos futuros Experto muy seguro pone Ajustes tasa de interés solamente o noticias de alto impacto para Trading Automatizado en las noticias del calendario económico. Muestra un comercio estable durante los últimos 10 años. EA no utiliza tecnologías peligrosas como martingale, grid. El Experto es muy simp
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilidades
Este es un panel de comercio visual que lo ayuda a colocar y administrar operaciones fácilmente, evitando errores humanos y mejorando su actividad comercial. Combina una interfaz visual fácil de usar con un enfoque sólido de gestión de riesgos y posiciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de usar. Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión de riesgos precisa, sin problemas La preservación del c
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
Utilidades
Un sistema de trading multitiempo basado en el trazado y seguimiento automático de los niveles de Fibonacci para la compra y venta de cualquier símbolo. Ventajas Determina la dirección de la tendencia basándose en un complejo de 14 indicadores (Cx ), extremos de ZigZag (Z ), RSI (R ), Impulso (I ) Visualización de los valores de 14 indicadores que componen la dirección de la tendencia (Cx ) Trazado de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canales Visualización de la opción de t
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
MT5 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (3)
Utilidades
Este programa te permitirá exportar todas tus operaciones de tu cuenta de MetaTrader directamente a Notion utilizando una interfaz de usuario muy amigable. Versión MT4  |  Guía de Usuario + Demo Para comenzar, utiliza la Guía de Usuario y descarga la Plantilla de Notion. Si deseas una Demo, por favor ve a la Guía de Usuario. ¡No funciona en el probador de estrategias! Principales Características Exporta todas las operaciones de tu cuenta de trading a Notion Exporta operaciones en curso y órdenes
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilidades
Copie señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente en su MT4.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario y ofrece muchas características que necesita para administrar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Discord Si desea prob
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilidades
Copie señales de cualquier canal del que sea miembro ( sin necesidad de un Token de Bot o Permisos de Administrador ) directamente en su MT5. Ha sido diseñado pensando en el usuario y ofreciendo muchas características que necesita Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Telegram Si desea probar una demostración, consulte la Gu
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilidades
¡Envía señales totalmente personalizables desde MT5 a Telegram y conviértete en un Proveedor de Señales! Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tus ajustes y comienza a usar el producto en cuestión de minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4  | Versión Discord Si deseas probar una demo, por favor consulta la Guía del usuario. El remitente de MT5 a Telegram NO funciona en el probador de estrategias. Características de MT5 a T
Local Trade Clone MT5
Levi Dane Benjamin
Utilidades
Copie operaciones localmente entre terminales MetaTrader con una interfaz sencilla y controles de riesgo profesionales. Utilícelo para reflejar operaciones entre cuentas, brokers y plataformas en cualquier combinación MT4/MT5. Diseñado para la fiabilidad : soporta actualizaciones de operaciones como breakeven, trailing stop, cierres parciales y más. User Guide + Demo | MT4 Version Notas importantes Local Trade Copier MT5 no funciona en el Probador de Estrategias. Para una demostración, por favo
MT4 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.67 (3)
Utilidades
Envía señales totalmente personalizables desde MT4 a Discord y conviértete en un proveedor de señales. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tu configuración y comienza a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5  | Versión Telegram Si deseas probar una demo, consulta la Guía del usuario. El remitente de MT4 a Discord NO funciona en el probador de estrategias. Características de MT4 a Discord Personaliza
MT5 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.33 (3)
Utilidades
¡Envía señales totalmente personalizables desde MT5 a Discord y conviértete en un proveedor de señales! Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tu configuración y comienza a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 |  Versión de Telegram Si quieres probar una demostración, ve a la Guía del usuario. El remitente de MT5 a Discord NO funciona en el probador de estrategias. Características de MT5 a Discord Pe
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilidades
Copia señales de cualquier canal del que seas miembro (   sin necesidad de un Token de Bot o Permisos de Administrador  directamente a tu MT4. Ha sido diseñado teniendo en cuenta al usuario mientras ofrece muchas características que necesitas Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tus ajustes y comienza a usar el producto en cuestión de minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Telegram Si quieres probar una demo, v
Indicator Alert
Levi Dane Benjamin
Utilidades
Esta potente herramienta le garantiza que nunca se perderá señales de trading importantes, ya que le proporciona alertas instantáneas cada vez que indicadores específicos generan señales. Gracias a su interfaz elegante y fácil de usar, podrá estar al tanto de las oportunidades del mercado sin esfuerzo. Una vez que se recibe una alerta, usted tiene la flexibilidad para decidir su próximo movimiento, lo que le da el control total de sus decisiones comerciales. No funciona en el Probador de Estrat
FREE
MT4 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (2)
Utilidades
Este programa te permitirá exportar todas tus operaciones de tu cuenta de MetaTrader directamente a Notion utilizando una interfaz de usuario muy amigable.  Versión MT5  |  Guía del usuario + Demo Para empezar, utiliza la Guía del usuario y descarga la Plantilla de Notion. Si deseas una demostración, por favor consulta la Guía del usuario. ¡No funciona en el probador de estrategias! Características principales Exporta todas las operaciones de tu cuenta de trading a tu Notion Exporta las operacio
MT4 To Telegram Sender
Levi Dane Benjamin
3.5 (4)
Utilidades
¡Envía señales totalmente personalizables desde MT4 a Telegram y conviértete en un Proveedor de Señales! Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tus ajustes y comienza a usar el producto en minutos! Guía del Usuario + Demo  | Versión MT5  | Versión Discord Si deseas probar una demo, por favor ve a la Guía del Usuario. El Enviador de MT4 a Telegram NO funciona en el probador de estrategias. Características de MT4 a   Telegram Person
Local Trade Clone MT4
Levi Dane Benjamin
Utilidades
Copie operaciones localmente entre terminales MetaTrader con una interfaz sencilla y sólidos controles de riesgo. Duplique operaciones entre cuentas, brokers y plataformas en cualquier combinación MT4/MT5. Diseñado para ser fiable : admite actualizaciones de operaciones como breakeven, trailing stop, cierres parciales, etc. User Guide + Demo | MT5 Version Notas importantes Local Trade Copier MT4 no funciona en el Probador de Estrategias. Para una demostración, por favor utilice la Guía del Usua
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
Asesores Expertos
Revert Edge es un algoritmo cuidadosamente diseñado y basado en más de 7 años de experiencia en trading en vivo. Su enfoque principal es el crecimiento lento y constante de la cuenta con énfasis en el rendimiento a largo plazo y no en ganancias rápidas, insostenibles y a corto plazo. El EA está desarrollado para operar con múltiples divisas, como AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD y más. Utiliza una estrategia de reversión a la media y aprovecha los niveles de precios que son sensibles a alg
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Asesores Expertos
Trend Alpha es un Asesor Experto automatizado de la cartera de EA de DaneTrades. Está construido en torno a un enfoque de ruptura de seguimiento de tendencias basado en reglas utilizando la acción del precio, con filtros adicionales de acción del precio diseñados para ayudar a calificar las configuraciones. El EA es multi-moneda y se utiliza comúnmente en instrumentos de tendencia como los pares JPY, NAS100, SP500, XAUUSD, y BTCUSD. Está diseñado para una configuración mínima y un proceso de co
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
Asesores Expertos
Trend Apex es un Asesor Experto automatizado de seguimiento de tendencias de la cartera de DaneTrades. Está diseñado para operadores que desean un enfoque claro basado en reglas, controles de riesgo estructurados y una interacción diaria mínima. El sistema se centra en las condiciones de tendencia utilizando MACD con filtros adicionales de precio-acción para ayudar a calificar las entradas y gestionar las salidas. Entre los instrumentos en los que se utiliza habitualmente se incluyen los princip
Stefan Balog
128
Stefan Balog 2025.06.24 11:41 
 

I've been using it for about six weeks now and unfortunately can't recommend it. I was very enthusiastic at first, but over time I realized that it has many teething issues. The most minor one is that the RR doesn't always disappear (sometimes it disappears and sometimes it doesn't) when you open a trade (the corresponding "Delete RR Tool On Trade Open" function is activated). The result: You inadvertently open multiple trades because you think the positions haven't been opened. And the worst mistake: Even though all restrictions and even "Max Daily Loss" are deactivated, both in the Expert and directly in the Trade Manager, the Trade Manager closed all of my losing positions twice. That's a disaster! After the first time, I deleted and reinstalled the Trade Manager and checked the settings carefully. Nevertheless, it happened again, so I'm ruling out a mistake on my part. That shouldn't be happening!

Steunis
159
Steunis 2025.03.26 06:50 
 

Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.

karolis Urbonas
33
karolis Urbonas 2024.08.01 21:30 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Levi Dane Benjamin
17372
Respuesta del desarrollador Levi Dane Benjamin 2024.08.01 21:39
Hi, I've never seen you reach out saying you've had an issue before. If it's freezing then let me know the error on the expert tab log and I'll fix it and you can change your review
Apollo2012
36
Apollo2012 2024.02.12 11:27 
 

That's not only a Tool.... This is THE Tool!!! I was searching for it a long time... now I can call it my own! It is easy to use and gives you a safety to reduce lossy trades... To be honest, but what is necessary to be a profitable trader? It's all about riskmanagement... And THIS tool covers all aspects to turn an entry into a nearly riskless trade... Well DONE! If I have a wish what I want to be added: Hmm... Don't know... Maybe this: I am struggling with my broker, that a SL is only allowed to be set, when the price action is 30 points away from the entry. For perfect riskmanagment I would like, that this broker limit is overruled by the EA, so I can have a nearly riskless trade after 15+points... maybe a trailing SL to my set BreakEven-value (1.1pips)... Most of my trades will start in the right direction... but sometimes it turns after 25-30points, so I'll never can set the SL to Break Even... I know there might be an option in the EA already for this... but didn't tested it so far...

Levi Dane Benjamin
17372
Respuesta del desarrollador Levi Dane Benjamin 2024.02.12 11:40
Hi, glad you like the tool! You can set a stop loss at any level you like using virtual SL and TP. As long as the tool is running constantly it will use any SL you set and it will be hidden from the broker. Find more information in the user guide about how to set this
Shaxrux Gulmuradov
125
Shaxrux Gulmuradov 2023.11.09 19:20 
 

Excellent developer, solved all my problems with the tool. And the instrument is good

Miguel Angel Martinez Sanchez
262
Miguel Angel Martinez Sanchez 2023.11.08 12:39 
 

A great tool to help you in your trades. Levi is attentive to continue improving his EA. Thank you.

Levi Dane Benjamin
17372
Respuesta del desarrollador Levi Dane Benjamin 2023.11.08 12:56
Thank you for your review
Stanislav Brodt
647
Stanislav Brodt 2023.10.30 18:51 
 

This problem was solved quickly, thank you very much

Levi Dane Benjamin
17372
Respuesta del desarrollador Levi Dane Benjamin 2023.10.30 18:59
There maybe many reasons why your system is hanging and it may or may not be to do with the EA. Send me a message I would like to know what the issue is. First make sure you're on the latest version (4.12)
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd
397
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd 2023.09.08 14:08 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

christosmythos
19
christosmythos 2023.09.04 17:11 
 

well unfortunately it freezes in my setup when placing trailing so I use the trailing tool of MT4, otherwise it seems to be working well, a bit confusing in the beginning with getting the risk right

Levi Dane Benjamin
17372
Respuesta del desarrollador Levi Dane Benjamin 2023.09.04 17:56
Hi Christos, Sorry to hear it freezes your mt4. My first assumption is the messagebox confirmation is 'off screen' and holds up the EA. Can you try turning off confirmation messages in the inputs of the EA and try again? If not I'm more than happy to investigate for you.
TikaSaunders
19
TikaSaunders 2023.09.01 09:55 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Shenice
21
Shenice 2023.08.29 11:42 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

hitesh9
24
hitesh9 2023.08.18 22:47 
 

the manager does everything a trader needs. allows you to drag and drop your entry + SL while automatically calculating your lot size for your preferred risk. also allows you to bypass your broker's max lot size per position. many other nice features as well. the developer offers amazing customer support and also regularly updates the manager with requested features. would recommend to every trader looking for an easy to use manager that does it all

rvmeurs
39
rvmeurs 2023.07.11 21:59 
 

I was already long waiting for a tool like this. I was facing little issue’s, and DaneTrades is creating a fix immediately. The tool is working great now. Very good to see, he is programming extra functionality. After buying I can upgrade every time for free. Thank you DaneTrades…

Cycytrades
54
Cycytrades 2023.06.30 16:03 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Rex Le
23
Rex Le 2023.06.03 01:13 
 

I've been working with Dane since the EAs' release and I am impressed at his quick response time in resolving issues. Thank you!

AyGee111
34
AyGee111 2023.05.30 15:00 
 

Legging badly, does not set limits in the moment u need to enter, so u miss a trade u waited for, just work bad / maximum price is for free / dont buy it dont make the same mistake i did / use now another one/ i never give bad reviews but this one is just a bad copy to make money from noobs fcgscam

how u wanna help me????? u cant help u have to code this shit correctly - i missed 2 good trades cause this shit dont work - it was just my mistake that i bought this scamm noob shit thats it DELED THIS SHIT AND DOND SELL IT TO PEOPLE

Levi Dane Benjamin
17372
Respuesta del desarrollador Levi Dane Benjamin 2023.05.30 15:11
Firstly sorry you're having a bad experience. Make sure you're updated to the latest version 2.10. I've offered multiple times to try and help you but you seem to ignore me and keep leaving comments. If you would like me to resolve your issues please send me a message
Respuesta al comentario