Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP

AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses) || Grupo de chat

Arquitectura del Sistema

El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para manejar diferentes aspectos del mercado:

Análisis de acción del precio y volumen en tiempo real

Integración de sentimiento de noticias y calendario económico

Síntesis de indicadores técnicos

Evaluación de riesgos y predicción de volatilidad

Mapeo de soportes y resistencias

Estrategia de Trading

El sistema gestiona las posiciones ajustando automáticamente los tamaños de las operaciones según el capital de la cuenta y las condiciones actuales del mercado. Emplea mecanismos dinámicos de stop-loss y estrategias de toma de ganancias para mantener los parámetros de riesgo. Las operaciones se ejecutan solo cuando múltiples módulos analíticos coinciden en la dirección del mercado.

Características Principales

Dimensionamiento automático de posiciones basado en el capital de la cuenta.

Análisis de mercado con filtrado de noticias económicas.

Objetivos de ganancias dinámicos y ajustes de stop-loss.

Capacidades de protección de posiciones durante el fin de semana.

Análisis multi-temporal.

Pares de Divisas Recomendados

El sistema está optimizado para pares con volatilidad suficiente, incluyendo:

Principales y Cruces: GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY

Metales: XAUUSD (Oro)

Recomendaciones de Cuenta





Conservador: Balance Mínimo $500 (Recomendado $1,000)

Marco Temporal H1

Configuración y Uso