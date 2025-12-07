Swing Trade Concept MT4

CONCEPTO DE SWING TRADE





¿PARA QUÉ SIRVE?





Un indicador MT4 diseñado para el swing trading. Captura los cambios de tendencia utilizando la lógica SuperTrend y muestra los puntos TP con niveles Fibonacci automáticos.













¿CÓMO FUNCIONA?





1. Seguimiento de tendencias





Utiliza un algoritmo SuperTrend basado en ATR. Señala cuando se rompe la tendencia del precio.













2. Generación de señales













La tendencia se invierte al alza → Cuadro verde COMPRAR + flecha (debajo de la vela)





La tendencia se invierte a la baja → Cuadro rojo VENDER + flecha (encima de la vela)





3. Objetivos de Fibonacci





Dibuja automáticamente 7 niveles:













SL: Stop Loss (stop loss)





Entrada: Punto de entrada





TP 1-2-3-4: Objetivos de take profit





CP: Cerrar posición





Todos los niveles se muestran con líneas punteadas, con el precio escrito junto a ellos.













¿QUÉ HACE?





Señales automáticas: Cuadros y flechas de COMPRA/VENTA





Niveles de Fibonacci: Cálculo automático de TP1-TP4





Basado en ATR: Funciona de manera consistente en todos los pares (FOREX, oro, criptomonedas)





Aspecto limpio: la cuadrícula se cierra automáticamente y deja espacio a la derecha.





Zoom fácil: los cuadros de señales mantienen un tamaño fijo.













¿CÓMO SE UTILIZA?





Verde COMPRAR → Abra una posición larga, siga los niveles TP.





Rojo VENDER → Abra una posición corta, siga los niveles TP.





Coloque un stop loss en el nivel SL.





Obtenga beneficios gradualmente en los niveles TP.





Configuración:













Período ATR: 14 (predeterminado)





Multiplicador ATR: 12,0 (predeterminado)





Retrospectiva de Fibonacci: 100 velas





No es necesario cambiar otros ajustes predeterminados





CONSEJO













Funciona mejor en marcos temporales M15 y superiores





Fuerte en mercados con tendencia, úsese con precaución en rangos





Practique siempre la gestión de riesgos





Pruébelo en una cuenta demo, comience con lotes pequeños en operaciones reales







