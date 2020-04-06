Premium Gold Sniper

Premium Gold Snipper

Premium Gold Snipper es un sistema de trading automatizado desarrollado paraXAUUSD en el marco temporal M15. Utiliza la lógica algorítmica y el análisis basado en datos para identificar oportunidades de negociación basadas en reglas predefinidas.

Configuraciones soportadas

  • Símbolo: XAUUSD
  • Brokers recomendados: Deriv y XM o un broker con tipo de spread ECN/RAW/LOW (consulte el artículo)
  • Marco temporal: M5 - M15
  • Tipo de estrategia: Algorítmica / Basada en datos
  • Single Order Trading:
  • Depósito mínimo: 500 USD (o equivalente)/0.03 Lote
  • Compatibilidad con brokers: Funciona con brokers de 2 y 3 dígitos, cualquier divisa de depósito y cualquier offset GMT
  • Configuración requerida: Básica (adjuntar al gráfico y habilitar algo-trading)

Componentes funcionales clave

1. 1. Control de posiciones


Premium Gold Snipper ejecuta una operación a la vez.Noutiliza estrategias de martingala, rejilla o arbitraje. Las entradas y salidas operan a través de niveles fijos de stop-loss y take-profit configurados en las entradas.


2. Gestión del riesgo


Los operadores pueden elegir entre un lote fijo o un riesgo porcentual. El EA mantiene una exposición controlada y evita colocar órdenes durante spreads anormalmente altos.


3. Lógica basada en datos


El EA procesa el comportamiento reciente de los precios y los patrones internos para identificar configuraciones válidas de operaciones. No se utilizan API externas, motores de IA en línea ni señales de terceros. Toda la lógica se ejecuta completamente dentro de MT5.


4. Módulo de Ejecución

  • Monitoriza el spread y las condiciones de negociación antes de enviar las órdenes
  • Reevalúa la estructura del mercado después del cierre de cada posición.
  • Puede detener temporalmente la entrada durante fases de alta volatilidad basándose en filtros.

Cómo empezar

  1. Conecte Premium Gold Snipper a un gráfico XAUUSD (M5).

  2. Establezca su modo de riesgo preferido en Entradas.

  3. Habilite algo-trading en MT5.

  4. El EA comenzará a escanear el mercado y operará de acuerdo a sus reglas internas.

Notas de uso

  • La frecuencia de las operaciones varía; algunos días puede que no haya operaciones dependiendo de la estructura del mercado.
  • El rendimiento puede variar en función de los spreads, la estabilidad del VPS y la velocidad de ejecución del broker.
  • Se recomienda encarecidamente probar diferentes conjuntos de parámetros en el probador de estrategias MT5 antes de su uso en vivo.

Precio

Premium Gold Snipper - $1200 USD

Antes de Comprar

  • Monitoree el EA durante un período razonable.
  • Comprenda que las condiciones del mercado cambian y que ningún EA opera continuamente.
  • Ejecute múltiples pruebas retrospectivas para identificar la mejor configuración para su corredor.

