Swing Trade Concept MT4

1

CONCEPTO DE SWING TRADE


¿PARA QUÉ SIRVE?


Un indicador MT4 diseñado para el swing trading. Captura los cambios de tendencia utilizando la lógica SuperTrend y muestra los puntos TP con niveles Fibonacci automáticos.




¿CÓMO FUNCIONA?


1. Seguimiento de tendencias


Utiliza un algoritmo SuperTrend basado en ATR. Señala cuando se rompe la tendencia del precio.




2. Generación de señales




La tendencia se invierte al alza → Cuadro verde COMPRAR + flecha (debajo de la vela)


La tendencia se invierte a la baja → Cuadro rojo VENDER + flecha (encima de la vela)


3. Objetivos de Fibonacci


Dibuja automáticamente 7 niveles:




SL: Stop Loss (stop loss)


Entrada: Punto de entrada


TP 1-2-3-4: Objetivos de take profit


CP: Cerrar posición


Todos los niveles se muestran con líneas punteadas, con el precio escrito junto a ellos.




¿QUÉ HACE?


Señales automáticas: Cuadros y flechas de COMPRA/VENTA


Niveles de Fibonacci: Cálculo automático de TP1-TP4


Basado en ATR: Funciona de manera consistente en todos los pares (FOREX, oro, criptomonedas)


Aspecto limpio: la cuadrícula se cierra automáticamente y deja espacio a la derecha.


Zoom fácil: los cuadros de señales mantienen un tamaño fijo.




¿CÓMO SE UTILIZA?


Verde COMPRAR → Abra una posición larga, siga los niveles TP.


Rojo VENDER → Abra una posición corta, siga los niveles TP.


Coloque un stop loss en el nivel SL.


Obtenga beneficios gradualmente en los niveles TP.


Configuración:




Período ATR: 14 (predeterminado)


Multiplicador ATR: 12,0 (predeterminado)


Retrospectiva de Fibonacci: 100 velas


No es necesario cambiar otros ajustes predeterminados


CONSEJO




Funciona mejor en marcos temporales M15 y superiores


Fuerte en mercados con tendencia, úsese con precaución en rangos


Practique siempre la gestión de riesgos


Pruébelo en una cuenta demo, comience con lotes pequeños en operaciones reales




Filtro:
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.12.17 18:42 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Burak Baltaci
2206
Respuesta del desarrollador Burak Baltaci 2025.12.26 15:55
I'm responding with a video, you schizophrenic man. Stop making stupid, nonsensical comments and feel a little shame! https://www.mql5.com/tr/market/product/157648/comments#comment_58810206
Respuesta al comentario