Swing Trade Concept MT4
- 지표
- Burak Baltaci
- 버전: 2.3
- 업데이트됨: 24 12월 2025
- 활성화: 10
스윙 트레이드 컨셉
목적은 무엇인가요?
스윙 트레이딩을 위해 설계된 MT4 지표입니다. 슈퍼트렌드(SuperTrend) 로직을 활용해 추세 반전을 포착하고 자동 피보나치 레벨로 TP(목표가) 지점을 표시합니다.
작동 방식은 어떻게 되나요?
1. 추세 추적
ATR 기반 슈퍼트렌드 알고리즘을 사용합니다. 가격 추세가 깨질 때 신호를 보냅니다.
2. 신호 생성
추세 상승 반전 → 녹색 매수 박스 + 화살표 (캔들 아래)
추세 하락 반전 → 빨간색 매도 박스 + 화살표 (캔들 위)
3. 피보나치 목표가
7개 레벨 자동 표시:
SL: 손절매
Entry: 진입점
TP 1-2-3-4: 목표 이익 실현점
CP: 포지션 청산
모든 레벨은 점선으로 표시되며, 가격은 각 레벨 옆에 표기됩니다.
기능 설명
자동 신호: 매수/매도 박스 및 화살표
피보나치 레벨: TP1-TP4 자동 계산
ATR 기반: 모든 통화쌍(외환, 금, 암호화폐)에서 안정적 작동
깔끔한 화면: 그리드 자동 닫힘, 우측 공간 확보
확대/축소 지원: 신호 박스 고정 크기 유지
사용 방법?
녹색 매수 → 롱 포지션 개설, TP 레벨 추종
빨간색 매도 → 숏 포지션 개설, TP 레벨 추종
SL 레벨에 손절매 설정
TP 레벨에서 단계적 이익 실현
설정:
ATR 기간: 14 (기본값)
ATR 배율: 12.0 (기본값)
피보나치 회고 기간: 100캔들
다른 설정은 기본값 변경 불필요
팁
M15 이상 시간대에서 최적 성능 발휘
추세 시장에서 강함, 횡보장에서는 주의 사용
항상 리스크 관리 실천
데모 계정에서 테스트 후, 실거래 시 소량으로 시작
not working for me to bad