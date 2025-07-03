AI Map
- Asesores Expertos
- Saeid Soleimani
- Versión: 2.40
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 11
AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual.
Arquitectura del Sistema
El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para manejar diferentes aspectos del mercado:
-
Análisis de acción del precio y volumen en tiempo real
-
Integración de sentimiento de noticias y calendario económico
-
Síntesis de indicadores técnicos
-
Evaluación de riesgos y predicción de volatilidad
-
Mapeo de soportes y resistencias
Estrategia de Trading
El sistema gestiona las posiciones ajustando automáticamente los tamaños de las operaciones según el capital de la cuenta y las condiciones actuales del mercado. Emplea mecanismos dinámicos de stop-loss y estrategias de toma de ganancias para mantener los parámetros de riesgo. Las operaciones se ejecutan solo cuando múltiples módulos analíticos coinciden en la dirección del mercado.
Características Principales
-
Dimensionamiento automático de posiciones basado en el capital de la cuenta.
-
Análisis de mercado con filtrado de noticias económicas.
-
Objetivos de ganancias dinámicos y ajustes de stop-loss.
-
Capacidades de protección de posiciones durante el fin de semana.
-
Análisis multi-temporal.
Pares de Divisas Recomendados
El sistema está optimizado para pares con volatilidad suficiente, incluyendo:
-
Principales y Cruces: GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY
-
Metales: XAUUSD (Oro)
Recomendaciones de Cuenta
-
Conservador: Balance Mínimo $500 (Recomendado $1,000)
-
Marco Temporal H1
Configuración y Uso
-
El EA opera durante el horario estándar del mercado.
-
Los archivos de configuración y las guías de instalación están disponibles en la sección "Comentarios".
-
Se recomienda realizar pruebas en una cuenta demo para comprender la mecánica del sistema antes de operar en vivo.
Decent Ea. The entries are very accurate. It has steadily been growing my account. I see some people complaining, what you must be aware of is the ea uses a martingale recovery and it works well. But you have to understand not to get greedy and risk too much let it do its thing and relax. Saeid is a good developer and always listens to feedback. Cheers.