Synapse Trader MT5

4.5

Synapse Trader: Una red neuronal que abre nuevos horizontes en el trading

Imagine un asesor que no solo analiza el mercado, sino que se convierte en su asistente inteligente, aprendiendo cada día y adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado. Synapse Trader es una herramienta única basada en tecnologías avanzadas de redes neuronales, capaz de captar las señales más sutiles del mercado. No es solo un asesor experto, es una red neuronal viva que piensa, predice y evoluciona.

¡Oferta por tiempo limitado!
Synapse Trader EA está disponible por solo $399 durante la temporada de fiestas. Después de eso, el precio aumentará significativamente. ¡No pierda esta oportunidad!

Solo quedan 5 copias por $399.

Para suscribirse al canal privado, envíeme un mensaje directo.

Por favor, asegúrate de contactarme después de la compra para que pueda ayudarte con la configuración del asesor.


Misión de Synapse Trader
Synapse Trader fue creado con un único propósito: liberar todo el potencial de las redes neuronales en el trading, proporcionando a los traders una herramienta que analiza el mercado con mayor profundidad que nunca y les ayuda a tomar decisiones informadas basadas en cientos de factores. Esto no es solo un algoritmo: es el cerebro neuronal del trading.

Características principales

1. Synaptic Neural Core™

En el núcleo del asesor se encuentra la poderosa red neuronal multicapa Synaptic Neural Core™, que aprende de forma autónoma analizando datos históricos, condiciones actuales del mercado e incluso el comportamiento de la multitud. Simula el funcionamiento del cerebro humano, lo que le permite:

  • Detectar patrones ocultos en los datos.
  • Predecir el comportamiento del mercado considerando ciclos históricos y tendencias actuales.
  • Mejorar continuamente su precisión con cada nueva operación.

2. Evolución Neural Dinámica (Dynamic Neural Evolution)

La tecnología Dynamic Neural Evolution permite que la red neuronal se adapte a cualquier cambio en el mercado:

  • Patrones complejos: La red neuronal analiza no solo los movimientos de precios, sino también las correlaciones ocultas entre activos.
  • Análisis emocional: Captura los sentimientos de los participantes del mercado, como el pánico o la euforia, utilizando datos sobre volúmenes y volatilidad.
  • Adaptación temporal: Ajusta dinámicamente sus predicciones según la hora del día, la actividad del mercado y los eventos fundamentales.

3. Memoria Neural Temporal (TNM)

Synapse Trader integra el módulo Temporal Neural Memory, que permite a la red neuronal recordar eventos clave del mercado e incorporarlos a su análisis. Esto proporciona las siguientes ventajas:

  • Pronósticos basados en eventos pasados similares a la situación actual.
  • Consideración de tendencias a largo plazo y patrones históricos.
  • Mejora continua del modelo a medida que aumenta el volumen de datos.

Módulos de estrategia

1. Módulo de Precisión en Oro (XAU/USD)
Este módulo está dedicado exclusivamente al trading del par oro-dólar (XAU/USD), aprovechando todo el espectro de capacidades neuronales de Synapse Trader. Aplica tecnologías avanzadas de reconocimiento de patrones, pronóstico de tendencias y análisis de volatilidad para garantizar precisión y adaptabilidad en uno de los mercados más dinámicos.

2. Módulo de Análisis del Euro (EUR/USD)
Diseñado especialmente para el par EUR/USD, este módulo ajusta la red neuronal de Synapse Trader a las particularidades del par de divisas más negociado del mundo. Mediante configuraciones precisas y calibraciones específicas, ofrece un rendimiento constante y estrategias optimizadas.

3. Módulo Dinámico de la Libra (GBP/USD)
Centrado exclusivamente en el par GBP/USD, este módulo utiliza ajustes específicos y configuraciones personalizadas para navegar la volatilidad y los patrones de comportamiento únicos de este par. Combina conocimientos de aprendizaje profundo y adaptaciones específicas del mercado para maximizar las oportunidades en este mercado de alto impacto.

Especificaciones técnicas

  • Pares de divisas: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD
  • Marcos temporales: H1
  • Depósito mínimo: $200
  • Tipo de cuenta recomendada: ECN o Raw Spread
  • Apalancamiento: De 1:30 a 1:1000

Características:

  • Cada operación está protegida con Stop Loss para la seguridad del capital.
  • Cálculo automático de lotes integrado para garantizar una gestión óptima del riesgo.
  • Instalación sencilla con configuraciones predeterminadas optimizadas para la mayoría de los brokers.
  • Los resultados del probador de estrategias se alinean perfectamente con el rendimiento en vivo.
  • Totalmente compatible con todas las firmas de trading propietario.
  • Una elección ideal tanto para principiantes como para traders experimentados.
  • Funciona con tecnología Synaptic Neural Core™, proporcionando trading basado en redes neuronales.
  • Compatible con cualquier broker y tipo de cuenta.

Nota: Aunque los resultados pasados demuestran el potencial del sistema, los resultados futuros pueden variar según las condiciones del mercado.


Comentarios 6
Ely Alxssfar
155
Ely Alxssfar 2025.02.03 23:16 
 

good work

Joze Silc
455
Joze Silc 2025.01.25 10:33 
 

Good and quick support. Trades are usuly ended within day, so no swap and place for your own trades ...

dodifx2
341
dodifx2 2025.01.01 23:49 
 

It looks promising, I will update this after a month.

Filtro:
BamBem
29
BamBem 2025.04.22 16:58 
 

Unfortunately the bot is not profitable. It has made me huge losses as you can also see on the live channel(-85%). It trades like once per 14 days or 7 days and on every 1-2 months it makes a big loss. the Stop loss is huge so it will make also huge losses(about 3900 points), while the trailing stop loss is so tight it will many times kick you out of the trade even if the initial trade and take profit is good and eventually reached (without hitting SL). I am using this EA from the start and it made 3 losses, needed 2 months to get out of the red and today it made another huge loss... it is not good it is not reliable or protected (with the last update the only protection is that you will not blow up the account probably just loose mostly everything) The history is being manipulated and while it does represent the actual trades it is missing the losses, because all the losses are taken out eventually with the updates. But i can confirm the bot had at least 3 losses (almost once per month) while it does not have enough time to recover if it trades once per week or once per 2 weeks, it is really more of a gamble if you ask me. There is nothing to set up really(everything is a secret), no setup files or manual. You can set the "risk", while it actually does not change anything except the leverage(position sizes) and can blow up your account even on backtesting. If you set the prop firm mode it is 100% making losses and blow up account every year of testing really fast...i wouldnt reccomend the EA. It is completely something else based on what is written and showed here and probably all the real reviews are taken down eventually. The "bot AI projection" on the chart is fake. It always shows bearish trend, even in this highly bullish market. While analyzing the trades it most likely use bollinger band crossover and some other indicators, so the AI, neural network, adaptations and similar is all bullshit. The trades are not adapted, but always the same like position size based on the % size of account, take profit 900 points, BE at 150 points and trailing stop loss at 250points, while having a SL of 3900 points or similar. This are aproximate numbers since the real values are hidden from us for some reason. This is not adapting to market or volatility and have nothing smart about it. If you are smart look elsewhere, you will only loose the money.

Andrei Vlasov
1942
Respuesta del desarrollador Andrei Vlasov 2025.04.22 21:16
Dear trader, Thank you for taking the time to share your experience — I truly value your feedback, even when it’s critical. It’s clear that you’ve been following the EA closely, and I appreciate your honesty. However, I would like to clarify a few points that may help put things into perspective. Firstly, the strategy employed by the advisor is not designed for high-frequency gains but rather for longer-term structural adaptation. While it may not trade daily, each signal is the result of a complex multi-layered model, including volatility mapping, context-aware SL/TP calibration, and a deep-market filter — not simply indicator crossovers as it may appear on the surface. Regarding the losses — yes, like any adaptive system operating in live market conditions, it is not immune to drawdowns. However, these are not random events but part of a broader recovery framework, and in many cases, the AI engages compensatory logic post-loss. That said, I fully understand the frustration when expectations and short-term results misalign. It’s worth noting that updates do not “remove” historical losses — rather, as the architecture evolves, older model versions may become less visible in testing environments due to core logic transitions. Live trades, however, remain untouched and transparently recorded. As for the prop firm compatibility — it’s a specific mode requiring correct risk calibration and external prop firm conditions (leverage, drawdown limits, execution latency) to be considered. Used incorrectly, even a sound system may produce unfavorable results. Finally, please don’t hesitate to reach out directly — I’d be glad to review your account setup, parameters, and broker conditions to ensure everything is running optimally. The advisor is still evolving, and I truly believe that, given the right alignment, it has the potential to deliver consistent results.
Ely Alxssfar
155
Ely Alxssfar 2025.02.03 23:16 
 

good work

Joze Silc
455
Joze Silc 2025.01.25 10:33 
 

Good and quick support. Trades are usuly ended within day, so no swap and place for your own trades ...

hedru
74
hedru 2025.01.10 14:49 
 

After writing with Andrei, he explained that his site was hacked by a scammer, which is an unfortunate situation for both of us. He has since made changes to ensure this does not happen again. I understand the challenges he faced if he was indeed hacked, and I appreciate his efforts to resolve the issue. As a result, I have changed my review accordingly.

dodifx2
341
dodifx2 2025.01.01 23:49 
 

It looks promising, I will update this after a month.

Willy
88
Willy 2024.12.24 11:30 
 

First TP second product that I have from author, good job, but I dont know if its bug or not, Order closing before hit TP and modify my SL, hope u can explain this advisor works.. anyway its nice EA wish a Merry Xmas :)

Andrei Vlasov
1942
Respuesta del desarrollador Andrei Vlasov 2024.12.24 15:22
Thanks for the feedback, it's not a bug my friend, it's a trailing stop working, that's how trading works, all is well and Merry Christmas to you )
Respuesta al comentario