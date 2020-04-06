Gold Ultra Beast es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado específicamente para XAUUSD en el marco temporal M15.

Construido utilizando años de experiencia en los mercados de oro, este sistema combina un comportamiento de entrada agresivo con una lógica de riesgo controlado para capturar el impulso a corto plazo y las oportunidades impulsadas por la volatilidad.

La estrategia está diseñada para los operadores que prefieren una ejecución rápida, una fuerte detección de sesgo direccional, y un algoritmo capaz de adaptarse a las condiciones del mercado en constante cambio. Gold Ultra Beast no se basa en sistemas basados en la suerte, no hay martingala, ni rejilla, ni métodos peligrosos de multiplicación de lotes.

Concepto básico

Gold Ultra Beast analiza la estructura del mercado, las expansiones de volatilidad, las micro-tendencias y los patrones de aceleración de precios. Reacciona dinámicamente cuando aparecen fuertes condiciones de flujo de órdenes, lo que permite al EA operar eficazmente tanto durante sesiones de mercado tranquilas como agresivas.

El sistema interno ajusta el comportamiento automáticamente en función de las condiciones del mercado. Durante un movimiento direccional claro, se centra en entradas de continuación, mientras que en condiciones volátiles cambia a configuraciones de confirmación basadas en el impulso.

Esto permite al EA actuar agresivamente cuando el mercado es favorable y permanecer controlado cuando las condiciones se endurecen.

Características principales

1. Construido exclusivamente para XAUUSD M15

Cada componente, filtro y condición dentro de Gold Ultra Beast está optimizado para un propósito: trading de Oro de alta eficiencia en el marco temporal M5.

2. Inteligencia de Mercado Adaptativa

El EA evalúa las condiciones de múltiples capas, incluyendo la fuerza de la volatilidad, el impulso intradía, la estructura de tendencia, y los desplazamientos de precios.

Ajusta su agresividad automáticamente en función de las condiciones en tiempo real.

3. Lógica de ejecución estable

Gold Ultra Beast utiliza un estilo de orden de un solo disparo.

Sin martingala, sin rejilla, sin promedios y sin apilamiento de operaciones no controladas.

4. Capa de riesgo integrada

La gestión del riesgo está integrada en el sistema.

El EA utiliza su propia lógica para evitar condiciones desfavorables y proteger la cuenta de operaciones de una exposición innecesaria.

5. Ligero y fácil de usar

Funciona con cualquier broker MT5

Soporta todo tipo de cuentas

Sin configuraciones complejas

Bajo consumo de recursos

Sólo tiene que adjuntarlo al gráfico y operar.

6. Adecuado para operadores agresivos

Este EA está diseñado para los traders que prefieren movimientos fuertes, ejecución rápida y un comportamiento de trading dinámico.

Enfoque de negociación

Gold Ultra Beast identifica:

Rupturas de la estructura de precios a corto plazo

Barridos de liquidez interna y externa

Ráfagas de volatilidad

Zonas de confirmación del impulso

Evitación del desvanecimiento del impulso

Ventanas de entrada segura basadas en la presión del mercado

El EA está diseñado para reaccionar con rapidez, tomando decisiones en milisegundos, lo que garantiza una ejecución competitiva en mercados de oro rápidos.

¿Por qué Gold Ultra Beast?

El oro es uno de los instrumentos más volátiles y energéticos de los mercados financieros.

La mayoría de los EAs sobre operan sin control o permanecen demasiado conservadores para capturar el movimiento real.

Gold Ultra Beast se encuentra en el medio:

Es agresivo cuando es necesario, controlado cuando es necesario, y diseñado específicamente para extraer oportunidades del comportamiento único de XAUUSD.

Este EA refleja la experiencia comercial real, aprendida a través de años de ensayo, error, ajuste y observación del mercado.

Condiciones recomendadas

Símbolo: XAUUSD

Brokers recomendados: Deriv y XM o un broker con tipo de spread ECN/RAW/LOW (consulte el artículo)

Marco temporal: M15



Tipo de cuenta: Cualquiera

Apalancamiento: A elección del usuario (1:1200 recomendado)

Depósito: En función de su estilo de negociación y la comodidad de riesgo (Mínimo - $ 500 - Recomendado)

Entradas: Ajustes por defecto para el comportamiento recomendado

Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de ponerlo en marcha para que pueda entender cómo se comporta en diferentes condiciones de mercado.

Notas importantes

El comercio de oro es naturalmente volátil.

Este EA no garantiza beneficios y los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones del mercado, la ejecución del broker y la configuración del riesgo.

Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo.

Conclusión

Gold Ultra Beast fue construido para los comerciantes que quieren más que un robot básico.

Representa una combinación de experiencia real, comprensión del mercado y precisión técnica, diseñada para aquellos que quieren un EA que reaccione, se adapte y opere con propósito.