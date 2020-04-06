Ultimate Gold Sniper

Ultimate Gold Snipper

Ultimate Gold Snipper es un sistema de comercio automatizado desarrollado para XAUUSD en el marco de tiempo M15.

Utiliza la lógica algorítmica y el análisis basado en datos para identificar oportunidades de trading basadas en reglas predefinidas.

Configuraciones soportadas

Símbolo: XAUUSD

XAUUSD Brokers recomendados: Deriv y XM o un broker con tipo de spread ECN/RAW/LOW (consulte el artículo)

Deriv y XM o un broker con tipo de spread ECN/RAW/LOW (consulte el artículo) Marco temporal: M15 - M30

M15 - M30 Tipo de estrategia: Algorítmica / Basada en datos

Algorítmica / Basada en datos Single Order Trading: Sí

Sí Depósito mínimo: 100 USD (o equivalente)

100 USD (o equivalente) Compatibilidad con brokers: Funciona con brokers de 2 y 3 dígitos, cualquier divisa de depósito y cualquier offset GMT

Funciona con brokers de 2 y 3 dígitos, cualquier divisa de depósito y cualquier offset GMT Configuración necesaria: Básica (adjuntar al gráfico y habilitar algo-trading)

Componentes funcionales clave

1. Control de posición





Ultimate Gold Snipper ejecuta una operación a la vez . No utiliza estrategias de martingala, rejilla o arbitraje. Las entradas y salidas operan a través de niveles fijos de stop-loss y take-profit configurados en las entradas.





2. Gestión del riesgo





Los operadores pueden elegir entre un lote fijo o un riesgo porcentual. El EA mantiene una exposición controlada y evita colocar órdenes durante spreads anormalmente altos.





3. Lógica basada en datos



El EA procesa el comportamiento reciente de los precios y los patrones internos para identificar configuraciones válidas de operaciones. No se utilizan API externas, motores de IA en línea ni señales de terceros. Toda la lógica se ejecuta completamente dentro de MT5.





4. Módulo de Ejecución

Monitoriza el spread y las condiciones de negociación antes de enviar las órdenes

Reevalúa la estructura del mercado después del cierre de cada posición.

Puede detener temporalmente la entrada durante fases de alta volatilidad basándose en filtros.

Cómo empezar

Conecte Ultimate Gold Snipper a un gráfico XAUUSD (M15). Establezca su modo de riesgo preferido en Entradas. Habilite algo-trading en MT5. El EA comenzará a escanear el mercado y operará de acuerdo a sus reglas internas.

Notas de uso

La frecuencia de las operaciones varía; algunos días puede que no haya operaciones dependiendo de la estructura del mercado.

El rendimiento puede variar en función de los spreads, la estabilidad del VPS y la velocidad de ejecución del broker.

Se recomienda encarecidamente probar diferentes conjuntos de parámetros en el probador de estrategias MT5 antes de su uso en vivo.

Precio

Ultimate Gold Snipper - $30000 USD

Antes de comprar