Gold Honey Badger es un sistema de trading automatizado desarrollado para XAUUSD en el marco temporal M5.
Utiliza la lógica algorítmica y el análisis basado en datos para identificar oportunidades de negociación basadas en reglas predefinidas.

Configuraciones soportadas

  • Símbolo: XAUUSD

  • Brokers recomendados: Deriv y XM o un broker con tipo de spread ECN/RAW/LOW (consulte el artículo)

  • Marco temporal: M5 - H1

  • Tipo de estrategia: Algorítmica / Basada en datos

  • Single Order Trading:

  • Depósito mínimo: 1000 USD (o equivalente) para 0.1 Lote

  • Compatibilidad con brokers: Funciona con brokers de 2 y 3 dígitos, cualquier divisa de depósito y cualquier offset GMT

  • Configuración necesaria: Básica (adjuntar al gráfico y habilitar algo-trading)

Componentes funcionales clave

1. 1. Control de posición

El EA está diseñado para ejecutar una operación a la vez.
No utiliza métodos de martingala, rejilla o arbitraje.
Las entradas y salidas de operaciones se gestionan a través de valores fijos de stop-loss y take-profit definidos en las entradas.

2. Gestión del riesgo

Los usuarios pueden configurar niveles de riesgo basados en el tamaño del lote o en opciones de riesgo basadas en porcentajes.
El EA se centra en la exposición controlada y evita la apertura de operaciones durante períodos de diferenciales inusualmente altos.

3. Lógica basada en datos

El sistema procesa datos recientes del mercado para evaluar las posibles condiciones de negociación.
Utiliza la lógica interna y el reconocimiento de patrones para determinar si la configuración de una operación se ajusta a sus reglas.
No se requieren servicios externos ni motores de IA en línea para su funcionamiento.

4. Módulo de ejecución

  • Supervisa el diferencial y las condiciones de negociación antes de enviar las órdenes.

  • Reevalúa la estructura del mercado después de cada operación.

  • Puede pausar la apertura de nuevas operaciones durante periodos volátiles basándose en filtros internos.

Cómo empezar

  1. Conecte Gold Honey Badger a un gráfico XAUUSD (M5).

  2. Establezca su preferencia de riesgo en los parámetros de entrada.

  3. Habilite algo-trading en MT5.

  4. El EA comenzará a monitorear y operar de acuerdo a sus reglas internas.

Notas de uso

  • La frecuencia de las operaciones puede variar. Puede haber días en los que no se abran operaciones, dependiendo de las condiciones del mercado.

  • Los resultados dependen de la ejecución del broker, spreads, estabilidad del VPS y volatilidad del mercado.

  • Se recomienda probar diferentes configuraciones en el probador de estrategias antes de elegir una configuración para operar en vivo.

      Comentarios 1
      Ping Kuen Ho
      151
      Ping Kuen Ho 2025.11.24 01:13 
       

      I used this ea for 2 days, the result so far is no loss no earnings, I will continue for a week more to check the result. I feel this ea is trading safely. I will update the result later.

