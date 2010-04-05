Gold Vanta

Gold Vanta – Bot de trading de oro de alta frecuencia
Gold Vanta es un bot de trading de alta frecuencia (HFT) de alto riesgo y alta rentabilidad, diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Opera utilizando una generación de estrategias avanzadas y personalizadas, diseñadas para aprovechar oportunidades de mercado de forma consistente, manteniendo al mismo tiempo parámetros de riesgo controlados.
Previa solicitud, se puede acceder a una cuenta demo activa para consultar el funcionamiento del bot.
Aviso de transparencia y autenticidad
🚨 ESTA ES LA ÚNICA PLATAFORMA DONDE SE VENDE GOLD VANTA.
NO:

Ofrezco colaboraciones

Utilizo afiliados ni vendedores de referencia

Autorizo ​​distribuciones a terceros

❗ Si encuentra este bot en cualquier otro lugar, se trata de una ESTAFA.
Cualquier publicación externa, revendedor o afirmación de asociación no está autorizada y es fraudulenta.

Rendimiento clave y estructura de riesgo
Objetivo diario: Genera entre el 1% y el 2% del capital total por día en condiciones de mercado óptimas

Exposición máxima al riesgo: Estrictamente limitada al 20% del riesgo total de la cuenta

Reducción máxima del capital: Siempre se mantiene por debajo del 5%

Protección del capital: Estrategia de recuperación integrada para gestionar movimientos de mercado inciertos y volátiles, mejorando significativamente la fiabilidad y la seguridad en comparación con los sistemas de alto riesgo convencionales

Requisitos de capital y cuenta
Capital mínimo requerido: 100.000

Compatible con cuentas Cent o Estándar

Aviso importante de configuración
⚠️ Los resultados NO son universales.
Todas las métricas de rendimiento y los resultados solo se pueden lograr utilizando MIS AJUSTES PERSONALIZADOS.
Estos ajustes se proporcionarán después de la compra y deben aplicarse correctamente para que el bot funcione según lo previsto.
