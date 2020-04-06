Bitcoin Ultra Power

Bitcoin Ultra Power es un Asesor Experto algorítmico avanzado diseñado para el trading profesional en BTCUSD en el marco temporal M5. El sistema aplica análisis de mercado adaptativos con un estricto control de riesgo institucional para lograr un rendimiento estable en el mercado de criptomonedas altamente volátil. El EA incluye una arquitectura de modo dual que se ajusta automáticamente entre los instrumentos Bitcoin y Forex para una máxima versatilidad.

Características principales

Compatibilidad con múltiples activos

  • Ejecución totalmente automatizada con metodología centrada en el riesgo
  • Compatibilidad inteligente con múltiples activos
  • Rendimiento fiable en condiciones de mercado volátiles
  • Optimizado específicamente para BTCUSD (M5)

  • Cambio automático de estrategia para pares de divisas

Gestión profesional del riesgo

  • Cálculo dinámico de stop loss basado en ATR
  • Riesgo ajustable por operación (0,5% - 1,5%)
  • Múltiples modos de riesgo: Bajo, Medio, Alto
  • Cumplimiento del nivel de stop del broker
  • Estricto sistema de validación SL/TP

Configuración recomendada

Requisitos de la cuenta

  • Depósito mínimo: $300 USD
  • Brokers recomendados: Deriv y XM o un broker con tipo de spread ECN/RAW/LOW (consulte el artículo)
  • Depósito recomendado: $500+ USD para un rendimiento óptimo
  • Apalancamiento: 1:100 o superior
  • Tipo de cuenta: Cuentas estándar/ECN con spreads bajos

Configuración óptima

  • Marco temporal: M5 (5 Minutos) - Recomendado
  • Símbolo: BTCUSD, BTCUSDT, o cualquier par BTC
  • Modo de Riesgo: Medio (1% por operación)
  • Lote Fijo (BTC): 0.10 (ajuste basado en el tamaño de la cuenta)
  • Posiciones máximas: 4 (escalado piramidal)

Requisitos del broker

  • Spread: < 50 puntos en BTCUSD
  • Ejecución: Ejecución de mercado o ejecución instantánea
  • Nivel de Stop: Mínimo 10 puntos
  • Sesiones de negociación: Negociación de criptomonedas 24/7
