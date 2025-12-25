Premium Gold Sniper

Premium Gold Snipper

Premium Gold Snipper ist ein automatisiertes Handelssystem, das fürXAUUSD auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Es verwendet algorithmische Logik und datengesteuerte Analyse, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage vordefinierter Regeln zu identifizieren.

Unterstützte Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD
  • Empfohlene Broker: Deriv und XM oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW-Spread-Typ (siehe den Artikel)
  • Zeitrahmen: M5 - M15
  • Strategie-Typ: Algorithmisch / Datenbasiert
  • Einzelorderhandel: Ja
  • Mindesteinlage: 500 USD (oder Gegenwert)/0,03 Lot
  • Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit 2-stelligen und 3-stelligen Brokern, jeder Einzahlungswährung und jedem GMT-Offset
  • Erforderliches Setup: Grundlegend (an Chart anhängen und Algo-Trading aktivieren)

Wichtigste Funktionskomponenten

1. Positionskontrolle


Premium Gold Snipper führt jeweils nur einen Handelaus . ErverwendetkeineMartingale-, Grid- oder Arbitrage-Strategien. Ein- und Ausstiege erfolgen über feste Stop-Loss- und Take-Profit-Level, die in den Eingaben konfiguriert werden.


2. Risikobehandlung


Händler können sich für ein festes Los oder ein prozentuales Risiko entscheiden. Der EA hält das Risiko unter Kontrolle und vermeidet die Platzierung von Aufträgen bei ungewöhnlich hohen Spreads.


3. Datengesteuerte Logik


Der EA verarbeitet das aktuelle Kursverhalten und interne Muster, um gültige Handels-Setups zu identifizieren. Es werden keine externen APIs, Online-KI-Engines oder Signale von Dritten verwendet. Die gesamte Logik läuft vollständig innerhalb von MT5.


4. Ausführungsmodul

  • Überwacht die Spread- und Handelsbedingungen, bevor Aufträge gesendet werden
  • Bewertet die Marktstruktur nach Schließung jeder Position neu
  • Kann den Einstieg während Phasen hoher Volatilität auf der Grundlage von Filtern vorübergehend stoppen

Wie man beginnt

  1. Verbinden Sie Premium Gold Snipper mit einem XAUUSD-Chart (M5).

  2. Stellen Sie Ihren bevorzugten Risikomodus in Inputs ein.

  3. Aktivieren Sie den Algo-Handel im MT5.

  4. Der EA beginnt mit dem Scannen des Marktes und arbeitet nach seinen internen Regeln.

Hinweise zur Verwendung

  • Die Handelshäufigkeit variiert; je nach Marktstruktur kann es Tage geben, an denen nicht gehandelt wird.
  • Die Leistung kann je nach Spreads, VPS-Stabilität und Ausführungsgeschwindigkeit des Brokers variieren.
  • Es wird dringend empfohlen, vor dem Live-Einsatz verschiedene Parametersätze im MT5-Strategietester zu testen.

Preis

Premium Gold Snipper - $1200 USD

Vor dem Kauf

  • Beobachten Sie den EA über einen angemessenen Zeitraum.
  • Verstehen Sie, dass sich die Marktbedingungen ändern und kein EA kontinuierlich handelt.
  • Führen Sie mehrere Backtests durch, um die besten Einstellungen für Ihren Broker zu ermitteln.

Empfohlene Produkte
GOLD Trading Assistant only XAUUSD
Pei Hou
Experten
GOLD Trading Assistant nur XAUUSD - Das ultimative AI-Tool für den Goldhandel GOLD Trading Assistant only XAUUSD ist ein innovatives Trading-Tool, das speziell für den Goldhandel entwickelt wurde und leistungsstarke Ausbruchsstrategien im H1-Zeitrahmen verwendet. Es basiert auf der fortschrittlichen Technologie der künstlichen Intelligenz und soll Händlern auf allen Ebenen helfen, auf dem sich schnell verändernden Goldmarkt erfolgreich zu sein. Warum sollten Sie den GOLD Trading Assistant nur f
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Experten
Synapse Trader: Ein neuronales Netzwerk, das neue Horizonte im Trading eröffnet Stellen Sie sich einen Berater vor, der nicht nur den Markt analysiert, sondern Ihr intelligenter Assistent wird, der jeden Tag lernt und sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst. Synapse Trader ist ein einzigartiges Tool, das auf fortschrittlicher neuronaler Netzwerktechnologie basiert und die subtilsten Marktsignale erfassen kann. Es ist nicht nur ein Expert Advisor – es ist ein lebendiges neuronales Net
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experten
Tools zum Verdienen und Forschen. Der Kern der Handelssignale und -strategie basiert auf dem Algorithmus des Autors zur Bildung von Preisprognosemustern. Für jedes Instrument anwendbar! Ergänzt um ein Kontrollsystem basierend auf dem MA "Nine-Tailed Fox" , das das Signal so genau wie möglich für den Markt, das Instrument und den Arbeitszeitraum aktualisiert und anpasst. Zugelassen: Alle Instrumente in allen Märkten (es gibt Ausnahmen). Für wen: Hedgefonds, Fonds- und Vermögensverwalter, Anlag
Forex Attack
Ivan Simonika
Experten
Wir präsentieren Ihnen ein Expertensystem, das ein universeller Scalper ist. Das Expertensystem arbeitet mit kleinen Spreads und auf einem schnellen Internetkanal. Die Einstellungen sind recht einfach und leicht zu justieren. Das Expertensystem Forex Attack ist ein Hochgeschwindigkeitsskalpell und arbeitet dementsprechend mit Ticks, was beim Testen des Systems berücksichtigt werden muss. Das Expertensystem funktioniert auf allen Arten von Konten: Netting, Hedging. Der Bot nutzt nicht die in de
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experten
NanoTrade Pro NanoTrade Pro ist ein hochmoderner automatischer Trading Advisor, der Ihre Handelsstrategie auf den schnelllebigen Finanzmärkten optimiert. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und Echtzeit-Datenanalysen automatisiert NanoTrade Pro den Scalping-Prozess und ermöglicht es Händlern, kleine Kursbewegungen mit bemerkenswerter Präzision und Effizienz zu nutzen. Grundsätzlich verwendet der Advisor keine Risikosysteme mit steigendem Volumen oder steigender Anzahl offener Aufträ
AbacuQuant
Cristian David Castillo Arrieta
Experten
HANDBUCH ABACUQUANT AbacuQuant ist nicht einfach nur ein weiterer Single-Signal Expert Advisor, sondern eine komplette algorithmische Handelsmaschine , die Ihnen ein ganzes Arsenal an bewährten Strategien an die Hand gibt und, was am wichtigsten ist, Ihnen die Möglichkeit gibt, diese zu kombinieren, um nur dann zu handeln, wenn die Chancen zu Ihren Gunsten stehen. Die exklusive Confluence Engine und das Basket Closing System sind zwar zwei der wichtigsten Säulen, aber das ist erst der Anfang.
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
Experten
Expert Advisor handelt, indem er Fraktale nach oben oder unten bricht. Es wird " Fractals ST Patterns Strategy " oder "4.0 Fractals Direction ST Patterns MT5 " Fraktalindikatoren verwendet. Auch Expert Advisor verwendet Standard-Trailing-Stop. Unten ist die Beschreibung einiger Eingaben. Handelsauftrag - Richtung des Handels (nur kaufen, nur verkaufen oder kaufen und verkaufen) Fraktaler Indikator - Option des verwendeten fraktalen Indikators ("Fraktale ST-Muster" - Indikator "Fraktale ST-Muster
BreakOutScalperEA
Ivan Kochubeev
Experten
BreakOutScalperEA ist ein sehr effektiver Breakout-Scalper . Der Expert Advisor ist langfristig angelegt und zeigt über einen langen Zeitraum gute Ergebnisse. Die Einstiegspunkte werden auf der Grundlage des ZigZag-Indikators bestimmt, der Punkte von geringerer Qualität herausfiltert. Die Geschäfte werden durch einen Trailing-Stop unterstützt, der je nach Situation, basierend auf den eingebauten Filtern, sofort nach dem Einstieg in die Transaktion aktiviert werden kann oder auf einen gewissen Ge
King ElChart
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Experten
King ElChart - Erweiterte Dual-System EA für MetaTrader 5 Überblick King ElChart ist ein erstklassiger Expert Advisor, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die Genauigkeit, Stabilität und Flexibilität in jeder Marktsituation verlangen. Er kombiniert adaptive Logik, intelligenten Kapitalschutz und mehrstufige Handelskontrolle in einem einheitlichen Rahmen. Wichtigste Highlights - Dual-Core-Architektur, die sich dynamisch an wechselnde Volatilität anpasst - Intelligente Positionsmanagement
Sasa Xauusd h1 Automated Expert Advisor
Sasa-mihael Miloievici
Experten
Sasa XAUUSD H1 - Premium Expert Advisor für den Goldhandel Sasa XAUUSD H1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der ausschließlich für den XAUUSD (Gold) -Markt auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das System wurde für Händler entwickelt, die Wert auf langfristige Stabilität , kontrolliertes Risiko und professionelle Performance legen. Es verwendet eine optimierte Long-Only-Breakout-Struktur , eliminiert unnötige Verkaufssignale und konzentriert sich strikt auf die statistisch stärkere
Sususu for major forex
Xiang He
Experten
Dies ist ein EA, der auf 5 wichtige Forex abzielt, bitte verwenden Sie es nicht anderswo. Bitte stellen Sie sicher, Internet Gesundheit und erfüllen die Mindestfinanzierungsanforderungen. Das maximale Kapital sollte 100.000 USD nicht überschreiten. Die Einnahmen hängen vom Produkt und den aktuellen Marktbedingungen, mit einem erwarteten monatlichen Ertrag von 5% -10% Bitte stellen Sie sicher, dass der Name des Symbols wie folgt lautet und laufen Sie nicht außerhalb davon, sonst kann der Gewin
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor für den Handel mit tiefen neuronalen Netzwerken, die sich im Laufe der Marktentwicklung mithilfe von maschinellem Lernen selbst trainieren, bis zu 1.512 gewichtete Metriken für jedes Symbol. Es funktioniert mit verschiedenen Forex-Symbolen und Zeitrahmen und kann durch Abwählen von Symbolen und Zeitrahmen auch auf das aktuelle Diagramm auf seinem Symbol und Zeitrahmen eingestellt werden. Es kann für verschiedene Paare konfiguriert werden und auf jedem Diagramm kann ein anderes neu
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Orderflow Scalper EA
TitanScalper
Experten
ORDERFLOW SCALPER EA 4.5 [Hochpräzise Absorptions-/Erschöpfungserkennung in Echtzeit] Fortgeschrittenes Delta Merge Handelssystem für professionelle Trader Full Documentation: [ Download PDF ] Instrument : US30 [DJ30] Time Frame : 15Min Myfxbook Chart: [myfxbook.com/members/DeltaMerge/] Recommended Brokers : icmarkets, fpmarkets [This EA is fully optimized for ICMARKETS US30 conditions] ️ Original Price: $2,399 Limited-Time Offer: $899 Revolutionäre Orderflow-Analyse-Technolog
The Tree
Mr Navee Koonlert
Experten
Dies ist EA Optimierer für EURUSD Währung auf M30 Zeitrahmen. Der EA verwenden Einfache MA & Paraboric SAR für finden Spot zu öffnen, um. und usd ichimoku kinko hyo & Momentum für Bestätigen Sie den Trend der Preis. Dieser EA verwendet keine Martingale-Methode. Empfehlungen: Währungspaar: EURUSD Zeitrahmen: M30 Mindesteinlage: $100 Kontotyp: Jeder Forex-Broker mit niedrigem Spread verwenden Eingabe Einstellung: alle 500 USD verwenden 0.2 Lot
Boris
ALEKSANDR IVANOV
Experten
Boris- Vollautomatischer, aggressiver Expert Advisor, der auf mathematischen Berechnungen basiert, speziell für das Währungspaar EUR/USD entwickelt. Zeitraum H1. Der Expert Advisor verwendet seine eigenen automatischen virtuellen Stoploss und Take Profit! Ihr Broker wird nicht sehen, verzögern Änderung, vergessen, einen Stopp zu setzen und so weiter. Ich empfehle, nur mit qualitativ hochwertigen 100% Ticks von Brokern zu testen, die reale Notierungen liefern. Eingabeparameter: Magic=77777; -
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Experten
AI MAP Handelssystem AI MAP Handelssystem AI MAP ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktbedingungen zu analysieren und Trades basierend auf algorithmischer Logik auszuführen. Das System nutzt ein mehrschichtiges analytisches Framework zur Bewertung von Preisbewegungen, Volumen und Marktstimmung ohne manuelle Eingriffe. Live-Überwachung (+ 3 Monate)    || Chat-Gruppe    Systemarchitektur Der EA integriert spezialisierte Verarbeitungsmodule zur Handhabung verschied
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experten
Erkunden Sie einzigartige Chancen mit Präzision in entscheidenden Momenten des Finanzmarktes. Sie werden in der Lage sein, Trades mit einer Strategie auszuführen, die große Banken und Broker durch Hochfrequenz-Handelsroboter nutzen. Breaking News hat sich seit Jahren bewährt - die Strategie wurde zunächst manuell entwickelt und dann sorgfältig automatisiert, um sicherzustellen, dass sie genau so funktioniert, wie es für eine hohe Performance erforderlich ist. Als ich diese Strategie entwickelt
Currency Curator Ex
Oleksii Ferbei
Experten
Währungskurator: Ein moderner Multi-Währungs-Forex-Handelsbot Einführung Currency Curator ist ein innovativer Multi-Währungs-Handels-Bot, der speziell entwickelt wurde, um Ihren Devisenhandel zu automatisieren und zu verbessern. Durch den Einsatz modernster Algorithmen führt dieser Expert Advisor eine gründliche Analyse der Marktbedingungen durch und führt Trades mit hoher Effizienz aus. Sein primäres Ziel ist es, den Nutzern zuverlässige Werkzeuge für einen erfolgreichen Handel an die Hand zu g
Trend Arbitrage
Yan Jian Luo
Experten
Laufende Empfehlungen Empfohlene Währungspaare: XAUUSD, Gold Zeitzyklus: H4 Betriebskapital: empfohlen über $1000 Kontotyp: Keine besonderen Anforderungen, bessere Wirkung der geringen Differenz Hebel: Keine besonderen Anforderungen Hauptparameter Typess - offene Position Richtung kaufen viele, verkaufen leer Lots - Anzahl der offenen Positionen Tp_pips Stop Profit Mikropunkte Sl_pops Stop-Loss-Mikropunkte Profit_pips Gewinn Mikropunkte initiieren mobilen Stop Loss Reduced_profi
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
Indices Pulse
Md Abdul Manann
Experten
Der Ultimative Roboter für Prop-Firmen & Privat-Trader (US30, NAS100, US500) - Ein einfaches Abonnement für $34/Monat. Sind Sie es leid, profitable Bewegungen bei wichtigen Indizes zu verpassen? Kämpfen Sie mit den Drawdown-Regeln von Prop-Firmen? Lassen Sie ein professionelles Werkzeug die schwere Arbeit erledigen. Indices Pulse ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Volatilität globaler Indizes zu meistern. Es ist ni
Strong mt5
Andriy Sydoruk
2 (1)
Experten
Stark: Ein leistungsstarker Forex-Bot für den Handel mit mehreren Währungen Strong ist ein automatisiertes Tool für den Handel auf dem Forex-Markt, das moderne Technologien und Algorithmen nutzt. Es wurde für Händler entwickelt, die die Effizienz ihres Handels verbessern und Risiken in einem sich ständig verändernden Markt reduzieren wollen. Hauptmerkmale von Strong Multi-Profile-Trading: Strong unterstützt eine breite Palette von Währungspaaren, darunter sowohl wichtige als auch exotische Wer
Triangular EA vMT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
1 (1)
Experten
Wichtig: Dies ist ein Arbitrage EA und funktioniert möglicherweise nicht auf allen Konten. Es wird empfohlen, den auf den Produkt-Screenshots beschriebenen Testprozess zu befolgen. Wenn Sie mit dem Arbitrage-Handel nicht vertraut sind, wird empfohlen, unsere anderen Handelsroboter zu verwenden. Strategie : EA platziert Trades basierend auf der Triangular Arbitrage Strategie. Dreiecksarbitrage (auch Cross Currency Arbitrage oder Drei-Punkte-Arbitrage genannt) ist die Ausnutzung einer Arbitr
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Experten
Uni Bot ist ein trendiger, mit einem neuronalen Netzwerk trainierter Bot. Ein Expertensystem, das auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das auf einer neuen, speziell entwickelten Architektur (T-INN) Target-IntelNeuroNet basiert. Damit diese Variante des Expert Advisors funktioniert, ist es nicht notwendig, die Datei des trainierten neuronalen Netzwerks herunterzuladen, da für die Benutzerfreundlichkeit des Forex-Bots mit neuronalem Netzwerk die meisten Benutzer eine Reihe von neuronalen Netzwe
Willain72ATM
He Ping Qing
Experten
Diese Strategie ist hauptsächlich für audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) und andere Währungen geeignet. Sie verwendet Batch-Closing und Hedging-Strategien, mit einer maximalen Position von 9 Aufträgen. 10 Jahre lang beträgt der maximale gleitende Verlust etwa 1.000$, und die durchschnittliche monatliche Rendite beträgt etwa 5-10%. Es wird empfohlen, 2-3 Währungen mit 3000usd zu handeln. Beschreibung der Parameter: Clots: anfängliche Einzelmenge; NoTrade1: Keine Handelszeit 1, es wird empfohl
Rapid X
Tatiana Savkevych
Experten
Schnelle Strategie für die Arbeit auf dem Forex-Markt auf der Basis von Scalping. Der Algorithmus besteht darin, eine Handelsoperation in der kürzest möglichen Zeit auszuführen. Diese Zeitspanne beträgt in der Regel Sekunden und ist nur manchmal auf mehrere Minuten begrenzt. Es gibt die Meinung, dass Scalping etwas für Anfänger ist. Doch das ist falsch. Um eine Handelsoperation korrekt und gewinnbringend durchführen zu können, muss ein Händler das Scalping erlernen, sonst kann das Ergebnis ne
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experten
Wir stellen SchermanActionPro vor: Der neue automatisierte Handelsbot von Automatictrading Automatictrading ist stolz, SchermanActionPro präsentieren zu können! Besondere Merkmale:  • Konfigurierbare Indikatoren: Passen Sie die Durchschnittswerte und die Anzahl der Kerzen gemäß Ivans Empfehlungen an.  • Operative Flexibilität: Wählen Sie zwischen Käufen und Verkäufen.  • Gewinnmitnahme: Feste Optionen, basierend auf ATR oder Gegensignal.  • Verluststopp: Konfigurierbar fest, nach ATR oder durch
The star AI eurusd
Encho Enev
Experten
The Star AI EURUSD - Präzisions-Expert Advisor Powered by GPT Ich bin stolz darauf, Ihnen The Star AI EURUSD , meinen neuesten Expert Advisor, zu präsentieren, der durch eine gründliche Analyse und die Integration künstlicher Intelligenz entwickelt wurde. Dieser EA wurde speziell für die Währungspaare EURUSD, EURGBP und EURCHF entwickelt und gewährleistet eine hohe Performance bei komplexen Entscheidungsfindungen, indem er die Leistung der GPT-basierten Prognosen und Risikobewertung nutzt. Entw
Prophet HFT MT5
Alfie Oliver Beechey
Experten
Möchten Sie Ihre Prop Firm Challenges so schnell wie möglich bestehen ? Prophet HFT MT5 hat bereits Hunderte von Prop Firm Challenges ohne Verzögerung bestanden. (Aktueller Preis: $200 - Preiserhöhung auf $250 im Januar.) Liste der unterstützten Prop-Firmen (Stand 22. Dezember 2025): WeFund (1 Schritt HFT-Herausforderung) Sure Leverage Funding (EA-Herausforderung) Eden Funding (1-Schritt-HFT-Herausforderung) Fusion Funded (1-Stufen-HFT-Herausforderung) Paid to Trade (Pro Path Bewertung) Capala
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Ultra Beast
Premananth R
Experten
Gold Ultra Beast - Fortgeschrittener XAUUSD M15 Expert Advisor Gold Ultra Beast ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieses System basiert auf jahrelanger Erfahrung im Goldhandel und kombiniert ein aggressives Einstiegsverhalten mit einer kontrollierten Risikologik, um kurzfristige Momentum- und Volatilitätsgelegenheiten zu nutzen. Die Strategie wurde für Händler entwickelt, die eine schnelle Ausführung, eine starke Richtun
Gold Smart Turtle
Premananth R
Experten
Gold Smart Turtle - Expert Advisor für XAUUSD (MT5) Empfohlenes Handels-Setup Handels-Symbol: XAUUSD Broker-Typ: ECN / RAW / Low-Spread-Broker (empfohlen) Zeitrahmen: M5 (fest) Strategie-Typ: Regelbasiertes technisches Handelssystem Handelsmodus: Einzelorder-Ausführung Mindesteinlage: $100 USD (oder Gegenwert) Broker & Konto-Kompatibilität Funktioniert mit allen Broker-Kursformaten (2-stellig / 3-stellig) Unterstützt jede Kontobasiswährung Kompatibel mit allen XAUUSD-Symbolvarianten Unabhängig v
Bitcoin Ultra Power
Premananth R
Experten
Bitcoin Ultra Power ist ein fortschrittlicher algorithmischer Expert Advisor, der für den professionellen BTCUSD-Handel auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das System wendet adaptive Marktanalysen mit strenger institutioneller Risikokontrolle an, um eine stabile Leistung auf dem hochvolatilen Kryptowährungsmarkt zu erzielen. Der EA verfügt über eine Dual-Mode-Architektur, die automatisch zwischen Bitcoin- und Forex-Instrumenten wechselt, um maximale Vielseitigkeit zu gewährleisten. Hauptmer
Gold Honey Badger
Premananth R
5 (1)
Experten
Gold Honey Badger ist ein automatisches Handelssystem, das für den XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es verwendet algorithmische Logik und datengesteuerte Analysen, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage vordefinierter Regeln zu identifizieren. Unterstützte Einstellungen Symbol: XAUUSD Empfohlene Broker: Deriv und XM oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW-Spread-Typ (siehe den Artikel) Zeitrahmen: M5 - H1 Strategie-Typ: Algorithmisch / Datenbasiert Einzelorder-Handel: Ja Mindesteinlage:
Ultimate Gold Sniper
Premananth R
Experten
Ultimativer Gold Snipper Ultimate Gold Snipper ist ein automatisches Handelssystem, das für den XAUUSD auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Es verwendet algorithmische Logik und datengesteuerte Analysen, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage vordefinierter Regeln zu identifizieren. Unterstützte Einstellungen Symbol: XAUUSD Empfohlene Broker: Deriv und XM oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW-Spread-Typ (siehe den Artikel) Zeitrahmen: M15 - M30 Strategie-Typ: Algorithmisch / Datenbasiert Einzel
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension