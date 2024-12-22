Synapse Trader MT5

Synapse Trader: Una red neuronal que abre nuevos horizontes en el trading

Imagine un asesor que no solo analiza el mercado, sino que se convierte en su asistente inteligente, aprendiendo cada día y adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado. Synapse Trader es una herramienta única basada en tecnologías avanzadas de redes neuronales, capaz de captar las señales más sutiles del mercado. No es solo un asesor experto, es una red neuronal viva que piensa, predice y evoluciona.

Synapse Trader EA está disponible por solo $399 durante la temporada de fiestas. Por favor, asegúrate de contactarme después de la compra para que pueda ayudarte con la configuración del asesor.





Misión de Synapse Trader

Synapse Trader fue creado con un único propósito: liberar todo el potencial de las redes neuronales en el trading, proporcionando a los traders una herramienta que analiza el mercado con mayor profundidad que nunca y les ayuda a tomar decisiones informadas basadas en cientos de factores. Esto no es solo un algoritmo: es el cerebro neuronal del trading.

Características principales

1. Synaptic Neural Core™

En el núcleo del asesor se encuentra la poderosa red neuronal multicapa Synaptic Neural Core™, que aprende de forma autónoma analizando datos históricos, condiciones actuales del mercado e incluso el comportamiento de la multitud. Simula el funcionamiento del cerebro humano, lo que le permite:

Detectar patrones ocultos en los datos.

Predecir el comportamiento del mercado considerando ciclos históricos y tendencias actuales.

Mejorar continuamente su precisión con cada nueva operación.

2. Evolución Neural Dinámica (Dynamic Neural Evolution)

La tecnología Dynamic Neural Evolution permite que la red neuronal se adapte a cualquier cambio en el mercado:

Patrones complejos: La red neuronal analiza no solo los movimientos de precios, sino también las correlaciones ocultas entre activos.

Análisis emocional: Captura los sentimientos de los participantes del mercado, como el pánico o la euforia, utilizando datos sobre volúmenes y volatilidad.

Adaptación temporal: Ajusta dinámicamente sus predicciones según la hora del día, la actividad del mercado y los eventos fundamentales.

3. Memoria Neural Temporal (TNM)

Synapse Trader integra el módulo Temporal Neural Memory, que permite a la red neuronal recordar eventos clave del mercado e incorporarlos a su análisis. Esto proporciona las siguientes ventajas:

Pronósticos basados en eventos pasados similares a la situación actual.

Consideración de tendencias a largo plazo y patrones históricos.

Mejora continua del modelo a medida que aumenta el volumen de datos.

Módulos de estrategia

1. Módulo de Precisión en Oro (XAU/USD)

Este módulo está dedicado exclusivamente al trading del par oro-dólar (XAU/USD), aprovechando todo el espectro de capacidades neuronales de Synapse Trader. Aplica tecnologías avanzadas de reconocimiento de patrones, pronóstico de tendencias y análisis de volatilidad para garantizar precisión y adaptabilidad en uno de los mercados más dinámicos.

2. Módulo de Análisis del Euro (EUR/USD)

Diseñado especialmente para el par EUR/USD, este módulo ajusta la red neuronal de Synapse Trader a las particularidades del par de divisas más negociado del mundo. Mediante configuraciones precisas y calibraciones específicas, ofrece un rendimiento constante y estrategias optimizadas.

3. Módulo Dinámico de la Libra (GBP/USD)

Centrado exclusivamente en el par GBP/USD, este módulo utiliza ajustes específicos y configuraciones personalizadas para navegar la volatilidad y los patrones de comportamiento únicos de este par. Combina conocimientos de aprendizaje profundo y adaptaciones específicas del mercado para maximizar las oportunidades en este mercado de alto impacto.

Especificaciones técnicas

Pares de divisas: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD Marcos temporales: H1

H1 Depósito mínimo: $200

$200 Tipo de cuenta recomendada: ECN o Raw Spread

ECN o Raw Spread Apalancamiento: De 1:30 a 1:1000

Características:

Cada operación está protegida con Stop Loss para la seguridad del capital.

para la seguridad del capital. Cálculo automático de lotes integrado para garantizar una gestión óptima del riesgo.

Instalación sencilla con configuraciones predeterminadas optimizadas para la mayoría de los brokers.

Los resultados del probador de estrategias se alinean perfectamente con el rendimiento en vivo.

Totalmente compatible con todas las firmas de trading propietario.

Una elección ideal tanto para principiantes como para traders experimentados.

Funciona con tecnología Synaptic Neural Core™ , proporcionando trading basado en redes neuronales.

, proporcionando trading basado en redes neuronales. Compatible con cualquier broker y tipo de cuenta.

Nota: Aunque los resultados pasados demuestran el potencial del sistema, los resultados futuros pueden variar según las condiciones del mercado.



