Gold Smart Turtle
- Asesores Expertos
- Premananth R
- Versión: 3.2
- Actualizado: 18 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Gold Smart Turtle - Asesor Experto para XAUUSD (MT5)
Configuración recomendada
-
Símbolo Comercial: XAUUSD
-
Tipo de Broker: ECN / RAW / Brokers con spread bajo (recomendado)
-
Marco temporal: M5 (fijo)
-
Tipo de estrategia: Sistema de trading técnico basado en reglas
-
Modo de operación: Ejecución de una sola orden
-
Depósito mínimo: 100 USD (o equivalente)
Compatibilidad con brokers y cuentas
-
Funciona con todos los formatos de cotización de corredores (2 dígitos / 3 dígitos)
-
Compatible con cualquier divisa base de la cuenta
-
Compatible con todas las variaciones del símbolo XAUUSD
-
Independiente del desfase GMT del broker
-
No requiere configuración especial - adjunte el EA y active Algo Trading
Características principales
Enfoque en la protección del capital
Gold Smart Turtle está diseñado con la seguridad de la cuenta como prioridad. El EA evita técnicas de trading de alto riesgo como martingala, grid, arbitraje o sistemas de recuperación.
-
Exposición controlada al mercado
-
Comportamiento estable y predecible
-
Énfasis en la consistencia más que en la alta frecuencia de operaciones
Gestión inteligente del riesgo
Cada operación utiliza niveles de Stop-Loss y Take-Profit calculados dinámicamente en función de la volatilidad del mercado mediante ATR. El tamaño de la posición y el riesgo se gestionan según parámetros predefinidos.
-
Ajustes de riesgo configurables
-
Estructura equilibrada de riesgo-recompensa
-
Comportamiento adaptable a las condiciones cambiantes del mercado
Ejecución inteligente de operaciones
-
Admite los tipos de cuenta de cobertura y de compensación.
-
Adapta la lógica de ejecución en función de la volatilidad
-
Permite entre 1 y 3 posiciones simultáneas (configurable por el usuario)
-
Reevalúa las condiciones después de cada operación cerrada.
-
Filtra las entradas durante las fases inestables o irregulares del mercado
Cómo empezar
-
Adjuntar Gold Smart Turtle a un gráfico XAUUSD M5
-
Elija su nivel de riesgo preferido (inicialmente se recomienda un riesgo más bajo)
-
Establezca el máximo de posiciones permitidas (1-3) o mantenga los valores por defecto
-
Habilite Algo Trading en MT5
El EA monitorizará automáticamente las condiciones del mercado y ejecutará las operaciones basándose en sus reglas internas.
Aviso Importante
-
Pruebe siempre el EA en una cuenta demo bajo las condiciones de trading de su broker antes de utilizarlo en una cuenta real.
-
El spread, la velocidad de ejecución y las condiciones del broker pueden afectar al rendimiento.
-
Operar implica riesgo, y ningún sistema de trading puede garantizar beneficios.